बुधवार, 31 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. लाइफ स्‍टाइल
  2. रेसिपी
  3. भारतीय व्यंजन
  4. new year recipes 2026
Written By WD Feature Desk
Last Updated : बुधवार, 31 दिसंबर 2025 (16:40 IST)

New Year 2026 Recipes: इन 10 खास रेसिपीज से मनाएं नववर्ष 2026, जीवन में आएगी खुशियां

New Year 2026
new year food: नया साल नई ऊर्जा और नई उम्मीदों का प्रतीक है। भारतीय संस्कृति में खुशियों का स्वागत हमेशा मीठे और स्वादिष्ट व्यंजनों से किया जाता है। नववर्ष 2026 के स्वागत के लिए यहां 10 खास रेसिपीज दी गई हैं, जो आपके परिवार के उत्सव में स्वाद और खुशियां भर देंगी:ALSO READ: Kada Prasad Recipe: घर पर कैसे बनाएं सिख समुदाय का पवित्र कड़ा प्रसाद, पढ़ें स्वादिष्ट रेसिपी
 
शुभ शुरुआत के लिए व्यंजन 
 
1. केसरिया मूंग दाल हलवा:
यह एक शाही मिठाई है जो हर उत्सव की जान होती है। इसके लिए दाल को दरदरा पीसें और धीमी आंच पर सुनहरा होने तक भूनें। घी में भुनी दाल में चीनी, केसर गरम पानी और सूखे मेवों को डालकर हलवा तैयार करें। नववर्ष की शुभ शुरुआत के लिए इस हलवे की खुशबू घर में सकारात्मकता लाती है। 
 
2. चॉकलेट ट्रफल केक: 
डार्क चॉकलेट, हैवी क्रीम, कोको पाउडर, और वनीला एक्सट्रैक्ट से तैयार यह के चॉकलेट प्रेमियों के लिए यह सबसे बेहतरीन विकल्प है। यह पूरी तरह से चॉकलेट और क्रीम से लोडेड होता है। यह केक बहुत ही सॉफ्ट होता है और मुंह में जाते ही घुल जाता है। इसे आप घर पर मेल्टेड चॉकलेट से सजा सकते हैं।
 
3. बादाम शेक या हॉट चॉकलेट: 
ठंड के मौसम को देखते हुए मेहमानों का स्वागत केसर-बादाम दूध या गाढ़े हॉट चॉकलेट के साथ करना एक शानदार अनुभव होगा।
 
4. गाजर का हलवा (विंटर स्पेशल):
चूंकि नया साल सर्दियों में आता है, इसलिए लाल रसीली गाजर का हलवा सबसे लोकप्रिय विकल्प है। यह एक पारंपरिक भारतीय मिठाई है, जो खासतौर पर सर्दी के मौसम में बनाई जाती है। गाजर, दूध, घी, इलायची, किशमिश, बादाम और चीनी का मिलाजुला स्वाद दिल को सुकून देता है। यह स्वाद के साथ-साथ गर्माहट भी देता है। इसे गार्निश करके गर्मा-गर्म परोसें।
 
5. रेड वेलवेट केक: 
मैदा, कोको पाउडर, छाछ, सिरका, और रेड फूड कलर आदि से बना यह केक देखने में जितना सुंदर है, खाने में उतना ही मखमली। इसका लाल रंग नए साल के उत्साह और प्यार का प्रतीक है। साथ ही इसके ऊपर 'क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग' इसे लाजवाब बनाती है। इसका खट्टा-मीठा स्वाद और गहरा लाल रंग पार्टी की टेबल पर चार चांद लगा देता है।ALSO READ: Winter Superfood: सर्दी का सुपरफूड: सरसों का साग और मक्के की रोटी, जानें 7 सेहत के फायदे
 
6. क्लासिक प्लम केक: 
नए साल और सर्दियों के लिए यह सबसे पारंपरिक केक है। इसमें सूखे मेवों और मसालों का भरपूर स्वाद होता है। मैदा, मक्खन, चीनी, संतरे का रस, दालचीनी पाउडर, और ढेर सारे नट्स, जैसे- किशमिश, काजू, बादाम, टूटी-फ्रूटी आदि सामग्री यूज करके इसे बनाया जाता है। इसमें मेवों को जूस में भिगोकर डाला जाता है, जिससे यह बहुत ही 'रिच' और खुशबूदार बनता है।
 
