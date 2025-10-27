सोमवार, 27 अक्टूबर 2025
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. ज्योतिष आलेख
  4. New Weeks Predictions According to Numerology
Written By Author डॉ. अभय गुप्ता
Last Updated : सोमवार, 27 अक्टूबर 2025 (17:03 IST)

Weekly Numerology Horoscope: साप्ताहिक अंक राशिफल, 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025

Weekly Numerology Horoscope 2025
मूलांक 1 (जन्म तिथि: 1, 10, 19, 28)
Weekly Numerology Horoscope 2025: यह सप्ताह आपकी नेतृत्व क्षमता और रचनात्मकता को बढ़ावा देने वाला होगा। आपके प्रयास रंग लाएंगे, लेकिन अपने विचारों को विनम्रता से व्यक्त करना महत्वपूर्ण है। कार्यक्षेत्र में आपकी पहचान बनेगी और वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा। नए लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें क्रियान्वित करने का यह सही समय है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। निवेश से संबंधित योजनाएँ सफल हो सकती हैं, लेकिन जल्दबाजी में बड़ा खर्च करने से बचें। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। पारिवारिक मामलों में आपका निर्णय अंतिम हो सकता है, लेकिन सभी की भावनाओं का सम्मान करें। इस सप्ताह आपकी ऊर्जा का स्तर उच्च रहेगा। आत्मविश्वास की अधिकता में शारीरिक सीमाओं को नज़रअंदाज़ न करें।
शुभ रंग: नारंगी
विशिष्ट उपाय: रोज़ सुबह सूर्य को जल अर्पित करें।
 
मूलांक 2 (जन्म तिथि: 2, 11, 20, 29)
यह सप्ताह भावनात्मक संतुलन और सहयोग की मांग करता है। आपकी संवेदनशीलता आपको दूसरों से बेहतर तरीके से जुड़ने में मदद करेगी। टीम वर्क और साझेदारी से जुड़े काम सफल होंगे, किसी भी तरह के टकराव से बचें और कूटनीति (Diplomacy) से काम लें। आय और व्यय में संतुलन बनाए रखना ज़रूरी है। किसी करीबी की सलाह आर्थिक लाभ दिला सकती है। भावनात्मक संबंध मज़बूत होंगे, जीवनसाथी का सहयोग आपकी बड़ी ताकत बनेगा। छोटी-मोटी गलतफहमियों को तुरंत सुलझा लें। मानसिक तनाव या बेचैनी महसूस हो सकती है। पर्याप्त आराम करें और शांत वातावरण में समय बिताएं।
शुभ रंग: सफेद या क्रीम
विशिष्ट उपाय: चांदी का कोई आभूषण पहनना लाभकारी होगा।
 
मूलांक 3 (जन्म तिथि: 3, 12, 21, 30)
यह सप्ताह विस्तार, ज्ञान और रचनात्मकता का है। आपकी सलाह और मार्गदर्शन दूसरों के लिए महत्वपूर्ण होंगे। शिक्षा, परामर्श या रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को बड़ी सफलता मिलेगी।,अपनी योजनाओं पर विश्वास रखें और उन्हें लागू करें। आर्थिक लाभ के योग हैं। पिछले निवेश से अच्छा रिटर्न मिल सकता है। धर्मार्थ कार्यों पर खर्च हो सकता है। पारिवारिक माहौल सुखद रहेगा। सामाजिक मेलजोल बढ़ेगा। अविवाहितों के लिए विवाह की चर्चाएं आगे बढ़ सकती हैं।स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा काम करने से थकान महसूस हो सकती है। नियमित खान-पान पर ध्यान दें।
शुभ रंग: पीला
विशिष्ट उपाय: अपने गुरु या वरिष्ठों का आशीर्वाद लें।
 
मूलांक 4 (जन्म तिथि: 4, 13, 22, 31)
यह सप्ताह व्यवस्थित रहने और जमीनी स्तर पर काम करने की मांग करता है। अनपेक्षित घटनाएं सामने आ सकती हैं, जिसके लिए लचीलापन ज़रूरी है। मेहनत का फल मिलेगा, लेकिन जल्दबाजी से बचें। कार्य को योजनाबद्ध तरीके से पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करें। शॉर्टकट लेने से नुकसान हो सकता है आर्थिक मामले में कुछ अनिश्चितता रह सकती है। जोखिम भरे निवेश से बचें। अपने बजट की समीक्षा करना आवश्यक है।रिश्तों में पारदर्शिता बनाए रखें। छोटी-सी बात भी गलतफहमी पैदा कर सकती है। साथी के प्रति ईमानदार और स्पष्ट रहें। पैरों या पीठ से संबंधित समस्या हो सकती है। बाहर का खाना खाने से बचें और नियमित व्यायाम करें।
शुभ रंग: भूरा या ग्रे
विशिष्ट उपाय: पक्षियों को दाना डालें।
 
