मंगलवार, 14 अक्टूबर 2025
Written By WD Feature Desk

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (14 अक्टूबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 14 अक्टूबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Today Horoscope
मेष (Aries)
Today 14 October horoscope in Hindi 2025 : करियर: आज आपको कार्यक्षेत्र में नई चुनौतियां मिल सकती हैं, लेकिन आप उन्हें अपनी ऊर्जा से पार कर लेंगे। जल्दबाजी में कोई फैसला न लें।
लव: प्रेम संबंधों में रोमांस रहेगा। पार्टनर के साथ छोटी यात्रा का प्लान बन सकता है। छोटी-मोटी बहस को इग्नोर करें।
धन: अप्रत्याशित लाभ के योग हैं, खासकर अगर आप निवेश करते हैं। खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है।
स्वास्थ्य: ऊर्जा का स्तर उच्च रहेगा, लेकिन सिरदर्द की शिकायत हो सकती है। पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं।
उपाय: हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें।ALSO READ: Dhanteras 2025 date: धनतेरस कब है वर्ष 2025 में?
 
वृषभ (Taurus)
करियर: आपकी स्थिरता और धैर्य आज आपको सफलता दिलाएगा। बॉस या उच्च अधिकारी आपके काम की प्रशंसा कर सकते हैं। साझेदारी के काम में फायदा होगा।
लव: रिश्ते में सुख-शांति बनी रहेगी। पार्टनर से मिला भावनात्मक सहयोग आपको खुशी देगा। शाम को साथ में अच्छा समय बिताएंगे।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। ज़मीन-जायदाद से जुड़े मामलों में फायदा हो सकता है। नया निवेश करने से पहले सोचें।
स्वास्थ्य: गर्दन और कंधों में दर्द या तनाव महसूस हो सकता है। हल्के व्यायाम से आराम मिलेगा।
उपाय: माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई का भोग लगाएं।
 
मिथुन (Gemini)
करियर: आज का दिन संचार और नेटवर्किंग के लिए बेहतरीन है। अपनी बातचीत की कला से रुके हुए काम पूरे कराएंगे। 
लव: पार्टनर के साथ गहन और सार्थक बातचीत होगी। गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। 
धन: आर्थिक आय के नए स्रोत खुलेंगे। छोटे भाई-बहनों पर खर्च हो सकता है। जोखिम लेने से बचें।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव कम होगा। योग और प्राणायाम से लाभ मिलेगा। पेट की समस्या हो सकती है।
उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें।
 
कर्क (Cancer)
करियर: काम पर भावनात्मक लगाव महसूस हो सकता है। घर से काम करने वाले लोगों को सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर सहयोगियों का साथ मिलेगा।
लव: पारिवारिक सुख मिलेगा। पार्टनर के साथ घर पर क्वालिटी टाइम बिताएंगे। 
धन: जमीन-जायदाद या घर से जुड़े निवेश में फायदा हो सकता है। आज भावुक होकर खर्च करने से बचें।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनाए रखना महत्वपूर्ण है। पानी से जुड़ी समस्याओं से सावधान रहें।
उपाय: शिवलिंग पर दूध और जल अर्पित करें।
 
सिंह (Leo)
करियर: आपकी नेतृत्व क्षमता आज सबसे अधिक चमकेगी। उच्च पद के लोगों से आपके संबंध मजबूत होंगे। 
लव: आज आपकी लव लाइफ में उत्साह रहेगा। पार्टनर के साथ किसी सामाजिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। धन: सरकारी कामों से अचानक लाभ मिल सकता है। सट्टा और जोखिम भरे निवेश से बचें। फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य: पीठ और हड्डियों से जुड़ी छोटी समस्याएं हो सकती हैं। नियमित व्यायाम करें।
उपाय: सूर्य को अर्घ्य दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।
 
कन्या (Virgo)
करियर: आज आपके बारीक काम और विश्लेषण की क्षमता की सराहना होगी। विस्तृत योजना बनाने के लिए दिन उत्तम है। सहकर्मियों की आलोचना करने से बचें।
लव: रिश्ते में व्यावहारिक रहें। पार्टनर की छोटी-छोटी कमियां निकालने से बचें। एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें।
धन: कर्ज चुकाने या बजट बनाने के लिए दिन अच्छा है। धन कमाने के लिए मेहनत अधिक करनी पड़ेगी।
स्वास्थ्य: पाचन तंत्र पर विशेष ध्यान दें। हल्का और पौष्टिक भोजन लें।
उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं या हरी वस्तु का दान करें।
 