7. फ्रेश फ्रूट केक: 
अगर आप कुछ हल्का और हेल्दी ढूंढ रहे हैं, तो फ्रेश फ्रूट केक सबसे अच्छा है। वनीला स्पंज केक, व्हिप्ड क्रीम, और ताजे फल जैसे- कीवी, स्ट्रॉबेरी, आम, अंगूर को बने से केक से 2026 की शुरुआत एक ताजगी भरे स्वाद के साथ करें। इसमें चीनी की मात्रा कम रखी जा सकती है और फलों की ताजगी इसे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सबका पसंदीदा बनाती है।
 
8. दाल मखनी: 
इसे बनाने में समय जरूर लगता है, लेकिन इसका मखमली स्वाद उत्सव के माहौल को दोगुना कर देता है। क्रीम और मक्खन के साथ इसका लुत्फ उठाएं।
 
9. रसमलाई:
अगर आप कुछ हल्का और ठंडा मीठा पसंद करते हैं, तो केसर के दूध में डूबी छैने की रसमलाई एक बेहतरीन विकल्प है। इसे 'सौभाग्य' का प्रतीक माना जाता है।
 
10. पनीर टिक्का या हरा भरा कबाब: 
तंदूरी मसालों में लिपटा पनीर टिक्का या पालक-मटर से बना हरा भरा कबाब सेहत और स्वाद दोनों में अव्वल है।
 
नए साल में जीवन में खुशियां बढ़ाने के लिए सामूहिक कुकिंग करें यानी  परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर खाना बनाएं, इससे आपसी प्रेम बढ़ता है। डाइनिंग टेबल को फूलों और मोमबत्तियों से सजाएं।साल के पहले दिन खाने का पहला हिस्सा ईश्वर को समर्पित करें या किसी जरूरतमंद को खिलाएं।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Traditional Punjabi Recipe: कैसे बनाएं पारंपरिक पंजाबी भोजन सरसों का साग और मक्के की रोटी
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Kids Winter Care: सर्दी में कैसे रखें छोटे बच्चों का खयाल, जानें विंटर हेल्थ टिप्स

Kids Winter Care: सर्दी में कैसे रखें छोटे बच्चों का खयाल, जानें विंटर हेल्थ टिप्सBaby Winter Care Tips: छोटे बच्चों को सर्दियों में विशेष देखभाल की ज़रूरत होती है। वे छोटे होने के कारण ना ही कुछ बोलकर बता सकते है और ना ही ठीक से आपकी बातों को समझ सकते हैं, समय में छोटे बच्चों को ठंड से बचाने और उन्हें स्वस्थ रखने के लिए कुछ ज़रूरी सुझाव दिए जा रहे हैं:

ठंड में रोज यदि 10 बादाम खाएं तो क्या होता है?

ठंड में रोज यदि 10 बादाम खाएं तो क्या होता है?Thand me 10 badam khane ke fayde: बादाम को 'सुपरफूड' माना जाता है क्योंकि वे पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। बादाम की तासीर थोड़ी गर्म होती है, इसलिए ठंड के दिनों में इनका सेवन शरीर को ऊर्जा देने और अंदरूनी गर्मी बनाए रखने में मदद करता है। यदि आपको किस भी प्रकार की सेहत संबंधी समस्या नहीं है और पाचन क्रिया स्ट्रांग है तो ठंड के मौसम में आप प्रतिदिन 10 बादाम खा सकते हैं।

Winter Health: सर्दियों में रहना है हेल्दी तो अपने खाने में शामिल करें ये 17 चीजें और पाएं अनेक सेहत फायदे

Winter Health: सर्दियों में रहना है हेल्दी तो अपने खाने में शामिल करें ये 17 चीजें और पाएं अनेक सेहत फायदेCold weather diet plan: सर्दी के मौसम में ताजगी और ऊर्जा बनाए रखने के लिए हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं। सर्दी में शरीर को ज्यादा गर्मी की जरूरत होती है, और इसके लिए हम कुछ विशेष फल और सब्जियों का सेवन कर सकते हैं जो न केवल स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं, बल्कि सर्दी के मौसम में शरीर को गर्म भी रखते हैं।

जानिए ठंडी हवाओं और रूखे मौसम का बालों पर कैसा असर पड़ता है? सर्दियों में लंबे बालों की देखभाल क्यों है जरूरी?