मूलांक 5 (जन्म तिथि: 5, 14, 23)
यह सप्ताह परिवर्तन, यात्रा और संचार के लिए उत्कृष्ट है। आपकी बुद्धिमत्ता और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता आपको लाभ देगी। नौकरी में बदलाव या नई परियोजनाएं शुरू करने का मौका मिल सकता है। व्यापार में संचार कौशल से लाभ होगा। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। व्यापारिक सौदों या छोटी यात्राओं से धन लाभ हो सकता है। नया कौशल सीखने में निवेश करें। सामाजिक जीवन व्यस्त रहेगा। नए लोगों से मेलजोल बढ़ेगा। प्रेम संबंधों में उत्साह और रोमांच रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन ज़्यादा भागदौड़ से बचें। अपनी नर्वस सिस्टम को शांत रखने के लिए ध्यान करें।
शुभ रंग: हरा
विशिष्ट उपाय: रोज़ सुबह 'ॐ बुम बुधाय नमः' का जाप करें।
 
मूलांक 6 (जन्म तिथि: 6, 15, 24)
यह सप्ताह प्रेम, सद्भाव और रचनात्मकता पर केंद्रित है। परिवार और घर के मामलों में आपका ध्यान रहेगा। कला, मीडिया, डिज़ाइनिंग या आतिथ्य (Hospitality) से जुड़े क्षेत्रों में सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर माहौल सौहार्दपूर्ण रहेगा। धन की आवक अच्छी रहेगी। आप घर या व्यक्तिगत सौंदर्य पर खर्च कर सकते हैं। साझेदारी में किया गया निवेश फायदेमंद रहेगा। रोमांस और प्रेम जीवन के लिए यह बेहतरीन सप्ताह है। पारिवारिक जिम्मेदारियां खुशी से निभाएंगे। घर पर मेहमान आ सकते हैं। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन त्वचा या गले से संबंधित छोटी-मोटी समस्या हो सकती है। संतुलित आहार लें।
शुभ रंग: गुलाबी या हल्का नीला
विशिष्ट उपाय: घर को फूलों से सजाएं।
 
मूलांक 7 (जन्म तिथि: 7, 16, 25)
यह सप्ताह अंतर्ज्ञान (Intuition), चिंतन और आत्म-विश्लेषण के लिए है। भीड़ से दूर रहकर अपने आंतरिक सत्य को जानने का प्रयास करें। अनुसंधान, शिक्षा या गूढ़ विषयों से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी। रहस्यमय ढंग से लाभ हो सकता है, लेकिन किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें। आर्थिक जोखिम लेने से बचें। धन संबंधी निर्णय लेने से पहले किसी विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें। बचत पर ध्यान दें। रिश्तों में भावनात्मक दूरी महसूस हो सकती है। अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करें, अकेलेपन को हावी न होने दें। मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें। अत्यधिक चिंतन से बचें। ध्यान और आध्यात्मिक अभ्यास लाभकारी रहेंगे।
शुभ रंग: सफेद या हल्का पीला
विशिष्ट उपाय: किसी धार्मिक स्थल पर सेवा करें।
 
मूलांक 8 (जन्म तिथि: 8, 17, 26)
यह सप्ताह कर्म, न्याय और भौतिक सफलता का है। आपका धैर्य और कड़ी मेहनत इस सप्ताह आपको शानदार परिणाम देगी। करियर में स्थिरता आएगी। बड़े और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम करने का अवसर मिलेगा। मेहनत के अनुपात में फल मिलेगा। लंबी अवधि के निवेश के लिए यह समय बहुत अच्छा है। संपत्ति या जमीन से जुड़े मामलों में लाभ हो सकता है। अनावश्यक जोखिम से बचें। परिवार के बुजुर्गों के साथ संबंध मज़बूत होंगे। रिश्तों में ईमानदारी और जिम्मेदारी की भावना रखें।काम के दबाव के कारण जोड़ों में दर्द या थकान महसूस हो सकती है। अपनी दिनचर्या में अनुशासन बनाए रखें।
शुभ रंग: गहरा नीला
विशिष्ट उपाय: गरीबों या ज़रूरतमंदों की मदद करें।
 
