शुक्रवार, 6 मार्च 2026
Written By WD Feature Desk

International Womens Day 2026: महिला दिवस कब और कैसे शुरू हुआ, जानें इतिहास और महत्व

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का सुंदर फोटो
History of Womens Day: महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। यह दिन महिलाओं के संघर्ष, उपलब्धियों, और समान अधिकारों के लिए उनके संघर्ष को सम्मानित करने के रूप में मनाया जाता है। यह दिन न सिर्फ महिलाओं की महत्ता को पहचानता है, बल्कि उनके अधिकारों, सशक्तिकरण, और उनके योगदान को मान्यता देने का भी अवसर है। महिला दिवस की शुरुआत किसी एक दिन या एक घटना से नहीं हुई, बल्कि यह दशकों के श्रम आंदोलनों और विरोध प्रदर्शनों का परिणाम है...ALSO READ: Womens day essay: अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रेरक हिन्दी निबंध
 
  • महिला दिवस का इतिहास
  • महिला दिवस की शुरुआत के प्रमुख घटनाक्रम
  • 1908- पहली बार महिला दिवस का आयोजन
  • 1910- कोपेनहेगन सम्मेलन में प्रस्ताव
  • 1917- रूस में पहली बार 8 मार्च को मनाना
  • महिला दिवस का महत्व

 

महिला दिवस का इतिहास

महिला दिवस की शुरुआत 1908 में न्यूयॉर्क शहर से हुई थी। उस समय महिलाएं कामकाजी परिस्थितियों में सुधार, मताधिकार, और समान अधिकारों की मांग कर रही थीं। पहली बार, 28 फरवरी 1909 को अमेरिका में महिला दिवस मनाया गया, जिसे सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका ने आयोजन किया था। लेकिन इसे आधिकारिक रूप से 8 मार्च को मनाने की शुरुआत 1917 में हुई थी।
 

महिला दिवस की शुरुआत के प्रमुख घटनाक्रम:

 

1. 1908- पहली बार महिला दिवस का आयोजन

न्यूयॉर्क में 15,000 महिलाएं सड़कों पर उतरीं और बेहतर कामकाजी स्थितियां, कम घंटे, और मतदान के अधिकार की मांग की। इस आंदोलन को लेकर अमेरिकी सरकार पर दबाव डाला गया, हालांकि ये मांगें पूरी नहीं हो पाई थीं, लेकिन इस घटना ने महिला दिवस की नींव रखी।
 

2. 1910- कोपेनहेगन सम्मेलन में प्रस्ताव

इंटरनेशनल सोशलिस्ट महिला सम्मेलन में क्लारा जेटकिन (Clara Zetkin) ने इस दिन को एक अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा। उनके प्रस्ताव पर सभी देशों के प्रतिनिधियों ने सहमति व्यक्त की और तभी से यह दिन महिला अधिकारों और सशक्तिकरण के प्रतीक के रूप में मनाया जाने लगा। 
 

3. 1917- रूस में पहली बार 8 मार्च को मनाना

रूस में महिला दिवस 8 मार्च को मनाया गया, जब महिला श्रमिकों ने अन्न और शांति के लिए प्रदर्शन किया। यह आंदोलन रूसी क्रांति का हिस्सा बना और इस दिन को रूस में सरकारी छुट्टी घोषित किया गया। बाद में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाने की परंपरा बन गई।
 

महिला दिवस का महत्व:

 

1. महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई:

महिला दिवस का महत्व इस कारण है क्योंकि यह महिलाओं के अधिकारों और उनके लिए समान अवसरों की मांग के आंदोलन को प्रदर्शित करता है। यह दिन समाज में महिलाओं की समानता की दिशा में किए गए संघर्ष को याद करने का अवसर प्रदान करता है।
 

2. महिला सशक्तिकरण:

महिला दिवस महिला सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। यह दिन महिलाओं को उनकी शक्ति, साहस, और उनके योगदान को पहचानने और सम्मानित करने का अवसर प्रदान करता है। महिलाएं हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, और उनका सशक्तिकरण समाज के विकास में सहायक होता है।
 

3. समाज में महिलाओं की भूमिका का सम्मान:

महिला दिवस के माध्यम से समाज में महिलाओं की भूमिका और उनके योगदान का सम्मान किया जाता है। चाहे वह परिवार में उनकी भूमिका हो या फिर कार्यस्थल में उनकी कड़ी मेहनत, महिला दिवस यह संदेश देता है कि महिलाओं का योगदान अनमोल है।
 

4. समानता की दिशा में कदम:

यह दिन महिलाओं को समान अधिकार, समान वेतन, और समान अवसर के अधिकार की याद दिलाता है। यह एक मंच प्रदान करता है जहां महिलाओं की समस्याओं और चुनौतियों पर चर्चा की जा सकती है, और समाज में उन्हें समान स्थान देने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं।
 
महिला दिवस का इतिहास और महत्व यह दिखाते हैं कि यह सिर्फ एक उत्सव नहीं है, बल्कि एक महत्वपूर्ण स्मरणोत्सव है, जो हमें महिलाओं की संघर्षों, बलिदानों और उपलब्धियों की याद दिलाता है। हमें इस दिन को एक सशक्तिकरण और समानता के प्रतीक के रूप में मनाना चाहिए ताकि हम महिलाओं के अधिकारों की ओर और अधिक कदम बढ़ा सकें और समाज में उनके योगदान को सही मायनों में पहचान सकें। महिला दिवस का उत्सव न सिर्फ महिलाओं के लिए है, बल्कि यह समाज के हर व्यक्ति के लिए है जो समानता, न्याय और सशक्तिकरण में विश्वास करता है।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Womens Day Massages: महिला दिवस पर सबसे जबरदस्त और प्रेरणादायक 15 शुभकामना संदेश
 