जानिए ठंडी हवाओं और रूखे मौसम का बालों पर कैसा असर पड़ता है? सर्दियों में लंबे बालों की देखभाल क्यों है जरूरी?सर्दियों में लंबे बालों की देखभाल के लिए अपनाएं ये उपाय

Kala Jeera: कैसे करें शाही जीरा का सेवन, जानें काले जीरे के 6 फायदे और 5 नुकसान

Kala Jeera: कैसे करें शाही जीरा का सेवन, जानें काले जीरे के 6 फायदे और 5 नुकसानKala Jeera Benefits: काला जीरा स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, लेकिन इसे संतुलित मात्रा में ही सेवन करना चाहिए। यदि आप इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहते हैं, तो पहले डॉक्टर से सलाह ले लेना बेहतर रहेगा, खासकर यदि आपको कोई पुरानी बीमारी या समस्या हो।

और भी वीडियो देखें

New Year 2026: नव वर्ष में लें जीवन बदलने वाले ये 5 संकल्प, बदल जाएगी आपकी तकदीर

New Year 2026: नव वर्ष में लें जीवन बदलने वाले ये 5 संकल्प, बदल जाएगी आपकी तकदीरकठिनाइयों भरे वर्ष 2025 के जाने के बाद अब नए वर्ष का स्वागत नए संकल्पों के साथ कें। संकल्प लेना आसान है, लेकिन उसे निभाना ही असली जीत है। वर्ष 2026 को सिर्फ एक और साल न बनने दें, बल्कि इसे अपने जीवन का 'टर्निंग पॉइंट' बनाएं। जानिए 5 महत्वपूर्ण बातें जो आपके जीवन को बदलकर रख सकती है।

New Year Remedies 2026: नववर्ष 2026 का आगमन, जानें किन 10 खास उपायों से भरेगी खुशियों से झोली

New Year Remedies 2026: नववर्ष 2026 का आगमन, जानें किन 10 खास उपायों से भरेगी खुशियों से झोलीSpecial Remedies for New Year 2026:नववर्ष 2026 के आगमन पर ये उपाय आपके जीवन को नए उत्साह, समृद्धि और खुशियों से भर सकते हैं। सकारात्मकता को अपनाएं और अपने जीवन में एक नई शुरुआत करें। इन उपायों से न केवल आपके जीवन में अच्छे बदलाव आएंगे, बल्कि आपके आस-पास के लोग भी आपकी सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करेंगे। नए साल में अच्छे काम करने का संकल्प लें, और खुद को आगे बढ़ने की प्रेरणा दें।

New Year Kids Story: नववर्ष पर बच्चों की प्रेरक कहानी: 'सपनों की उड़ान'

New Year Kids Story: नववर्ष पर बच्चों की प्रेरक कहानी: 'सपनों की उड़ान'New Year Inspirational Story for Children: नया साल हमेशा एक नई शुरुआत की तरह होता है, और इस दिन को मनाने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को प्रेरित करना। बच्चों के लिए एक छोटी सी कहानी जो उन्हें उत्साहित कर सकती है, यहां पढ़ें नए साल के संकल्प की प्रेरणादायक कहानी.. सपनों की उड़ान

Essay on New Year 2026: नए साल पर हिन्दी में रोचक निबंध

Essay on New Year 2026: नए साल पर हिन्दी में रोचक निबंधEssay on New Year Festival: 'पुरानी यादों को पीछे छोड़कर, नए सपनों की ओर कदम बढ़ाना ही जीवन है।' नए साल का आगमन हर किसी के जीवन में नई आशाएं और उमंग लेकर आता है। यहां नए साल पर एक रोचक और प्रेरणादायक निबंध पाठकों की सुविधा के लिए दिया गया है...

अमेरिका में रखे हैं एलियंस के शव, US दुनिया से क्यों छिपा रहा है यह अहम जानकारी

अमेरिका में रखे हैं एलियंस के शव, US दुनिया से क्यों छिपा रहा है यह अहम जानकारीAlien bodies in US: अमेरिका के पश्चिमी राज्य यूटा में स्थित सेना के जीव विज्ञान परीक्षण केंद्र (Biologocal Test Center) के भारी भरकम इस्पाती दरवाजों के पीछे, एक बड़े से भूमिगत हॉल में, सिलिंडर नुमा कैप्सूलों में कई परग्रही (एलियन) शव रखे हुए हैं। अधिकतर लोग विश्वास नहीं करेंगे कि ये अपार्थिव मृत शरीर 'अज्ञात वस्तुओं' (Un identifide object) के तौर पर जुटाए और वहां गोपनीय ढंग से रखे गए हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2025, Webdunia.com