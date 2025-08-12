मंगलवार, 12 अगस्त 2025
भारत का इकलौता शहर जहां 15 नहीं 14 अगस्त की रात को फहराया जाता है तिरंगा, जानिए क्या है कारण

Independence Day 2025
Unique Flag Hoisting Ceremony India: भारत में स्वतंत्रता दिवस हर साल 15 अगस्त को मनाया जाता है, और इसका सबसे भव्य आयोजन दिल्ली के लाल किले पर होता है, जहां प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश में एक ऐसा भी शहर है जहां स्वतंत्रता दिवस का जश्न 15 अगस्त की सुबह नहीं, बल्कि 14 अगस्त की आधी रात को ही शुरू हो जाता है? यह अनोखी परंपरा बिहार के पूर्णिया जिले में निभाई जाती है, जो हमें आजादी के उस ऐतिहासिक क्षण की याद दिलाती है जब हमारा देश वास्तव में स्वतंत्र हुआ था।

आधी रात की आजादी: एक ऐतिहासिक क्षण का स्मरण
यह अनोखी परंपरा 1947 में भारत को मिली आजादी के साथ जुड़ी है। जैसा कि इतिहास बताता है, भारत की आजादी की घोषणा 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि को हुई थी। ठीक रात 12 बजकर 1 मिनट पर रेडियो पर यह घोषणा की गई कि अब भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है।

पूर्णिया के स्थानीय लोगों के अनुसार, उस ऐतिहासिक क्षण को याद करते हुए, पूर्णिया के वीर स्वतंत्रता सेनानी रामेश्वर प्रसाद सिंह ने अपने साथियों रामरतन साह और शमशुल हक के साथ मिलकर एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने फैसला किया कि वे आजादी का जश्न उसी क्षण मनाएंगे जिस क्षण इसे घोषित किया गया था। उन्होंने 14 अगस्त की रात को ही पूर्णिया के झंडा चौक पर पूरे जोश और गर्व के साथ तिरंगा फहराया। उन्होंने मिठाई बांटकर और देशभक्ति के नारे लगाकर आजादी का पहला जश्न मनाया।

पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है यह गौरवशाली परंपरा
रामेश्वर प्रसाद सिंह द्वारा शुरू की गई यह परंपरा आज भी पूर्णिया में जीवित है। हर साल, 14 अगस्त की रात को, पूरा शहर एक उत्सव के माहौल में डूब जाता है। लोग घरों, गलियों और स्कूलों को रोशनी से सजाते हैं। देशभक्ति के गीत: चारों तरफ देशभक्ति के गीत गूंजते हैं। शहर के मुख्य झंडा चौक पर लोग इकट्ठा होते हैं। ठीक आधी रात को, एक भव्य समारोह में तिरंगा फहराया जाता है और उसे सलामी दी जाती है।

पूर्णिया के लोगों के लिए यह उनकी अनूठी पहचान का हिस्सा बन गया है, जिस पर वे गर्व करते हैं। यह उन्हें देश के बाकी हिस्सों से अलग करता है और उनकी देशभक्ति की भावना को दर्शाता है।

BSF ने पाकिस्तानी घुसपैठिए को गोली मारी, कठुआ से कर रहा था सीमा पार

BSF ने पाकिस्तानी घुसपैठिए को गोली मारी, कठुआ से कर रहा था सीमा पारजम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले में सोमवार को अंतरराष्ट्रीय सीमा पार करने की कोशिश कर रहा एक पाकिस्तानी घुसपैठिया सीमा सुरक्षा बल (BSF) के जवानों की गोली से मारा गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। बीएसएफ ने कहा कि वह इस घटना को लेकर अपने पाकिस्तानी समकक्ष के सामने विरोध दर्ज करा रहा है।

ट्रंप और पुतिन की मीटिंग से पहले जेलेंस्‍की ने PM मोदी को लगाया फोन, जानिए किस मुद्दे पर हुई बात

ट्रंप और पुतिन की मीटिंग से पहले जेलेंस्‍की ने PM मोदी को लगाया फोन, जानिए किस मुद्दे पर हुई बातप्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से फोन पर बात की। इस दौरान उन्होंने जेलेंस्की से कहा कि यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत हरसंभव योगदान देने को प्रतिबद्ध है। दोनों नेताओं के बीच यह बातचीत अमेरिका के अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन के बीच रूस-यूक्रेन में शांति समझौते को लेकर होने वाली शिखर वार्ता से पहले हुई है।

