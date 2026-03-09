सोमवार, 9 मार्च 2026
  • Follow us
  1. लाइफ स्‍टाइल
  2. साहित्य
  3. मेरा ब्लॉग
  4. Play the second innings of your life fearlessly like a T20 match
Written By Author गिरीश पांडेय
Last Modified: सोमवार, 9 मार्च 2026 (20:11 IST)

टी-20 मैच की तरह बेखौफ खेलें ज़िंदगी की दूसरी पारी

Second innings of life
60 वर्ष की उम्र के बाद की जिंदगी की पारी को T-20 मैच की तरह बेखौफ खेलें। हर गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजने का प्रयास करें। क्योंकि आप कब जिंदगी से आउट हो जाएं — क्या ठिकाना?
 
पिछले दिनों मित्र कुमार गिरीश की बेटे की शादी में दिल्ली जाना हुआ था। इत्तेफ़ाकन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेरे अभिन्न मित्र पकंज उपाध्याय (जज) भी किसी विवाह समारोह में भाग लेने अहमदाबाद से दिल्ली आए थे। दो और अभिन्न इलाहाबादी मित्र ब्रिगेडियर आनंद तिवारी और आदर्श क्रमशः ग्रेटर नोएडा में ही रहते हैं। बातचीत हुई तो तय हुआ कि दिल्ली प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में मिलते हैं। वहां आदर्श के मित्र विक्रम उपाध्याय भी थे। उसके बाद बड़े भाई और यूनिवर्सिटी के सीनियर सुनील त्रिवेदी से मिलने राष्ट्रपति भवन चलते हैं।
 
तय प्रोग्राम के मुताबिक ताबिक दोपहर बाद सभी लोग प्रेस क्लब पहुंचे। काफी की चुस्कियों के बीच जैसे इलाहाबादी मित्रों में बातचीत होती है, वैसे ही होने लगी। बातचीत के दौरान ही एक मित्र ने +60 वाली ये बात कही। सुनने में यह एक सामान्य-सी टिप्पणी लगी, लेकिन भीतर कहीं गूंजती रह गई। लगा, सचमुच हम जीवन को उम्र के खांचों में क्यों बांध देते हैं?

+60 जिंदगी का अल्पविराम है, पूर्ण विराम नहीं

हमारे यहां 60 वर्ष की आयु को अक्सर “सेवानिवृत्ति” का पर्याय मान लिया जाता है। जैसे यह किसी सक्रिय जीवन का विराम चिह्न हो। जबकि सच्चाई यह है कि यह एक कामा है — पूर्ण विराम नहीं। यह वह पड़ाव है जहां अनुभव, धैर्य और समझ अपने चरम पर होते हैं। जिम्मेदारियों का बोझ अपेक्षाकृत हल्का हो चुका होता है और निर्णय लेने की स्वतंत्रता पहले से अधिक होती है। फिर भी, समाज और कभी-कभी हम स्वयं, इस उम्र के बाद अपने सपनों की उड़ान को सीमित कर लेते हैं। यह सोचकर कि अब क्या नया किया जा सकता है? लेकिन इतिहास इस सोच को बार-बार झुठलाता है।

जिन्होंने इस सच को समझा उन्होंने इतिहास रच दिया

कर्नल हारलैंड सांडर्स ने 65 वर्ष की उम्र में KFC की नींव रखी। उस उम्र में जब अधिकतर लोग विश्राम की सोचते हैं, उन्होंने संघर्ष की नई कहानी लिखी। फ्रैंक मैककार्ट ने 66 वर्ष की उम्र में अपनी पहली पुस्तक Angela’s Ashes लिखी। यह पुस्तक इतनी चर्चित हुई कि उन्हें Pulitzer Prize से सम्मानित किया गया। ग्रैंडमा मोसेस ने 78 वर्ष की उम्र में पेंटिंग शुरू की। उन्होंने अपने ग्रामीण जीवन के दृश्यों को कैनवास पर उतारा और विश्वप्रसिद्ध कलाकार बन गईं। फौजा सिंह ने 89 वर्ष की उम्र में मैराथन दौड़ना शुरू किया और 100 वर्ष की आयु में भी मैराथन पूरी कर दुनिया को चौंका दिया।

