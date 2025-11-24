Quotes of Guru Tegh Bahadur: गुरु तेग बहादुर जी के शहादत दिवस पर अपनों को भेजें ये खास 7 भावपूर्ण संदेश

Guru Tegh Bahadur sacrifice for humanity: गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान दिवस/ शहादत दिवस एक ऐसा ऐतिहासिक दिन है जो हमें धर्मनिरपेक्षता, साहस और मानवीय मूल्यों के लिए किए गए उनके सर्वोच्च त्याग की याद दिलाता है। 'हिन्द की चादर' के नाम से प्रसिद्ध, नवें सिख गुरु, श्री गुरु तेग बहादुर जी ने अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए, किसी अन्य धर्म के लोगों की रक्षा के लिए अपना शीश कुर्बान कर दिया था। उनका यह महान बलिदान केवल सिख धर्म ही नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय है।ALSO READ: Guru Tegh Bahadur Shahidi Diwas: गुरु तेग बहादुरजी का शहीदी दिवस आज गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान दिवस/ शहादत दिवस एक ऐसा ऐतिहासिक दिन है जो हमें धर्मनिरपेक्षता, साहस और मानवीय मूल्यों के लिए किए गए उनके सर्वोच्च त्याग की याद दिलाता है। 'हिन्द की चादर' के नाम से प्रसिद्ध, नवें सिख गुरु, श्री गुरु तेग बहादुर जी ने अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए, किसी अन्य धर्म के लोगों की रक्षा के लिए अपना शीश कुर्बान कर दिया था। उनका यह महान बलिदान केवल सिख धर्म ही नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय है।

यहां गुरु तेग बहादुर जी शहादत दिवस पर इन संदेशों को आप अपने परिवार और दोस्तों को भेज सकते हैं:

भक्ति और प्रेरणा से भरे संदेश:

1. "धर्म, मानवता और सिद्धांतों की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले, हिन्द की चादर, साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान दिवस पर उन्हें कोटि-कोटि नमन। उनका सर्वोच्च त्याग हमें हमेशा धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता रहेगा।"

2. "शीश दिया पर सिर्र न दिया। गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान हमें सिखाता है कि सत्य, न्याय और मानवीय मूल्यों के लिए हमें किसी भी चुनौती से डरना नहीं चाहिए। उनके दिखाए मार्ग पर चलकर एक बेहतर समाज का निर्माण करें।"

3. "इस पावन बलिदान दिवस पर हम गुरु तेग बहादुर जी के साहस और त्याग को याद करते हैं। उनकी शिक्षाएं हमें प्रेम, करुणा और निडरता के साथ जीवन जीने का पाठ पढ़ाती हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह!"

4. "मानवता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहादत दिवस पर शत-शत नमन। उनका बलिदान अमर है।"

5. "गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान को याद करें और उनके दिखाए सत्य के मार्ग पर चलें। यह शहादत दिवस हमें त्याग की भावना को अपनाने की प्रेरणा देता है।"

6. "गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान दिवस पर आपको और आपके परिवार को शांति और प्रेरणा मिले। उनके महान त्याग को कभी न भूलें।"