बुधवार, 11 मार्च 2026
  1. लाइफ स्‍टाइल
  2. साहित्य
  3. काव्य-संसार
  4. couplets on the abandonment of Mother Sita
Written By Author सुशील कुमार शर्मा
Last Updated : बुधवार, 11 मार्च 2026 (16:58 IST)

सीता परित्याग पर दोहे

माता सीता का फोटो
सन्नाटे में थी सभा, सम्मुख खड़ा समाज।
कठिन घड़ी थी राम को, चुनना धर्म-जहाज॥
 
धोबी तो बस नाम था, संशय था चहुं ओर।
मर्यादा की डोर थी, खींची दोनों छोर॥
 
त्याग नहीं परित्याग था, सुधि लेना यह बात।
जग के हित ही राम ने, सहे विरह के घात॥
 
लोक-लाज की कीच को, लेकर अपने अंग।
सीता को रक्षित किया, होकर के बदरंग।
 
शिक्षा,रक्षा साधना,सीता रहे अनाम।
वाल्मीकि गुरु की शरण, भेजा पावन धाम॥
 
सिया ओर जो बाण थे, रोके अपने अंग।
अपराधी सिय के बने, रहे नेह के संग॥
 
महल तपोवन है बना, त्यागे सब सुख-भोग।
राम भोगते हैं विरह, जैसे कोई रोग॥
 
अग्नि परीक्षा राम की, अब तक जारी मीत।
दुनिया बस लांछन गढ़े, समझे नहीं प्रतीत॥
 
मर्यादा थी सामने, रोये अंतस राम।
राजधर्म सर्वोपरि, रिश्ते सब निष्काम॥
 
सिंहासन के साथ ही, बंधा कठोर विधान।
राम हृदय अति कष्ट था, सुनकर निंदा गान॥
 
सीता जैसी पावनी, नहीं कभी थी त्याज्य।
राज्य लोक अपवाद से, दग्ध प्रेम अविभाज्य।
 
राम हृदय थी वेदना, आंसू रहे अघोष।
राजमुकुट ने ढंक लिया, अंतस पीड़ा कोष॥
 
प्रेम अनश्वर दीप था, जलता रहा अनाम।
राजधर्म को पाल कर, त्याग दिया निज धाम॥
 
वन पथ पर सीता चलीं, हृदय धीर विश्वास।
पति की पीड़ा जानतीं, मौन रहा इतिहास॥
 
राजधर्म की धार पर, रखा हृदय निष्प्राण।
निर्णय कठिन कठोर ही, करता पुरुष महान॥
 
त्याग बना संवाद तब, युग से करता बात।
नेता पहले लोक का, फिर निज सुख की रात॥
 
राम न थे निष्कंप मन, थे संवेदन शील।
चले राजपथ राम जी, हृदय चुभा कर कील॥
 
नाम सिया का अग्र है, पीछे राघव मान।
पत्नी के सम्मान को, त्यागा निज सम्मान॥
 
प्रेमी ऐसा कौन जग, सहे जगत की रार।
प्रिया-मान की ओट में, वार दिया संसार॥
 
प्रेम विरह की अग्नि में, तपकर हुआ उजास।
रामचरित में है छुपा, सत्य त्याग इतिहास॥
 
क्या एक पुत्र भी गुरु हो सकता है? माता देवहूति का अद्भुत जीवन

क्या एक पुत्र भी गुरु हो सकता है? माता देवहूति का अद्भुत जीवनदुनिया में मां और बेटे का रिश्ता ममता का होता है, लेकिन सतयुग में बिंदु सरोवर के तट पर एक ऐसा दिव्य संवाद हुआ, जिसने आने वाली समस्त पीढ़ियों को भक्ति और ज्ञान का मार्ग दिखाया। यह कहानी है राजकुमारी देवहूति की।

Low Blood Sugar: हाइपोग्लाइसीमिया, बॉडी में शुगर कम होने पर क्या लक्षण महसूस होते हैं?

Low Blood Sugar: हाइपोग्लाइसीमिया, बॉडी में शुगर कम होने पर क्या लक्षण महसूस होते हैं?Hypoglycemia causes and treatment: जब शरीर में शुगर (ग्लूकोज) का स्तर कम होता है, तो इसे हाइपोग्लाइसीमिया कहा जाता है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब खून में शुगर का स्तर सामान्य से कम हो जाता है। यह स्थिति तात्कालिक और गंभीर हो सकती है, इसलिए इसके लक्षणों को पहचानना और सही उपाय करना बहुत जरूरी है।

Indian Gooseberry: आंवला का जादू: रोज एक आंवला खाने से बालों और आंखों में होंगे ये 7 बड़े बदलाव

Indian Gooseberry: आंवला का जादू: रोज एक आंवला खाने से बालों और आंखों में होंगे ये 7 बड़े बदलावIndian Gooseberry Health Benefits: आंवला का सेवन आपकी आंखों, बालों और त्वचा के लिए बेहद फायदेमंद है। यह प्राकृतिक रूप से शरीर को स्वस्थ रखने का एक शक्तिशाली उपाय है। अगर आप रोज एक आंवला खाते हैं, तो आप न केवल अपनी सेहत में सुधार देखेंगे, बल्कि इसके कई अन्य फायदे भी आप स्वयं में महसूस करेंगे।

