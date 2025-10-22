Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (24 अक्टूबर, 2025) दैनिक राशिफल: 24 अक्टूबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष Aries

करियर: आज नए अवसर आपके सामने आ सकते हैं, सोच-समझ कर कदम बढ़ाएं।

लव: साथी के साथ संवाद से मन की खटास दूर होगी।

धन: आय बढ़ने की संभावना है, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखें।

स्वास्थ्य: मानसिक थकान हो सकती है, विश्राम ज़रूरी है।

वृषभ Taurus

करियर: कार्यस्थल में दबाव महसूस हो सकता है, संयम बनाए रखें।

लव: प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी, लेकिन अहंकार को न बढ़ने दें।

धन: अनावश्यक खर्चों से सावधान रहें।

स्वास्थ्य: पीठ या गर्दन की तकलीफ हो सकती है।

उपाय: सफेद वस्तु दान करें या सफेद चंदन से तिलक करें।

मिथुन Gemini

करियर: नई योजनाएं आज अच्छे फल ला सकती हैं।

लव: भावनाएं गहरी होंगी, लेकिन अपेक्षाएं संतुलित रखें।

धन: लाभ के संकेत हैं, निवेश सोच-समझ कर करें।

स्वास्थ्य: गले या श्वास में परेशानी संभव है।

उपाय: तुलसी जल पिएं, चंदन तिलक करें।

कर्क Cancer

करियर: कार्यक्षेत्र में पुराने प्रोजेक्ट्स की पूर्णता होगी।

लव: पारिवारिक प्रेम बढ़ेगा। जीवन सुखद रहेगा।

धन: घरेलू खर्च बढ़ सकते हैं। निवेश करें।

स्वास्थ्य: मन व शरीर पर तनाव असर कर सकता है।

उपाय: दूध व चावल का दान करें, गंगा जल से स्नान करें।

सिंह Leo

करियर: नेतृत्व में सफलता मिलेगी, लेकिन अहंकार न करें।

लव: साथी की भावनाओं को समझना ज़रूरी है।

धन: लाभ का योग है, पर खर्चों पर नजर रखें।

स्वास्थ्य: सिरदर्द या बदन उपयोग से थकान हो सकती है।

उपाय: हल्का व्रत करें, सूर्य को जल अर्पित करें।

कन्या Virgo

करियर: व्यवस्थित काम आज सफल होंगे।

लव: खुलापन बढ़ेगा, संवाद महत्वपूर्ण रहेगा।

धन: निवेश सोच-समझकर करें।

स्वास्थ्य: पाचन समस्या हो सकती है।

तुला Libra

करियर: कार्यक्षेत्र में साझेदारी व सहयोग से काम अच्छा चलेगा।

लव: रिश्तों में सामंजस्य बना रहेगा। सुखद समय रहेगा।

धन: अचानक अपार धन प्राप्ति के योग हैं।

स्वास्थ्य: आज तनाव से बचें, विश्राम ज़रूरी है।

उपाया: नहाने के जल में गुलाब डालकर स्नान करें।

वृश्चिक Scorpio

करियर: गहरा फोकस और मेहनत आज आपकी सफलता दिलाएगी।

लव: अविश्वास से दूरी बढ़ सकती है, खुलापन रखें।

धन: अचानक खर्च आ सकते हैं, सतर्क रहें।

स्वास्थ्य: पेट या पाचन समस्या हो सकती है।

उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, भावनात्मक शांति रखें।

धनु Sagittarius

करियर: नई नौकरी के संबंध में यात्रा या संपर्क लाभदायक हों सकते हैं।

लव: प्रेमियों के बीच रोमांच रहेगा, पर अपेक्षाएं सीमित रखें।

धन: धनलाभ होगा, लेकिन खर्च अधिक हो सकते हैं।

स्वास्थ्य: पैरों व घुटनों में थकावट।

उपाय: पीला वस्त्र पहनें, केले का दान करें।

मकर Capricorn

करियर: कार्यस्थल पर नवीन प्रोजेक्ट में अनुशासन व मेहनत से आज सफलता मिलेगी।

लव: वैवाहिक जीवन में समझ बढ़ेगी। प्रेम जीवन हेतु समय सुखद।

धन: आय के नवीन स्रोत बढ़ सकते हैं। धन की बचत करेंगे।

स्वास्थ्य: थकावट व जोड़ों की समस्या संभव।

उपाय: काले तिल दान करें, गौघृत से स्नान करें।

कुंभ Aquarius

करियर: कार्य में हर क्षेत्र से सफलता संभव। नवाचार और तकनीकी क्षेत्र में नाम कमायेंगे।

लव: प्रेमियों के बीच मित्रवत संबंध पहले से अधिक गहरे होंगे।

धन: संभवतः रुका धन वापस आएगा। बचत करेंगे।

स्वास्थ्य: आंख या नींद संबंधी समस्या।

उपाय: नीला वस्त्र पहनें, गरम पानी पिएं।

मीन Pisces

करियर: सामाजिक कार्य सफल रहेंगे। मान-सम्मान मिलेगा।

लव: साथी से भावनात्मक संबंध मजबूत होंगे। घर-बाहर प्रसन्नता का माहौल रहेगा।

धन: कार्यसिद्धि होगी। लाभ के अवसर हाथ आएंगे।

स्वास्थ्य: पाचन तंत्र पर विशेष ध्यान दें।