उम्र जैविक होती है, जज्बे की कोई उम्र नहीं होती

ये उदाहरण बताते हैं कि उम्र शरीर की हो सकती है, जज़्बे की नहीं। असल सवाल यह है कि हम अपने भीतर के उस “पावर हाउस” को कितना सक्रिय रखते हैं। हौसला ही जीवन की वास्तविक ऊर्जा है। यह वही शक्ति है जो असफलताओं के बाद भी हमें खड़ा करती है। यह वही ईंधन है जो कहता है — अभी बहुत कुछ बाकी है। अपने इस हौसले पर भरोसा रखें। इनको स्थाई साथी बना लें। हर दिन का नई उम्मीदों का स्वागत करें। जिंदगी की पिच आपकी प्रतीक्षा कर रही है। यह सोचें कि +60 के बाद जीवन का अर्थ केवल समय बिताना नहीं, बल्कि समय को सार्थक बनाना होना चाहिए।

अपने तजुर्बे, संघर्ष के बूते इस उम्र में आप बहुत कुछ कर सकते

यह वह उम्र है जब आप वह कर सकते हैं, जिसे कभी जिम्मेदारियों ने रोक दिया था — लेखन, संगीत, यात्रा, सामाजिक सेवा, नया व्यवसाय, या कोई पुराना अधूरा सपना। जिंदगी की पिच अभी भी आपकी प्रतीक्षा कर रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब आप अनुभव के साथ खेल रहे हैं। आप जानते हैं कि कब रक्षात्मक खेलना है और कब आक्रामक। संभव है किसी दिन आप भी युवराज सिंह की तरह हर बाल पर छक्का मारकर इतिहास पुरुष बन जाएं। वैसे इस उम्र में एक ओवर में एक दो छक्के ही कई छक्कों के बराबर होता है।
 
कुल मिलाकर उम्र कैलेंडर पर दर्ज एक संख्या है। जीवन की असली पहचान आपका साहस, आपका दृष्टिकोण और आपका जज़्बा है। लिहाजा जिंदगी की दूसरी पारी को संकोच से नहीं, आत्मविश्वास से खेलिए। क्योंकि इतिहास सिर्फ युवाओं का नहीं होता — साहसियों का होता है। इतिहास इसका साक्षी है। उदाहरण आपके सामने है।
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

क्या एक पुत्र भी गुरु हो सकता है? माता देवहूति का अद्भुत जीवन

क्या एक पुत्र भी गुरु हो सकता है? माता देवहूति का अद्भुत जीवनदुनिया में मां और बेटे का रिश्ता ममता का होता है, लेकिन सतयुग में बिंदु सरोवर के तट पर एक ऐसा दिव्य संवाद हुआ, जिसने आने वाली समस्त पीढ़ियों को भक्ति और ज्ञान का मार्ग दिखाया। यह कहानी है राजकुमारी देवहूति की।

Low Blood Sugar: हाइपोग्लाइसीमिया, बॉडी में शुगर कम होने पर क्या लक्षण महसूस होते हैं?

Low Blood Sugar: हाइपोग्लाइसीमिया, बॉडी में शुगर कम होने पर क्या लक्षण महसूस होते हैं?Hypoglycemia causes and treatment: जब शरीर में शुगर (ग्लूकोज) का स्तर कम होता है, तो इसे हाइपोग्लाइसीमिया कहा जाता है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब खून में शुगर का स्तर सामान्य से कम हो जाता है। यह स्थिति तात्कालिक और गंभीर हो सकती है, इसलिए इसके लक्षणों को पहचानना और सही उपाय करना बहुत जरूरी है।

Indian Gooseberry: आंवला का जादू: रोज एक आंवला खाने से बालों और आंखों में होंगे ये 7 बड़े बदलाव

Indian Gooseberry: आंवला का जादू: रोज एक आंवला खाने से बालों और आंखों में होंगे ये 7 बड़े बदलावIndian Gooseberry Health Benefits: आंवला का सेवन आपकी आंखों, बालों और त्वचा के लिए बेहद फायदेमंद है। यह प्राकृतिक रूप से शरीर को स्वस्थ रखने का एक शक्तिशाली उपाय है। अगर आप रोज एक आंवला खाते हैं, तो आप न केवल अपनी सेहत में सुधार देखेंगे, बल्कि इसके कई अन्य फायदे भी आप स्वयं में महसूस करेंगे।

मृत्युपूर्व चेतना के लौटने का चमत्कार

मृत्युपूर्व चेतना के लौटने का चमत्कारमृत्यु से पूर्व किसी किसी के संपूर्ण चेतना के लौट आने के बारे में कई लोगों से सुना हूं। खुद में यह दुर्लभ होता है और रोमांचक भी। अगर किसी को अल्जाइमर (एक लाइलाज रोग जिसमें रोगी की याददाश्त तीन चार साल के बच्चे जैसी हो जाती है) हो तब तो मृत्यु पूर्व उस व्यक्ति की चेतना का लौटना किसी चमत्कार से कम नहीं।

बहुत ज्यादा सोचते हैं (Overthinking)? दिमाग को शांत और खुश रखने के लिए रोज करें ये 7 आसान योगासन

