Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (24 अक्टूबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 24 अक्टूबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Today 24 October horoscope in Hindi 2025
मेष Aries
 
करियर: आज नए अवसर आपके सामने आ सकते हैं, सोच-समझ कर कदम बढ़ाएं।
लव: साथी के साथ संवाद से मन की खटास दूर होगी।
धन: आय बढ़ने की संभावना है, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य: मानसिक थकान हो सकती है, विश्राम ज़रूरी है।
उपाय: सूर्य नमस्कार करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें।ALSO READ: Chhath puja 2025 date: वर्ष 2025 में कब है छठ पूजा, जानिए संपूर्ण दिनों की जानकारी
 
वृषभ Taurus
 
करियर: कार्यस्थल में दबाव महसूस हो सकता है, संयम बनाए रखें।
लव: प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी, लेकिन अहंकार को न बढ़ने दें।
धन: अनावश्यक खर्चों से सावधान रहें।
स्वास्थ्य: पीठ या गर्दन की तकलीफ हो सकती है।
उपाय: सफेद वस्तु दान करें या सफेद चंदन से तिलक करें।
 
मिथुन Gemini
 
करियर: नई योजनाएं आज अच्छे फल ला सकती हैं।
लव: भावनाएं गहरी होंगी, लेकिन अपेक्षाएं संतुलित रखें।
धन: लाभ के संकेत हैं, निवेश सोच-समझ कर करें।
स्वास्थ्य: गले या श्वास में परेशानी संभव है।
उपाय: तुलसी जल पिएं, चंदन तिलक करें।
 
कर्क Cancer
 
करियर: कार्यक्षेत्र में पुराने प्रोजेक्ट्स की पूर्णता होगी।
लव: पारिवारिक प्रेम बढ़ेगा। जीवन सुखद रहेगा।
धन: घरेलू खर्च बढ़ सकते हैं। निवेश करें। 
स्वास्थ्य: मन व शरीर पर तनाव असर कर सकता है।
उपाय: दूध व चावल का दान करें, गंगा जल से स्नान करें।
 
सिंह Leo
 
करियर: नेतृत्व में सफलता मिलेगी, लेकिन अहंकार न करें।
लव: साथी की भावनाओं को समझना ज़रूरी है।
धन: लाभ का योग है, पर खर्चों पर नजर रखें।
स्वास्थ्य: सिरदर्द या बदन उपयोग से थकान हो सकती है।
उपाय: हल्का व्रत करें, सूर्य को जल अर्पित करें।
 
कन्या Virgo
 
करियर: व्यवस्थित काम आज सफल होंगे।
लव: खुलापन बढ़ेगा, संवाद महत्वपूर्ण रहेगा।
धन: निवेश सोच-समझकर करें।
स्वास्थ्य: पाचन समस्या हो सकती है।
करियर: व्यवस्थित काम आज सफल होंगे।
लव: खुलापन बढ़ेगा, संवाद महत्वपूर्ण रहेगा।
धन: निवेश सोच-समझकर करें।
स्वास्थ्य: पाचन समस्या हो सकती है।
उपाय: हल्का भोजन करें, गाय को चारा दें।
 
तुला Libra
 
करियर: कार्यक्षेत्र में साझेदारी व सहयोग से काम अच्छा चलेगा।
लव: रिश्तों में सामंजस्य बना रहेगा। सुखद समय रहेगा। 
धन: अचानक अपार धन प्राप्ति के योग हैं।
स्वास्थ्य: आज तनाव से बचें, विश्राम ज़रूरी है।
उपाया: नहाने के जल में गुलाब डालकर स्नान करें।
 
वृश्चिक Scorpio
 
करियर: गहरा फोकस और मेहनत आज आपकी सफलता दिलाएगी।
लव: अविश्वास से दूरी बढ़ सकती है, खुलापन रखें।
धन: अचानक खर्च आ सकते हैं, सतर्क रहें।
स्वास्थ्य: पेट या पाचन समस्या हो सकती है।
उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, भावनात्मक शांति रखें।
 
धनु Sagittarius
 
करियर: नई नौकरी के संबंध में यात्रा या संपर्क लाभदायक हों सकते हैं।
लव: प्रेमियों के बीच रोमांच रहेगा, पर अपेक्षाएं सीमित रखें।
धन: धनलाभ होगा, लेकिन खर्च अधिक हो सकते हैं।
स्वास्थ्य: पैरों व घुटनों में थकावट।
उपाय: पीला वस्त्र पहनें, केले का दान करें।
 
मकर Capricorn
 
करियर: कार्यस्थल पर नवीन प्रोजेक्ट में अनुशासन व मेहनत से आज सफलता मिलेगी।
लव: वैवाहिक जीवन में समझ बढ़ेगी। प्रेम जीवन हेतु समय सुखद। 
धन: आय के नवीन स्रोत बढ़ सकते हैं। धन की बचत करेंगे।
स्वास्थ्य: थकावट व जोड़ों की समस्या संभव।
उपाय: काले तिल दान करें, गौघृत से स्नान करें।
 
कुंभ Aquarius
 
करियर: कार्य में हर क्षेत्र से सफलता संभव। नवाचार और तकनीकी क्षेत्र में नाम कमायेंगे।
लव: प्रेमियों के बीच मित्रवत संबंध पहले से अधिक गहरे होंगे।
धन: संभवतः रुका धन वापस आएगा। बचत करेंगे। 
स्वास्थ्य: आंख या नींद संबंधी समस्या।
उपाय: नीला वस्त्र पहनें, गरम पानी पिएं।
 
मीन Pisces
 
करियर: सामाजिक कार्य सफल रहेंगे। मान-सम्मान मिलेगा। 
लव: साथी से भावनात्मक संबंध मजबूत होंगे। घर-बाहर प्रसन्नता का माहौल रहेगा। 
धन: कार्यसिद्धि होगी। लाभ के अवसर हाथ आएंगे। 
स्वास्थ्य: पाचन तंत्र पर विशेष ध्यान दें।
उपाय: सूर्यदेव को मीठा जल चढ़ाएं।
