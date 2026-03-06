शुक्रवार, 6 मार्च 2026
  • Follow us
  1. लाइफ स्‍टाइल
  2. वीमेन कॉर्नर
  3. महिला दिवस
  4. International Womens Day Wishes 2026
Written By WD Feature Desk

Womens Day Massages: महिला दिवस पर सबसे जबरदस्त और प्रेरणादायक 15 शुभकामना संदेश

इंटरनेशनल वूमेन्स डे पर सुंदर फोटो
Happy Womens Day Quotes: हर साल 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। महिला दिवस पर केवल संदेश ही न भेजें, बल्कि उनके काम में हाथ बटाकर या उन्हें एक छोटा सा उपहार देकर उनके दिन को और भी यादगार बना सकते हैं। इस अवसर पर, यदि आप अपने जीवन की खास महिलाओं- जैसे माता, बहन, पत्नी, बेटी या सहकर्मियों को शुभकामना संदेश भेजना चाहते हैं, तो यहां आपकी सुविधा के लिए 15 सबसे जबरदस्त तथा प्रेरणादायक संदेश दिए गए हैं।ALSO READ: सृष्टि का आधार और शक्ति का विस्तार है स्त्री
 

आइए आप भी पढ़ें, अपने व्हाट्सएप और सोशल मीडिया स्टेटस के लिए इन्हें यूज करें और साथ ही अपनों को भेजें ये खास मैसेजेस...

 
  • शक्ति और प्रेरणा से भरपूर संदेश
  • सम्मान और सराहना के लिए
  • व्हाट्सएप और सोशल मीडिया स्टेटस के लिए
 

1. शक्ति और प्रेरणा से भरपूर संदेश 

* "नारी ही शक्ति है, 
नारी ही सम्मान है, 
नारी से ही इस सृष्टि की पहचान है। 
अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं!"
 
* "हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, 
हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, 
पर एक महिला ही काफी है घर को स्वर्ग बनाने के लिए।"
महिला दिवस की अनंत शुभकामनाएं!"
 
* "खुद की पहचान को खोकर 
हर रिश्ता निभाती है, 
वो औरत ही है जो पत्थर के 
मकान को घर बनाती है। 
महिला दिवस की बधाई!"
 
* "कोमल है, कमजोर नहीं तू, 
शक्ति का नाम ही नारी है। 
जग को जीवन देने वाली, 
मौत भी तुझसे हारी है।"
महिला दिवस की शुभकामनाएं!"
 
* "ईश्वर की सबसे सुंदर कृति को 
महिला दिवस की ढेरों शुभकामनाएं! 
आपकी मुस्कान ही हमारी ताकत है
नारी शक्ति को शत-शत नमन।"
 

2. सम्मान और सराहना के लिए

* "मुस्कुराकर हर दर्द भुला देती है, 
अपनी मेहनत से दुनिया सजा देती है। 
ऐसी महान नारी शक्ति को नमन।
हैप्पी वुमेन्स डे!"
 
* "सफलता का हर शिखर अधूरा है, 
अगर साथ तेरा न हो। 
आप केवल घर ही नहीं, 
पूरा समाज संवारती हैं।
हैप्पी महिला दिवस!"
 
* "एक बेटी, एक बहन, एक पत्नी और एक मां... 
हर रूप में आपने निस्वार्थ प्यार दिया है। 
आपके होने से ही हमारा अस्तित्व है।
''Happy Womens Day"
 
* "हर उस महिला को सलाम, 
जो अपनी खामोशी से भी 
इतिहास रचने की ताकत रखती है। 
महिला दिवस मुबारक हो!"
 
* "आप केवल एक महिला नहीं हैं, 
आप एक बदलाव हैं, एक प्रेरणा हैं 
और साहस की मिसाल हैं। 
महिला दिवस की बधाई!"
 

3. व्हाट्सएप और सोशल मीडिया स्टेटस के लिए

* "दुनिया की हर वो महिला जो 
अपने सपनों के लिए लड़ रही है, 
उसे आज का दिन समर्पित है। 
''Happy Womens Day"
 
* "नारी की शक्ति को पहचानें, 
क्योंकि वही भविष्य की निर्माता है। 
हैप्पी महिला दिवस!"
 
* "एक सशक्त महिला ही 
एक सशक्त राष्ट्र की नींव होती है। 
सभी नारी शक्तियों को नमन।"
महिला दिवस की बधाई!"
 
* "जितना सम्मान दोगे, 
उतना ही प्यार पाओगे। 
नारी का आदर करें, 
खुशहाल जीवन बिताएं।"
''Happy Womens Day"
 
* "Happy Women’s Day! 
आप जैसी हैं वैसी ही रहें, 
क्योंकि आप सबसे खास हैं।
अपनों के दिल में आप हमेशा बसी रहें
महिला दिवस की ढेरों शुभकामनाएं!"
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Womens day essay: अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रेरक हिन्दी निबंध
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

क्या एक पुत्र भी गुरु हो सकता है? माता देवहूति का अद्भुत जीवन

क्या एक पुत्र भी गुरु हो सकता है? माता देवहूति का अद्भुत जीवनदुनिया में मां और बेटे का रिश्ता ममता का होता है, लेकिन सतयुग में बिंदु सरोवर के तट पर एक ऐसा दिव्य संवाद हुआ, जिसने आने वाली समस्त पीढ़ियों को भक्ति और ज्ञान का मार्ग दिखाया। यह कहानी है राजकुमारी देवहूति की।

रंगों और स्वाद का संगम: रंगपंचमी पर्व के 5 सबसे बेहतरीन पकवान

रंगों और स्वाद का संगम: रंगपंचमी पर्व के 5 सबसे बेहतरीन पकवानHoli special recipes: होली का पर्व रंगों और खुशियों के साथ-साथ स्वादिष्ट पकवानों का भी त्योहार है। इस दिन विशेष पकवानों का महत्व होता है, जो न सिर्फ स्वाद में शानदार होते हैं, बल्कि घरवालों और मित्रों के साथ इनका आनंद भी बहुत खास होता है। यहां हम होली पर बनने वाले 5 खास व्यंजनों की संपूर्ण रेसिपी दे रहे हैं:

Low Blood Sugar: हाइपोग्लाइसीमिया, बॉडी में शुगर कम होने पर क्या लक्षण महसूस होते हैं?

