गुरुवार, 11 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. लाइफ स्‍टाइल
  2. दिवस विशेष
  3. पुण्यतिथि
  4. Death Anniversary of Veer Narayan Singh
Written By WD Feature Desk

Veer Narayan Singh: वीर नारायण सिंह बलिदान दिवस, जानें उनके वीरता की कहानी, पढ़ें 5 अनसुनी बातें

Chhattisgarh
First Freedom Fighter Veer Narayan Singh: वीर नारायण सिंह का नाम भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। उनका बलिदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वे छत्तीसगढ़ के एक महान सपूत थे, जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष किया और अपनी वीरता और बलिदान के लिए हमेशा याद किए जाते हैं। वीर नारायण सिंह बलिदान दिवस   हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ताकि उनकी वीरता और देश के प्रति उनके समर्पण को याद किया जा सके।
 
1. जीवन परिचय: 
वीर नारायण सिंह का जन्म 1795 में छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के नगरी गांव में एक जमींदार परिवार में हुआ था। वे छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माने जाते हैं। वे एक बहादुर और साहसी योद्धा थे, जिन्होंने 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम में अपनी वीरता का परिचय दिया। नारायण सिंह ने गोंडवाना क्षेत्र के आदिवासी समुदाय को अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट किया था। उनका उद्देश्य अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करना था ताकि अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र कराया जा सके।
 
2. संघर्ष चुनौती और सफलतापूर्वक युद्ध: 
1857 के स्वतंत्रता संग्राम से पहले भी, अंग्रेजों के खिलाफ नारायण सिंह का संघर्ष जारी था। उन्होंने छत्तीसगढ़ के आदिवासी लोगों को संगठित किया और अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला। उनका नेतृत्व और संघर्ष अंग्रेजों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया था। नारायण सिंह ने कई बार अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई और ब्रिटिश सेना को चोट पहुंचाई। उन्होंने महेदीपुर, रानी दुर्गावती और कन्हा नगर जैसी जगहों पर अंग्रेजों के खिलाफ सफलतापूर्वक युद्ध लड़ा।
 
3. संघर्ष बना बलिदान: 
वीर नारायण सिंह का संघर्ष तब और भी चरम पर पहुंच गया जब उन्होंने नगरी और महासमुंद के आसपास के इलाकों में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को तेज कर दिया। अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन नारायण सिंह लगातार उनके हाथ से बचते रहे। अंततः, 1857 के बाद अंग्रेजों ने नारायण सिंह को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें दुर्ग में बंदी बना लिया गया और कड़ी यातनाएं दी गईं। 
 
अंग्रेजों ने उन्हें उनकी वीरता और देशभक्ति के कारण रायपुर कस 'जय स्तम्भ चौक' पर फांसी दे दी। और इस तरह 10 दिसंबर 1857, को रायपुर में वीर नारायण सिंह ने अपने प्राणों की आहुति दी और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपना जीवन बलिदान कर दिया। उनके बलिदान ने पूरे छत्तीसगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में एक आंदोलन को जन्म दिया। उनका त्याग और संघर्ष आज भी लोगों के दिलों में जीवित है।
 
4. वीरता की कहानी:
वीर नारायण सिंह की वीरता की कहानी आज भी छत्तीसगढ़ के इतिहास का अहम हिस्सा है। उन्होंने न केवल अपनी मातृभूमि के लिए लड़ाई लड़ी, बल्कि उन्होंने आदिवासियों को एकजुट किया और उनके अधिकारों के लिए आवाज उठाई। उनका संघर्ष न केवल उनके समय के आदिवासी समाज के लिए, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा बना। वे एक सच्चे नायक थे, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका बलिदान न केवल छत्तीसगढ़, बल्कि पूरे भारत के लिए एक ऐतिहासिक घटना है।
 