तुला (Libra)
करियर: आज साझेदारी और टीमवर्क से जुड़े काम सफल होंगे। संतुलन बनाए रखने की आपकी क्षमता से लाभ होगा। कानूनी मामलों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं।
लव: आपका रोमांस और आकर्षण चरम पर होगा। पार्टनर के साथ गहराई महसूस करेंगे। आज अपने रिश्ते को अगले स्तर पर ले जा सकते हैं।
धन: आय और व्यय के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं होगा। साझेदार के माध्यम से लाभ मिल सकता है।
स्वास्थ्य: त्वचा और एलर्जी से जुड़ी समस्या हो सकती है। साफ-सफाई पर ध्यान दें।
उपाय: देवी लक्ष्मी की पूजा करें और सफेद या गुलाबी वस्त्र धारण करें।ALSO READ: Diwali 2025 date: दिवाली पर बन रहे हैं अति दुर्लभ योग मुहूर्त, लक्ष्मी पूजा का मिलेगा दोगुना फल
 
वृश्चिक (Scorpio)
करियर: रिसर्च या गुप्त प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए दिन अच्छा है। कार्यस्थल पर बदलाव आ सकता है। विरोधियों से सतर्क रहें।
लव: रिश्ते में गहराई और जुनून रहेगा। पार्टनर के साथ अपनी इच्छाओं को खुलकर साझा करें। ईर्ष्या की भावना से बचें।
धन: अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। बीमा या विरासत से जुड़े मामलों में सफलता मिल सकती है। जोखिम भरा निवेश करने से बचें।
स्वास्थ्य: गुस्सा नियंत्रित रखें। अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली पर ध्यान दें। पानी खूब पिएं।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और लाल फल का दान करें।
 
धनु (Sagittarius)
करियर: आज आपका भाग्य आपका साथ देगा। उच्च शिक्षा या विदेश से जुड़े काम सफल होंगे। ऑफिस में सकारात्मक माहौल रहेगा।
लव: पार्टनर के साथ दार्शनिक या धार्मिक विषयों पर बातचीत होगी। रिश्ते में खुशी और स्वतंत्रता महसूस होगी। 
धन: पिता या गुरु के सहयोग से धन लाभ होगा। निवेश के लिए लंबी अवधि की योजना बनाएं।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। लंबी दूरी की यात्रा के दौरान सावधानी बरतें।
उपाय: केले के पेड़ की पूजा करें और पीली वस्तुओं का दान करें।
 
मकर (Capricorn)
करियर: आपकी मेहनत और अनुशासन आज रंग लाएगा। वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की तारीफ करेंगे। प्रमोशन के संकेत मिल सकते हैं। 
लव: रिश्ते में भावुकता से अधिक व्यावहारिकता रखें। पार्टनर के प्रति ईमानदार रहें और उन्हें सुरक्षा का एहसास कराएं।
धन: बचत करने पर ध्यान केंद्रित करें। अचल संपत्ति से जुड़े मामलों में सफलता मिल सकती है। 
स्वास्थ्य: जोड़ों के दर्द या मांसपेशियों में अकड़न की समस्या हो सकती है। काम के बीच आराम जरूर लें।
उपाय: शनिदेव को तेल और काले तिल अर्पित करें।
 
कुंभ (Aquarius)
करियर: अच्छे टीमवर्क के कारण कार्यक्षेत्र में बड़ी पहचान मिलेगी। सामाजिक या सामुदायिक कार्यों में व्यस्त रहेंगे। टीमवर्क से लाभ होगा।
लव: पार्टनर के साथ अपनी भविष्य की योजनाओं पर बात करें। सोशल मीडिया पर अधिक समय बिताएंगे।
धन: आय स्थिर रहेगी। बड़े निवेशों से बचें। ऑनलाइन लेन-देन में सावधानी रखें।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचने के लिए सामाजिक मेल-जोल बढ़ाएं। पैर और टखनों का ध्यान रखें।
उपाय: गरीबों को वस्त्र दान करें या पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाएं।
 
मीन (Pisces)
करियर: अपनी योजनाओं को साहस के साथ आगे बढ़ाएं। सहकर्मी आपके आत्मविश्वास से प्रभावित होंगे। 
लव: दोस्ती आज प्रेम में बदल सकती है। अपने साथी पर पूरा भरोसा रखें।
धन: व्यापार में लाभ के योग हैं। पुराना कर्ज उतर सकता है।
स्वास्थ्य: आज आपको ध्यान और योग आपको मानसिक शांति प्रदान करेंगे।
