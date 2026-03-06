शुक्रवार, 6 मार्च 2026
Written By WD Feature Desk
Last Updated : शुक्रवार, 6 मार्च 2026 (10:59 IST)

Rangpanchami Special Thandai: रंगपंचमी पर बनाएं भांग की ठंडाई, होगा त्योहार का आनंद दोगुना

होली पर भांग की ठंडाई और अन्य पारंपारिक व्यंजनों का फोटो
Holi Beverages: होली और रंगपंचमी का पर्व न सिर्फ रंगों का होता है, बल्कि इस दौरान भांग की ठंडाई का भी खास महत्व होता है। यह एक पारंपरिक ठंडा पेय है, जो खासकर होली के समय बनता है और इसे हर किसी को आनंद देने के लिए पिया जाता है। ठंडाई का स्वाद न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि यह शरीर को ठंडक भी प्रदान करता है। 
 
भांग, जिसे हिंदू धर्म में धार्मिक दृष्टिकोण से भी महत्व दिया जाता है, होली के दौरान विभिन्न मिठाइयों और पेय पदार्थों में मिलाकर सेवन की जाती है। इस पेय का मुख्य आकर्षण है 'भांग की ठंडाई', जो होली के उत्सव को और भी मनोरंजन से भर देती है। आइए जानते हैं भांग की ठंडाई बनाने की संपूर्ण रेसिपी:
 

सामग्री:

 
* दूध – 1 लीटर
* पानी – 1/2 कप
* भांग – 2-3 चमच
* चीनी – 1/2 कप या स्वाद अनुसार
* बादाम – 10-12, कटे हुए
* पिस्ता – 10-12 कटे हुए
* काजू – 10-12 कटे हुए
* कद्दू के बीज – 1 चमच
* तरबूज के बीज – 1 चमच
* सौंफ – 1 चम्मच
* पंखुड़ी गुलाब – 1 चमच
* इलायची पाउडर – 1/2 चम्मच
* केसर – 4-5 धागे  
* गुलाब जल – 1-2 चमच
* काली मिर्च – 1/4  चम्मच
* कुछ बर्फ के टुकड़े। 
 

विधि:

 

1. भांग का पेस्ट तैयार करना:

* भांग की पत्तियों को अच्छे से कुचल लें। अगर आप ताजे भांग के पत्ते इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन्हें ठीक से साफ करके पानी में भिगोकर कुचला जा सकता है।
 
* अब इस भांग के पेस्ट को पानी में घोलें और अच्छे से मिक्स करें। इसके बाद इसे एक कप में छान लें ताकि भांग का गूदा निकल जाए और केवल भांग का रस बच जाए।
 

2. दूध में मसाले और मेवे मिलाना:

* एक बड़े पैन में दूध को उबालने के लिए रखें। दूध को मध्यम आंच पर गर्म करें।
 
* उबालने के बाद, उसमें बादाम, पिस्ता, काजू, सौंफ, कद्दू के बीज और तरबूज के बीज डालकर इसे हल्का उबालने दें। यह दूध में एक अच्छा स्वाद और खुशबू देगा।
 
* अब इसमें इलायची पाउडर, केसर और गुलाब जल डालें। इन मसालों से ठंडाई का स्वाद और महक और भी बढ़ जाएगी।
 

3. भांग का पेस्ट/रस मिलाना:

* जब दूध अच्छे से उबाल जाए, तो उसमें भांग का रस (जो आपने पहले तैयार किया था) डालें।
 
* अब इस मिश्रण को धीमी आंच पर 5-7 मिनट तक उबालने दें ताकि भांग का स्वाद दूध में अच्छे से समा जाए।
 

4. चीनी डालना:

* दूध में चीनी डालें और उसे अच्छे से घोलकर एक और 2-3 मिनट तक उबालने दें। अगर आप इसे और मीठा पसंद करते हैं, तो आप और चीनी भी डाल सकते हैं।
 

5. छानना और ठंडा करना:

* तैयार ठंडाई को छान लें ताकि दूध में जो भी मसाले, मेवे या भांग का गूदा रह जाए, वह बाहर निकल जाए।
 
* अब इस ठंडाई को फ्रीज में ठंडा करने के लिए रख दें। ठंडाई को एकदम ठंडा सर्व करना चाहिए, ताकि इसका मजा दोगुना हो।
 

6. सर्व करना:

* ठंडाई को ठंडा होने के बाद गिलास में डालें।
 
* ऊपर से कुछ कटा हुआ बादाम, पिस्ता, और कसूरी मेथी छिड़क सकते हैं। आप चाहें तो कुछ बर्फ के टुकड़े भी डाल सकते हैं ताकि यह और ठंडी हो जाए।
 
* अब इस ठंडाई का आनंद लें!
 

नोट्स:

 
* भांग की मात्रा आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत में थोड़ी सी भांग डालें और फिर टेस्ट करें।
 
* इस ठंडाई को बनाने के लिए आप गुलाब जल और केसर का उपयोग न करें, अगर आपको इसकी महक पसंद नहीं है।
 
* ठंडाई बनाने के बाद, इसे फ्रीज में 1-2 दिन तक रखा जा सकता है, पर ताजे बनाकर पीना ही बेहतर होता है।
 
इस भांग की ठंडाई के साथ होली-रंगपंचमी का आनंद दोगुना करें! इस स्वादिष्ट और ठंडी ठंडाई से आपके होली के पर्व में और भी रंग भर जाएंगे।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।