मूलांक 9 (जन्म तिथि: 9, 18, 27)
यह सप्ताह उच्च ऊर्जा, पूर्णता और सेवा भावना का है। आपका उत्साह संक्रामक होगा, लेकिन क्रोध पर नियंत्रण आवश्यक है। लक्ष्य पूरा करने के लिए ऊर्जा और आत्मविश्वास रहेगा। सरकारी या प्रशासनिक कार्यों में सफलता मिलेगी। अपने काम को अंतिम रूप दें। पिछली मेहनत का प्रतिफल (Return) मिल सकता है। फिजूलखर्ची से बचें। दूसरों की मदद में आपका कुछ धन खर्च हो सकता है। रिश्तों में जोश रहेगा, लेकिन वाद-विवाद से बचें। अपनी भावनाओं को आक्रामक रूप से व्यक्त न करें। क्षमा और करुणा का भाव रखें। चोट लगने या दुर्घटना की हल्की आशंका है, इसलिए वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। गुस्सा स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है।
शुभ रंग: लाल
विशिष्ट उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें। 
 
यह मूलांक के आधार पर की गई सामान्य भविष्यवाणी है, इसमें परिवर्तन संभव है, विस्तृत विश्लेषण के लिए आप किसी अनुभवी अंक शास्त्री से परामर्श लेवें। 
 
शुभकामनाएं! मैं कामना करता हूँ कि यह सप्ताह आपके लिए सफलता और समृद्धि लेकर आए।
 
Surya gochar 2025: सूर्य के तुला राशि में होने से 4 राशियों को मिलेगा लाभ ही लाभ

Surya gochar 2025: सूर्य के तुला राशि में होने से 4 राशियों को मिलेगा लाभ ही लाभSun Transit in Libra 2025: 17 अक्टूबर को ग्रहों के राजा सूर्य अपनी नीच राशि तुला में गोचर करेंगे। यह गोचर लगभग एक महीने (16 नवंबर तक) तक रहेगा। सूर्य का नीच राशि में जाना कुछ राशियों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन 4 राशियों के लिए यह परिवर्तन शुभ फल भी देगा।

Chhath puja 2025: छठ पूजा की संपूर्ण सामग्री और विधि

Chhath puja 2025: छठ पूजा की संपूर्ण सामग्री और विधिChhath Puja Date: छठ पूजा लोक आस्था का सबसे बड़ा और पवित्र महापर्व है। यह चार दिनों तक चलता है और इसमें सूर्य देव (Surya Dev) और छठी मैया (Chhathi Maiya) की उपासना की जाती है। यहां छठ पूजा 2025 के लिए संपूर्ण सामग्री सूची और पूजा विधि दी गई है...

Chhath puja 2025: बिहार में छठ पूजा कब है और क्यों मनाया जाता है?

Chhath puja 2025: बिहार में छठ पूजा कब है और क्यों मनाया जाता है?Chhath puja 2025: बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में छठ पूजा का महापर्व अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। छठ पूजा का पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू होकर सप्तमी तिथि तक, चार दिनों तक चलता है। बिहार में छठ पूजा का पर्व 25 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 28 अक्टूबर को समाप्त होगा। 27 अक्टूबर 2025 सोमवार को इस पर्व का मुख्य दिन रहेगा जबकि सूर्य को संध्या अर्घ्य दिया जाएगा।

Numerology: अंक शास्त्र, संख्याओं के रहस्य में छिपा जीवन का विज्ञान

Numerology: अंक शास्त्र, संख्याओं के रहस्य में छिपा जीवन का विज्ञानank shaastra: अंक शास्त्र का इतिहास हजारों वर्षों पुराना है। इसका उल्लेख प्राचीन सभ्यताओं जैसे मिस्र, ग्रीस, चीन, भारत और बेबिलोनिया में मिलता है। भारत में वेदों और उपनिषदों में अंकों को दैवीय शक्ति का प्रतीक माना गया है। अंक शास्त्र, ज्योतिष और विज्ञान का संगम बनकर सामने आया, जो व्यक्ति के जीवन पथ, भाग्य और स्वभाव को संख्याओं के आधार पर समझने में सहायता करता है।