5. वीर नारायण सिंह बलिदान दिवस की महत्ता: 
10 दिसंबर को वीर नारायण सिंह के बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को छत्तीसगढ़ राज्य में खास तौर पर मनाया जाता है। इस दिन लोग उनके संघर्ष और बलिदान को याद करते हैं और उनकी वीरता को सलाम करते हैं। यह दिन उनकी साहसिकता, देशभक्ति, और स्वतंत्रता संग्राम में योगदान को सम्मानित करने का अवसर है। आज भी उन्हें 'प्रथम छत्तीसगढ़ी स्वतंत्रता सेनानी' के रूप में भी जाना जाता है।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Human Rights Day:10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस क्यों मनाया जाता है?
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Kids Winter Care: सर्दी में कैसे रखें छोटे बच्चों का खयाल, जानें विंटर हेल्थ टिप्स

Kids Winter Care: सर्दी में कैसे रखें छोटे बच्चों का खयाल, जानें विंटर हेल्थ टिप्सBaby Winter Care Tips: छोटे बच्चों को सर्दियों में विशेष देखभाल की ज़रूरत होती है। वे छोटे होने के कारण ना ही कुछ बोलकर बता सकते है और ना ही ठीक से आपकी बातों को समझ सकते हैं, समय में छोटे बच्चों को ठंड से बचाने और उन्हें स्वस्थ रखने के लिए कुछ ज़रूरी सुझाव दिए जा रहे हैं:

Winter Health Tips: सर्दियों में रखना है सेहत का ध्यान तो खाएं ये 5 चीजें

Winter Health Tips: सर्दियों में रखना है सेहत का ध्यान तो खाएं ये 5 चीजेंFoods to eat in winter for good health: सर्दियों में हेल्दी बने रहने के लिए अखरोट, तुलसी और अदरक की चाय, गाजर, सिट्रस फ्रूट्स, और मूंग दाल न केवल शरीर को अंदर से गर्म रखते हैं, बल्कि सर्दी-खांसी, जुकाम और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से भी बचाव करते हैं। इसलिए इन खाद्य पदार्थों को अपनी सर्दियों की डाइट का हिस्सा बनाएं और सेहतमंद रहें।

Sixty Plus Life: 60 साल की उम्र में BP बढ़ने पर हृदय रोग, स्ट्रोक और किडनी का खतरा सबसे ज्यादा, जानें कैसे बचें?

Sixty Plus Life: 60 साल की उम्र में BP बढ़ने पर हृदय रोग, स्ट्रोक और किडनी का खतरा सबसे ज्यादा, जानें कैसे बचें?High Blood Pressure at 60: 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र में हाई ब्लड प्रेशर या ब्लड प्रेशर (BP) का बढ़ना एक आम बात है, लेकिन इसे नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी है ताकि हृदय रोग, स्ट्रोक और किडनी की समस्याओं के जोखिम को कम किया जा सके।

Winter Recpe: सर्दियों में रहना है हेल्दी तो बनाएं ओट्स और मखाने की स्वादिष्ट चिक्की, मिलेंगे कई सेहत फायदे

Winter Recpe: सर्दियों में रहना है हेल्दी तो बनाएं ओट्स और मखाने की स्वादिष्ट चिक्की, मिलेंगे कई सेहत फायदेOats and Makhana Chikki Recipe: यह एक हेल्दी और पौष्टिक नाश्ता है, जिसमें ओट्स और मखाने के पोषण के साथ शक्कर और तिल का स्वाद भी होता है। सर्दी के दिनों के लिहाज से सेहत के लिए ये काफी फायदेमंद साबित होगी। इसके लिए आपको ओट्स, मखाने, तिल और गुड़ आदि सामग्री की आवश्यकता होगी।

Winter Superfood: सर्दी का सुपरफूड: सरसों का साग और मक्के की रोटी, जानें 7 सेहत के फायदे