फतेहपुर में क्यों मचा बवाल, ईदगाह में बने मकबरे का क्या है विवाद, हिन्दू संगठनों ने क्यों लहरा दिया भगवा झंडा

फतेहपुर में क्यों मचा बवाल, ईदगाह में बने मकबरे का क्या है विवाद, हिन्दू संगठनों ने क्यों लहरा दिया भगवा झंडाउत्तरप्रदेश में संभल के बाद अब फतेहपुर में नया विवाद सामने आया है। सोमवार सुबह बजरंग दल, हिन्दू महासभा सहित कई हिन्दू संगठनों ने ईदगाह में बने मकबरे पर पहुंचकर भगवा लहरा दिया। पुलिस ने पहले से मकबरे के चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी थी। पुलिस ने लाठियां चलाकर भीड़ को खदेड़ना शुरू किया। बवाल इतना बढ़ा कि 10 थानों की फोर्स बुलाई गई।

प्रियंका गांधी वाड्रा 'लापता', पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत

प्रियंका गांधी वाड्रा 'लापता', पुलिस में गुमशुदगी की शिकायतPriyanka Gandhi Vadra missing: भाजपा के एक नेता ने वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी के खिलाफ सोमवार को ‘गुमशुदगी’ की शिकायत दर्ज कराई। इससे एक दिन पहले कांग्रेस के एक छात्र नेता ने भाजपा सांसद एवं केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी (Union Minister Suresh Gopi) के खिलाफ भी ऐसी ही एक शिकायत दर्ज कराई थी।

Facebook पर प्राइवेसी को लेकर क्यों डरे लोग, आखिर वायरल पोस्ट का क्या है सच

Facebook पर प्राइवेसी को लेकर क्यों डरे लोग, आखिर वायरल पोस्ट का क्या है सचआपके दोस्तों के फेसबुक (Facebook) अकाउंट पर एक जैसी पोस्ट दिखाई दे रही है। इसका कनेक्शन यूजर्स की प्राइवेसी से बताया जा रहा है। इसमें लिखा गया है कि वे अपने निजी डेटा के इस्तेमाल की अनु‍मति नहीं देते हैं। इस पोस्ट करने वाले लोग अपने फ्रेंड्‍स से भी अपील कर रहे हैं कि वह उनके पोस्ट को कॉपी पेस्ट करके एक नए पोस्ट के तौर पर अपनी वॉल पर पब्लिश करें।

जिंदा लोगों को मृत बताने पर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, कुछ गलतियां होना स्वाभाविक

जिंदा लोगों को मृत बताने पर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, कुछ गलतियां होना स्वाभाविकSupreme Court hearing on SIR : सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई की। इस दौरान निर्वाचन आयोग ने 12 जिंदा लोगों को मृत बताने पर शीर्ष अदालत से कहा कि इस तरह की प्रक्रिया में कुछ त्रुटियां होना स्वाभाविक है। इस बीच अदालत ने कहा कि हमें यह देखना है कि निर्वाचन आयोग को SIR का अधिकार है या नहीं। अगर अधिकार नहीं है तो बहस की जरूरत नहीं।

मध्यप्रदेश में OBC आरक्षण पर अब SC में रोज सुनवाई, 27% आरक्षण देने का CM डॉ. मोहन यादव कर चुके है एलान

मध्यप्रदेश में OBC आरक्षण पर अब SC में रोज सुनवाई, 27% आरक्षण देने का CM डॉ. मोहन यादव कर चुके है एलानमध्यप्रदेश में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के मद्देनजर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के प्रयास फलीभूत होते दिखाई दे रहे हैं। इस आरक्षण को लेकर प्रदेश सरकार संकल्पित है। दरअसल, मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2019-ओबीसी आरक्षण की संवैधानिक वैधता को लेकर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने तर्क दिए थे। इन तर्कों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार से सहमत हुई। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में अंतिम सुनवाई के लिए सहमत है। इस मामले को 23 सितंबर 2025 को 'टॉप ऑफ़ द बोर्ड' श्रेणी में रखा गया है। यानी, अब अंतिम निर्णय तक इस मामले की रोज सुनवाई होगी।

राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप, कहा हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं

राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप, कहा हम संविधान की रक्षा कर रहे हैंRahul Gandhi news in hindi : कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को निर्वाचन आयोग पर एक व्यक्ति, एक वोट के सिद्धांत को लागू करने का अपना कर्तव्य नहीं निभाने का आरोप लगाया और मतदाता सूची में अनियमितताओं के दावों का हवाला देते हुए कहा कि उनकी पार्टी संविधान की रक्षा कर रही है और ऐसा करती रहेगी।

पार्लर में आइब्रो थ्रेडिंग से महिला का लिवर हुआ फेल, डॉक्टरों ने बताया क्‍या है थ्रेडिंग के खतरे, क्‍या रखें सावधानी?

