सोमवार, 12 जनवरी 2026
Last Updated : सोमवार, 12 जनवरी 2026 (10:52 IST)

लोहड़ी पर क्या खास पकवान बनाए जाते हैं?

Lohri Recipes 2026
Lohri Special Dishes: लोहड़ी 2026 एक प्रमुख पंजाबी त्योहार है, जिसे विशेष रूप से सर्दी के मौसम के अंत और फसल की कटाई के समय मनाया जाता है। इस दिन को लोग अपने घरों में खुशी, उमंग और समृद्धि के प्रतीक के रूप में मनाते हैं। खासकर पंजाबी व्यंजन इस दिन का मुख्य आकर्षण होते हैं। लोहड़ी के दिन बनने वाले पकवान खासतौर पर तिल, गुड़, मूंगफली से संबंधित होते हैं, जो ऊर्जा और स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं। इन व्यंजनों को तैयार करके आप परिवार और दोस्तों के साथ इस खास दिन को खुशी और आनंद से भर सकते हैं।ALSO READ: Traditional Bihu Recipes: असमिया बिहू रेसिपी: पारंपरिक स्वाद और संस्कृति का संगम
 
आइए जानते हैं लोहड़ी के लिए 10 लोकप्रिय और पारंपरिक पंजाबी व्यंजन, जिन्हें आप इस त्योहार पर जरूर ट्राई कर सकते हैं:
 
1. तिल लड्डू (Til Laddu): तिल लड्डू लोहड़ी के प्रमुख व्यंजनों में से एक है, जिसे खासतौर पर तिल और गुड़ से बनाया जाता है। यह न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि सर्दी में शरीर को ऊर्जा और गर्माहट भी प्रदान करता है।
 
रेसिपी: तिल और गुड़ को अच्छे से भूनकर मिलाएं और लड्डू बना लें।
 
2. खीर (Kheer): खीर एक मीठा डेजर्ट है जो खासतौर पर चावल, दूध, और गुड़ से बनती है। यह स्वादिष्ट और पोषक तत्वों से भरपूर होती है।
 
रेसिपी: दूध को उबालकर उसमें चावल, गुड़, और इलायची डालकर पकाएं।
 
3. रेवड़ी (Rewari): रेवड़ी एक प्रसिद्ध पंजाबी मिठाई है, जो खासकर लोहड़ी पर बनाई जाती है। यह गुड़ और तिल से बनाई जाती है, जो सर्दियों में शरीर को ताकत प्रदान करती है।
 
रेसिपी: गुड़ और तिल को अच्छे से पिघलाकर रेवड़ी बनाएं और ठंडा होने के बाद काट लें।
 
4. गजक (Gajak): गजक एक अन्य पारंपरिक पंजाबी व्यंजन है जो लोहड़ी के दिन बड़े चाव से खाया जाता है। यह गुड़ और तिल से बनता है और शरीर को ऊर्जा और ताजगी प्रदान करता है।
 
रेसिपी: तिल और गुड़ को मिलाकर उसे गाढ़ा होने तक पकाएं और फिर उसे ठंडा करके काट लें।
 
5. मूंगफली लड्डू (Peanut Laddu): मूंगफली लड्डू लोहड़ी के दिन बहुत प्रसिद्ध होते हैं। यह मूंगफली और गुड़ के संयोजन से तैयार होते हैं, जो शरीर को गर्माहट और ताकत देते हैं।
 
कैसे बनाएं: मूंगफली को भूनकर, गुड़ और तिल के साथ मिलाकर लड्डू बना लें।
 
6. आलू की टिक्की (Aloo Ki Tikki): आलू की टिक्की पंजाबी खाने का एक लोकप्रिय हिस्सा है। यह आलू, मसाले, और घी में बनी एक तली हुई डिश है, जो लोहड़ी पर साइड डिश के रूप में परोसी जाती है।
 
रेसिपी: उबले हुए आलू में मसाले डालकर टिक्की बनाए और उन्हें घी में तलें।
 
7. सरसों का साग (Sarson Da Saag): सरसों का साग पंजाबी गृहिणियों का पसंदीदा व्यंजन है, जो खासकर मक्की की रोटी के साथ खाया जाता है। लोहड़ी के दिन यह व्यंजन विशेष रूप से बनता है।
 
रेसिपी: सरसों के पत्तों को अच्छे से उबालकर मसाले डालकर पकाएं। इसे मक्की की रोटी के साथ खाएं।
 
8. मक्की की रोटी (Makki Ki Roti):मक्की की रोटी पंजाबी व्यंजन का एक प्रमुख हिस्सा है, जो लोहड़ी के दिन सरसों का साग के साथ खाया जाता है।
 
रेसिपी: मक्की के आटे को गूंथकर तवा पर सेंक लें और घी में परोसें।
 
9. भटूरे (Bhature): भटूरे एक पंजाबी डिश है जो विशेष रूप से छोलों के साथ परोसी जाती है। लोहड़ी के दिन भटूरे को अक्सर खास अवसरों पर बनाया जाता है।
 
रेसिपी: आटे और दही से आटा गूंथकर उसे तलकर भटूरे बनाएं।
 
10. पनीर टिक्का (Paneer Tikka): पनीर टिक्का लोहड़ी के दौरान बनाए जाने वाले सबसे लोकप्रिय स्नैक्स में से एक है। यह पनीर को मसाले में मैरीनेट कर के तंदूर में पकाया जाता है।
 
रेसिपी: पनीर के टुकड़ों को मसालों में मैरीनेट करें और तंदूर या तवे पर अच्छे से सेंक लें।ALSO READ: Pongal Recipes: पोंगल के दिन के लिए 5 सुपर स्वादिष्ट रेसिपी और व्यंजन

अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।