Winter Superfood: सर्दी का सुपरफूड: सरसों का साग और मक्के की रोटी, जानें 7 सेहत के फायदेMakki Roti Sarson Saag : जैसे ही उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड दस्तक देती है, रसोई में गरमाहट और पोषण से भरपूर व्यंजनों की खुशबू फैलने लगती है। इन व्यंजनों में, सरसों का साग और मक्के की रोटी का संयोजन सिर्फ एक पारंपरिक भोजन नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक और पोषण संबंधी उत्सव है। यह पंजाबी व्यंजन सदियों से सर्दी के मौसम का पर्याय रहा है।

और भी वीडियो देखें

Veer Narayan Singh: वीर नारायण सिंह बलिदान दिवस, जानें उनके वीरता की कहानी, पढ़ें 5 अनसुनी बातें

Veer Narayan Singh: वीर नारायण सिंह बलिदान दिवस, जानें उनके वीरता की कहानी, पढ़ें 5 अनसुनी बातेंBiography of Veer Narayan Singh: वीर नारायण सिंह के बलिदान ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को अमर कर दिया। उनका जीवन प्रेरणा का स्रोत है, जो आज भी लोगों को अपनी मातृभूमि के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा देता है। 10 दिसंबर को वीर नारायण सिंह बलिदान दिवस के रूप में मनाना उनके योगदान और साहस को याद करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है।

Human Rights Day:10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस क्यों मनाया जाता है?

Human Rights Day:10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस क्यों मनाया जाता है?Human Rights Day 10 December 2025: पूरे विश्व में 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना, उनके संरक्षण की दिशा में काम करना और यह सुनिश्चित करना है कि हर व्यक्ति को उनके अधिकार मिले, चाहे वे किसी भी धर्म, जाति, लिंग, नस्ल या राष्ट्रीयता के हों।

मेंटल हेल्थ स्ट्रांग रखने के लिए रोजाना घर में ही करें ये 5 काम

मेंटल हेल्थ स्ट्रांग रखने के लिए रोजाना घर में ही करें ये 5 कामdaily routine for healthy body and mind in hindi: आज की तेज रफ्तार जिंदगी में मानसिक स्वास्थ्य (Mental Health) को मज़बूत रखना सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। काम का दबाव, रिश्तों की उलझनें, आर्थिक परेशानियां और लगातार बढ़ता डिजिटल स्क्रीन टाइम, ये सभी हमारी मानसिक स्थिति को प्रभावित करते हैं।

Traditional Punjabi Recipe: कैसे बनाएं पारंपरिक पंजाबी भोजन सरसों का साग और मक्के की रोटी

Traditional Punjabi Recipe: कैसे बनाएं पारंपरिक पंजाबी भोजन सरसों का साग और मक्के की रोटीSarson Ka Saag Aur Makki Ki Roti: सरसों का साग और मक्के की रोटी न केवल एक लाजवाब व्यंजन बनाता है, बल्कि सर्दी की डाइट के लिए एक संपूर्ण और हेल्दी मील भी बनाता है। क्या आप सरसों का साग बनाने की पारंपरिक रेसिपी जानना चाहेंगे? यदि हां, तो आपकी पारंपरिक पंजाबी रेसिपी और विंटर फूड की तलाश हम खत्म किए देते हैं, यह जानकारी आपके लिए सबसे उत्तम साबित होगी...

Health Benefits of Roasted Potatoes : भुने आलू खाने से हेल्थ को मिलते हैं ये 6 सेहतमंद फायदे

Health Benefits of Roasted Potatoes : भुने आलू खाने से हेल्थ को मिलते हैं ये 6 सेहतमंद फायदेBenefits of Roasted Potatoes: भुने हुए आलू खाने से सेहत को कई फायदे हो सकते हैं। जब आलू को भूना जाता है, तो उसमें मौजूद पोषक तत्वों का अवशोषण बेहतर होता है, और इससे कई स्वास्थ्य लाभ मिल सकते हैं। यहां कुछ प्रमुख फायदे दिए गए हैं:
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com