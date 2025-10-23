Mercury Transit in Scorpio 2025: बुध का वृश्चिक राशि में गोचर: 6 राशियों को मिलेगा अप्रत्याशित लाभ

Mercury Transit in Scorpio 2025: बुध ग्रह 24 अक्टूबर 2025 को दोपहर 12 बजकर 25 मिनट पर वृश्चिक राशि में गोचर करने जा रहे हैं। ज्योतिष में, मज़बूत बुध को तेज़ बुद्धि, गहन चिंतन क्षमता और बहुमुखी प्रतिभा का कारक माना जाता है, जबकि कमज़ोर बुध भ्रम और सही निर्णय न ले पाने की स्थिति पैदा कर सकता है। यह गोचर 6 राशियों के लिए अप्रत्याशित रूप से लाभकारी सिद्ध हो सकता है।

1. मेष राशि

गोचर की स्थिति: बुध आपके तीसरे और छठे भाव के स्वामी होकर आठवें भाव में गोचर करेंगे। यह गोचर आपके स्वामी ग्रह मंगल की राशि में हो रहा है, इसलिए सकारात्मक परिणाम मिलेंगे।

लाभ: आपको अप्रत्याशित रूप से लाभ प्राप्त हो सकता है। कार्यों में समस्याएँ आने के बावजूद, सफलता की प्रबल संभावना है। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी कामयाबी मिल सकती है।

मार्गदर्शन: यह गोचर आपको सही दिशा में आगे बढ़ने में मार्गदर्शन करेगा। हालांकि, परिणाम पूरी तरह से योजना के अनुसार न होने की आशंका है।

2. मिथुन राशि

गोचर की स्थिति: बुध आपके राशि स्वामी और चौथे भाव के स्वामी होकर छठे भाव में गोचर करेंगे, जिसे सामान्य रूप से अनुकूल माना जाता है।

लाभ: यह गोचर आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आएगा। गुरु ग्रह की दृष्टि बुध पर होने के कारण आप मानसिक रूप से मजबूत होंगे और कार्यक्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। आप सोच-समझकर फैसले लेने में सक्षम होंगे।

विशेष लाभ: प्रतियोगी परीक्षाओं में मार्गदर्शन मिलेगा, जिससे मान-सम्मान में वृद्धि होगी। आर्ट्स, साहित्य, लेखन और वाणी से संबंधित क्षेत्रों से जुड़े जातकों को विशेष सफलता प्राप्त होगी।

स्वास्थ्य सलाह: हालांकि गोचर अनुकूल है, फिर भी स्वास्थ्य को नज़रअंदाज़ करने से बचना होगा।

3. सिंह राशि

गोचर की स्थिति: बुध आपके दूसरे (धन) और ग्यारहवें (लाभ) भाव के स्वामी होकर चौथे भाव में गोचर करेंगे। यह गोचर भाग्यशाली कहा जाएगा।

लाभ: ग्यारहवें भाव के स्वामी की दृष्टि करियर के भाव (दसवें भाव) पर होने से आपके प्रयासों में सफलता मिलेगी। रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी से जुड़े जातकों को विशेष रूप से लाभ प्राप्त होगा।

आर्थिक स्थिति: यह अवधि अनुकूल रहेगी, जिससे आय और बचत दोनों में वृद्धि होगी। आप घर-परिवार और घर से जुड़ी चीज़ों पर खर्च कर सकते हैं, पर सही जगह निवेश की सलाह दी जाती है।

रिश्ते: दोस्ती और पारिवारिक रिश्ते इस दौरान मजबूत होंगे।

4. तुला राशि

गोचर की स्थिति: बुध आपके नौवें और बारहवें भाव के स्वामी होकर दूसरे भाव (धन भाव) में गोचर करेंगे, जिसे बहुत शुभ माना जाता है।

लाभ: बुध की कृपा से आप नए आभूषण और कपड़े खरीद सकते हैं। आपका संचार कौशल मजबूत होगा। छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में लाभ मिलेगा।

पारिवारिक सुख: परिवार के सदस्यों के साथ रिश्ते मजबूत होंगे। खान-पान के शौक़ीन जातकों को मनपसंद स्वादिष्ट पकवान खाने के कई अवसर मिलेंगे।

5. मकर राशि

गोचर की स्थिति: बुध आपके छठे और नौवें भाव के स्वामी होकर ग्यारहवें भाव (लाभ भाव) में गोचर करेंगे, जो शुभ और लाभकारी माना जाता है।

लाभ: प्रतिस्पर्धा से जुड़े मामलों में लाभ मिलेगा। वेतन में वृद्धि और रियल एस्टेट के क्षेत्र में तेज़ी देखने को मिल सकती है। लोन चुकाने के प्रयासों में सफलता मिलेगी।

स्वास्थ्य और स्वभाव: आपकी सेहत अच्छी बनी रहेगी, जिसके चलते आपका स्वभाव भी खुशमिज़ाज रहेगा।

अन्य क्षेत्र: धर्म-कर्म या अध्यात्म से जुड़े क्षेत्रों में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। दोस्तों और संतान से जुड़े क्षेत्रों में भी शुभ फल प्राप्त होंगे।

6. कुंभ राशि

गोचर की स्थिति: बुध आपके पांचवें और आठवें भाव के स्वामी होकर दसवें भाव (कर्म भाव) में गोचर करेंगे, जो शुभ परिणाम देता है।

लाभ और प्रतिष्ठा: यह गोचर आपको जीवन में लोकप्रियता और मान-सम्मान दिलाएगा। आप प्रतिद्वंदियों से बेहतर प्रदर्शन करेंगे और कंपनी के लाभ को बढ़ाने में भी सक्षम होंगे।

करियर: कार्यक्षेत्र में सफलता और लाभ दोनों की प्राप्ति होगी। यह गोचर आपके करियर के लिए बहुत अच्छा कहा जाएगा।