बहुत ज्यादा सोचते हैं (Overthinking)? दिमाग को शांत और खुश रखने के लिए रोज करें ये 7 आसान योगासनYoga for Mental Health: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में 'स्ट्रेस' एक साइलेंट किलर है। अगर आपका मन शांत नहीं है, तो शरीर कभी स्वस्थ नहीं रह सकता। योग की ये 7 मुद्राएं आपके दिमाग के 'हैप्पी हार्मोन्स' को एक्टिव कर देंगी।

और भी वीडियो देखें

टी-20 मैच की तरह बेखौफ खेलें ज़िंदगी की दूसरी पारी

टी-20 मैच की तरह बेखौफ खेलें ज़िंदगी की दूसरी पारी60 वर्ष की उम्र के बाद की जिंदगी की पारी को T-20 मैच की तरह बेखौफ खेलें। हर गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजने का प्रयास करें। क्योंकि आप कब जिंदगी से आउट हो जाएं — क्या ठिकाना?

खामेनेई का अंत और इस्लामी क्रांति

खामेनेई का अंत और इस्लामी क्रांतिईरान के सर्वोच्च मजहबी नेता अयातुल्लाह अल खामेनेई का मारा जाना 21वीं सदी की ऐसी बड़ी घटना है जिसका प्रभाव कई रूपों में संपूर्ण विश्व पर पड़ेगा। इस्लामी शासन होने के कारण वे व्यावहारिक रूप से ईरान के सर्वोच्च नेता थे। राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन की भूमिका खामेनेई की नीतियों के क्रियान्वयन की रही है।

Shitala Mata Bhog: बसोड़ा पर्व, शीतला माता भोग के 7 विशेष व्यंजन

Shitala Mata Bhog: बसोड़ा पर्व, शीतला माता भोग के 7 विशेष व्यंजनTraditional Shitala Mata Bhog: बसोड़ा पर्व और शीतला माता की पूजा न केवल एक धार्मिक कार्य है, बल्कि यह स्वास्थ्य और सफाई का प्रतीक भी है। इस दिन ठंडे और साधारण व्यंजन बनाकर शीतला माता का भोग अर्पित किया जाता है। शीतला माता के आशीर्वाद से घर में सुख-शांति और रोगों से मुक्ति की प्राप्ति होती है।

पहले ही लिखी जा चुकी थी मुख्यमंत्री पद से नीतीश कुमार की विदाई की पटकथा

पहले ही लिखी जा चुकी थी मुख्यमंत्री पद से नीतीश कुमार की विदाई की पटकथाआज जब मैं बिहार के ताजे राजनीतिक घटनाक्रम का गहन विश्लेषण करने की मंशा से अपने इस लेख की शुरुआत कर रहा हूं तब मुझे अपने उस लेख की याद आ जाना स्वाभाविक है जो मैंने ढाई साल पहले भाजपा के सहयोग से नीतीश कुमार की सरकार बनने के मौके पर लिखा था। नीतीश कुमार ने उस समय राजद के नेतृत्व वाले महागठबंधन से नाता तोड़कर भाजपा के समर्थन से सरकार बनाई थी और उन्होंने 9 वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उस घटना क्रम को लेकर लिखे गए अपने लेख में मैंने मैंने अपनी इस दो टूक राय को व्यक्त करने में कोई संकोच नहीं किया था कि इस मौके पर नीतीश कुमार को बधाई की नहीं सहानुभूति की आवश्यकता है।आज जब नीतीश कुमार राज्यसभा की सीट के नामांकन दाखिल कर चुके हैं तब मेरे उस लेख में की गई परोक्ष भविष्यवाणी सच साबित हो गई है।

विश्व महिला दिवस 2026: महिला सुरक्षा से जुड़ी ये 4 अहम बातें हर किसी को जानना जरूरी

विश्व महिला दिवस 2026: महिला सुरक्षा से जुड़ी ये 4 अहम बातें हर किसी को जानना जरूरीantarrashtriya mahila diwas 2026: 08 मार्च 2026 को विश्‍व महिला दिवस मनाया जा रहा है लेकिन यदि हम महिला सुरक्षा की बात करें तो भले ही कितने ही कानून बन गए हों लेकिन महिलाएं आज भी भारत या विश्‍व में उतनी ही असुरक्षित है जितनी की किसी अन्य काल में हुआ करती थी। अब तो यह आधुनिक युग है चलिए जानते हैं कि इस युग में कहां पर महिओं को होना चाहिए सबसे ज्यादा सुरक्षित?
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

खाटू श्याम बाबा

बॉलीवुड

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com