मृत्युपूर्व चेतना के लौटने का चमत्कार

मृत्युपूर्व चेतना के लौटने का चमत्कारमृत्यु से पूर्व किसी किसी के संपूर्ण चेतना के लौट आने के बारे में कई लोगों से सुना हूं। खुद में यह दुर्लभ होता है और रोमांचक भी। अगर किसी को अल्जाइमर (एक लाइलाज रोग जिसमें रोगी की याददाश्त तीन चार साल के बच्चे जैसी हो जाती है) हो तब तो मृत्यु पूर्व उस व्यक्ति की चेतना का लौटना किसी चमत्कार से कम नहीं।

बहुत ज्यादा सोचते हैं (Overthinking)? दिमाग को शांत और खुश रखने के लिए रोज करें ये 7 आसान योगासन

बहुत ज्यादा सोचते हैं (Overthinking)? दिमाग को शांत और खुश रखने के लिए रोज करें ये 7 आसान योगासनYoga for Mental Health: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में 'स्ट्रेस' एक साइलेंट किलर है। अगर आपका मन शांत नहीं है, तो शरीर कभी स्वस्थ नहीं रह सकता। योग की ये 7 मुद्राएं आपके दिमाग के 'हैप्पी हार्मोन्स' को एक्टिव कर देंगी।

सन्नाटे में थी सभा, सम्मुख खड़ा समाज। कठिन घड़ी थी राम को, चुनना धर्म-जहाज॥ धोबी तो बस नाम था, संशय था चहुं ओर। मर्यादा की डोर थी, खींची दोनों छोर॥ त्याग नहीं परित्याग था, सुधि लेना यह बात। जग के हित ही राम ने, सहे विरह के घात॥ लोक-लाज की कीच को, लेकर अपने अंग। सीता को रक्षित किया, होकर के बदरंग।

Lord Adinath Jayanti: जैन धर्म के पहले तीर्थंकर भगवान आदिनाथ का जन्म कल्याणक दिवस

Lord Adinath Jayanti: जैन धर्म के पहले तीर्थंकर भगवान आदिनाथ का जन्म कल्याणक दिवसAdinath Birth Celebration: भगवान आदिनाथ के जीवन की कथा न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह मानवता के लिए एक मार्गदर्शन भी है। उनके जन्म कल्याणक दिवस को जैन समाज श्रद्धा और आस्था के साथ मनाता है। इस दिन को ध्यान, साधना और उपासना का दिन माना जाता है, जिसमें जैन धर्म के अनुयायी अपने जीवन में उत्तम आचार-व्यवहार और संयमित जीवन जीने का संकल्प लेते हैं। यह पर्व प्रत्येक वर्ष चैत्र वदी नवमी को मनाया जाता है।

कहानी ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई के ख़ात्मे की

कहानी ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई के ख़ात्मे कीKhamenei death story: अमेरिका और इसराइल ने शुरू में ही बता दिया था कि अयातुल्ला खामेनेई पर हमला सटीक गुप्तचरी पर आधारित था। मीडिया जांच से पता चलता है कि इसराइल और अमेरिका, ईरानी नेतृत्व की आंतरिक कार्यप्रणाली को कितनी गहराई से जानते थे।

Feng Shui Wind Chimes: घर की सुख-शांति के लिए कितनी रॉड वाली विंड चाइम है बेस्ट? जान लीजिए सही नियम

Feng Shui Wind Chimes: घर की सुख-शांति के लिए कितनी रॉड वाली विंड चाइम है बेस्ट? जान लीजिए सही नियमwind chime direction vastu: विंड चाइम केवल घर की सजावट या कानों को सुकून देने वाला संगीत नहीं है, बल्कि यह फेंगशुई का एक शक्तिशाली टूल है जो 'ची' (Chi) यानी सकारात्मक ऊर्जा को सक्रिय करता है। विंड चाइम का पूरा लाभ इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें कितनी रॉड्स (डंडियां) हैं और उसे किस दिशा में लगाया गया है।

Morning Routine: सुबह उठते ही सबसे पहले करें ये 1 काम, दिनभर रहेंगे ऊर्जा से भरपूर

Morning Routine: सुबह उठते ही सबसे पहले करें ये 1 काम, दिनभर रहेंगे ऊर्जा से भरपूरhealthy morning routine tips: सुबह उठते ही गुनगुने पानी में नींबू का रस पीना एक सरल और प्रभावी तरीका है, जिससे न केवल आपका शरीर हाइड्रेटेड रहता है, बल्कि आपको पूरे दिन ऊर्जा और ताजगी भी मिलती है। यह एक सकारात्मक आदत है जो दिनभर आपको सक्रिय और स्वस्थ बनाए रखती है...