Chhath puja 2025 date: वर्ष 2025 में कब है छठ पूजा, जानिए संपूर्ण दिनों की जानकारी

Chhath puja 2025 date: वर्ष 2025 में कब है छठ पूजा, जानिए संपूर्ण दिनों की जानकारीChhath Puja 2025 Vrat Schedule: वर्ष 2025 में छठ पूजा का महापर्व 25 अक्टूबर, शनिवार से शुरू होकर 28 अक्टूबर, मंगलवार तक मनाया जाएगा। यह चार दिवसीय पर्व है, जिसमें हर दिन का विशेष महत्व होता है। संपूर्ण दिनों की जानकारी इस प्रकार है:

Amla Navami: आंवला नवमी पर करें ये 7 विशेष उपाय, मिलेंगे अनगिनत फायदे

Amla Navami: आंवला नवमी पर करें ये 7 विशेष उपाय, मिलेंगे अनगिनत फायदेAmla Navami 2025 Remedies: आंवला नवमी का दिन विशेष रूप से आंवले के पेड़ की पूजा करने और उसके माध्यम से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, समृद्धि, और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने का दिन माना जाता है। आंवला या अक्षय नवमी पर किए जाने वाले 7 विशेष उपाय इस प्रकार हैं, जो अनगिनत फायदे देते हैं:

गुरु और बुध का नवपंचम राजयोग, किन राशियों को मिलेगा मिश्रित परिणाम

गुरु और बुध का नवपंचम राजयोग, किन राशियों को मिलेगा मिश्रित परिणामNavapancham Raj Yoga: 24 अक्टूबर 2025 को बुध ग्रह के वृश्‍चिक में गोचर के कारण बुध और गुरु (बृहस्पति) के विशिष्ट संबंध से ज्योतिष का एक अत्यंत शुभ राजयोग 'नवपंचम योग' बन रहा है। इस योग के चलते मेष, वृश्चिक, मकर, कर्क और मीन राशियों को लाभ होगा लेकिन 2 राशियों के लिए यह योग मिश्रित परिणाम देगा। कुछ ज्योतिषीय विश्लेषणों के अनुसार, जिन राशियों पर कुछ प्रतिकूल प्रभाव या अधिक मेहनत की आवश्यकता हो सकती है, वे हैं:-

Amla Navami 2025: आंवला नवमी कब है, क्या है इस दिन का महत्व

Amla Navami 2025: आंवला नवमी कब है, क्या है इस दिन का महत्वAmla Navami Importance: आंवला नवमी, जिसे अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है, हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाई जाती है। वर्ष 2025 में, आंवला नवमी 31 अक्टूबर 2025, शुक्रवार को मनाई जाएगी।

Budh gochar 2025: बुध का वृश्चिक राशि में गोचर, 3 राशियों को संभलकर रहना होगा

Budh gochar 2025: बुध का वृश्चिक राशि में गोचर, 3 राशियों को संभलकर रहना होगाBudh gochar 2025: 24 अक्टूबर 2025 से बुध ग्रह वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। इस गोचर के चलते मेष, मिथुन, सिंह, तुला, मकर और कुंभ राशि के जातकों को इससे लाभ मिल रहा है परंतु 3 राशियों को संभलकर रहना होगा अन्यथा कोई नुकसान उठाना पड़ सकता है। आओ जानते हैं कि कौनसी हैं वे 3 राशियां।

Chhath puja upay: छठ पूजा पर ज्योतिष और लाल किताब के अचूक उपाय

Chhath puja upay: छठ पूजा पर ज्योतिष और लाल किताब के अचूक उपायChhath puja ke achuk upay in hindi: 27 अक्टूबर 2025 के दिन छठ पूजा का महापर्व मनाया जा रहा है। छठ पूजा का पर्व सूर्य देव की आराधना का महापर्व है, जिसमें शाम और सुबह के समय सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इस दिन ज्योतिष और लाल किताब के कुछ विशेष उपाय करने से लाभ मिलता है। भारतीय परंपरा में प्रतिदिन सूर्य देव की पूजा और सूर्य को अर्घ्य देने का खास महत्व है। इसके कई लाभ है और इसी के साथ इस दिन कुछ खास ज्योतिष उपाय भी करना चाहिए।