पार्लर में आइब्रो थ्रेडिंग से महिला का लिवर हुआ फेल, डॉक्टरों ने बताया क्‍या है थ्रेडिंग के खतरे, क्‍या रखें सावधानी?अपनी खूबसूरती के लिए महिलाएं क्‍या क्‍या नहीं करती हैं। लेकिन कई बार सुंदर दिखने के लिए किए गए हथकंडे खतरनाक साबित हो सकते हैं। हाल ही में ब्‍यूटी पॉर्लर गई एक महिला के साथ कुछ ऐसा ही खतरनाक हो गया है, जिसके बाद इस तरह के ब्‍यूटी ट्रेंड पर सवाल उठने लगे हैं।

आसिम मुनीर पर बुरी तरह भड़के असदुद्दीन ओवैसी, केन्द्र सरकार को भी दे डाली सलाह

आसिम मुनीर पर बुरी तरह भड़के असदुद्दीन ओवैसी, केन्द्र सरकार को भी दे डाली सलाहAsaduddin Owaisi targeted Asim Munir: आल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुसलमीन (AIMIM) सांसद असदुद्दीन ओवैसी पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हाल के बयान पर बुरी तरह भड़क गए। इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि मुनीर एक सड़कछाप आदमी की तरह बोल रहे हैं, वह अमेरिका की धरती से, जो कि भारत का रणनीतिक साझेदार है।

Lava का सस्ता स्मार्टफोन हुआ लॉन्च, 50MP कैमरा, 5000mAh और जानिए क्या है खास

Lava का सस्ता स्मार्टफोन हुआ लॉन्च, 50MP कैमरा, 5000mAh और जानिए क्या है खासLava ने अपना सस्ता 5जी स्मार्टफोन Blaze AMOLED 2 लॉन्च कर दिया है। स्मार्टफोन में कई बेहतरीन फीचर्स दिए गए हैं। AMOLED डिस्प्ले, 50MP कैमरा, 5000mAh बैटरी जैसे फीचर्स दिए गए हैं। कंपनी ने अपने सस्ते स्मार्टफोन्स से चीनी कंपनियों शाओमी, ओप्पो, रियलमी, वीवो और इनफिनिक्स आदि को कड़ी टक्कर दी है। लावा के 10,000 रुपए से कम वाले फोन की अच्छी डिमांड देखने को मिली है।

Vivo Y400 5G : 32MP सेल्फी कैमरा और 6,000mAh बैटरी वाला सस्ता 5G स्मार्टफोन

Vivo Y400 5G : 32MP सेल्फी कैमरा और 6,000mAh बैटरी वाला सस्ता 5G स्मार्टफोनvivo Y400 plus 5G Price in india : Vivo Y400 5G आज लॉन्च हो गया। स्मार्टफोन में कई धमाकेदार फीचर्स दिए गए हैं। Vivo Y400 5G में 6,000 mAh की धांसू बैटरी 90W charger inside the box के साथ है। साथ ही स्मार्टफोन में IP68 और IP69 रेटेड water resistance भी है। यह डिवाइस दो अलग-अलग कलर ऑप्शन में आएगा, जिसमें ग्लैम व्हाइट और ऑलिव ग्रीन ऑप्शन शामिल होंगे।

itel city 100 : 8000 से कम कीमत का धांसू स्मार्टफोन, 5200mAh की धमाकेदार बैटरी, फ्री मिलेगा स्पीकर

itel city 100 : 8000 से कम कीमत का धांसू स्मार्टफोन, 5200mAh की धमाकेदार बैटरी, फ्री मिलेगा स्पीकरitel city 100 price in india : itel ने हाल ही धमाकेदार स्मार्टफोन itel City 100 लॉन्च किया है। स्मार्टफोन की कीमत की बात की जाए तो इसकी कीमत 7599 रुपए है। साथ ही कंपनी इस स्मार्टफोन के साथ कई ऑफर्स भी दे रही है। इसके साथ आपको एक खास मैग्नेटिक RGB वायरलेस स्पीकर भी मिलता है, जिसकी कीमत 2,999 रुपए है, लेकिन ये फोन के साथ ये फ्री मिलेगा।