Low Blood Sugar: हाइपोग्लाइसीमिया, बॉडी में शुगर कम होने पर क्या लक्षण महसूस होते हैं?Hypoglycemia causes and treatment: जब शरीर में शुगर (ग्लूकोज) का स्तर कम होता है, तो इसे हाइपोग्लाइसीमिया कहा जाता है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब खून में शुगर का स्तर सामान्य से कम हो जाता है। यह स्थिति तात्कालिक और गंभीर हो सकती है, इसलिए इसके लक्षणों को पहचानना और सही उपाय करना बहुत जरूरी है।

सृष्टि का आधार और शक्ति का विस्तार है स्त्री

सृष्टि का आधार और शक्ति का विस्तार है स्त्रीभारतीय आध्यात्मिक परंपरा में स्त्री को मात्र सामाजिक भूमिका से नहीं, बल्कि शक्ति स्वरूपा के रूप में देखा गया है। जब हम देवी की उपासना करते हैं — चाहे वह दुर्गा हों, लक्ष्मी या सरस्वती — तब हम वास्तव में स्त्री के भीतर विद्यमान साहस, समृद्धि और ज्ञान की ही आराधना कर रहे होते हैं। जब हम दुर्गा की उपासना करते हैं तो हम साहस की आराधना करते हैं।

क्या सीढ़ियां चढ़ते ही घुटने चटकने लगते हैं? बिना दवा जोड़ों के दर्द से राहत दिलाएंगे ये 7 देसी नुस्खे

क्या सीढ़ियां चढ़ते ही घुटने चटकने लगते हैं? बिना दवा जोड़ों के दर्द से राहत दिलाएंगे ये 7 देसी नुस्खेhome remedies for joint pain: जोड़ों का दर्द अब सिर्फ बुढ़ापे की बीमारी नहीं रही। यूरिक एसिड का बढ़ना और चिकनाई की कमी युवाओं को भी परेशान कर रही है। पेनकिलर खाने के बजाय आजमाएं ये असरदार घरेलू उपचार।

और भी वीडियो देखें

Womens Day Massages: महिला दिवस पर सबसे जबरदस्त और प्रेरणादायक 15 शुभकामना संदेश

Womens Day Massages: महिला दिवस पर सबसे जबरदस्त और प्रेरणादायक 15 शुभकामना संदेशMessages for Womens Day 2026: ''आपके साहस, धैर्य और लगन को सलाम! महिला दिवस की ढेरों शुभकामनाएं।' यहां महिला दिवस पर भेजने के लिए 15 सबसे जबरदस्त और प्रेरक शुभकामना संदेश दिए गए हैं। आप इन्हें व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेज या ईमेल में शेयर कर सकते हैं तथा इस अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस को सबसे खास बना सकते हैं...

Shivaji Jayanti: तिथिनुसार छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती आज, जानें इस महान योद्धा के बारे में 5 खास बातें

Shivaji Jayanti: तिथिनुसार छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती आज, जानें इस महान योद्धा के बारे में 5 खास बातेंMaratha Empire and Shivaji Maharaj: अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई जाती है। शिवाजी महाराज भारतीय इतिहास के सबसे महान और प्रेरणादायक शासकों में से एक थे। उनका जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी किले में हुआ था, लेकिन तिथि के अनुसार उनकी जयंती आज मनाई जा रही है।

Rangpanchami foods: सबसे स्वादिष्ट ये 5 पकवान बनाएंगे रंगपंचमी के पर्व को खास

Rangpanchami foods: सबसे स्वादिष्ट ये 5 पकवान बनाएंगे रंगपंचमी के पर्व को खासHoli special recipes: रंगपंचमी का पर्व रंगों और खुशियों के साथ-साथ स्वादिष्ट पकवानों का भी त्योहार है। इस दिन विशेष पकवानों का महत्व होता है, जो न सिर्फ स्वाद में शानदार होते हैं, बल्कि घरवालों और मित्रों के साथ इनका आनंद भी बहुत खास होता है। यहां हम होली पर बनने वाले 5 खास व्यंजनों की संपूर्ण रेसिपी दे रहे हैं:

Rangpanchami Special Thandai: रंगपंचमी पर बनाएं भांग की ठंडाई, होगा त्योहार का आनंद दोगुना

Rangpanchami Special Thandai: रंगपंचमी पर बनाएं भांग की ठंडाई, होगा त्योहार का आनंद दोगुनाBhang ki Thandai Recipe: होली- रंगपंचमी एक और पारंपरिक कार्यक्रम है जिसमें लोग रंगों में रंगकर एक-दूसरे पर रंग डालते हैं और खुशियों का आदान-प्रदान करते हैं। इस दिन का महत्व केवल रंगों के खेलने में नहीं, बल्कि इसके साथ जुड़ी परंपराओं और विशेष पेय पदार्थों, जैसे कि भांग की ठंडाई, में भी है।

Rangpanchami Recipes: रंगों के पर्व रंगपंचमी की खास रंगबिरंगी रेसिपीज

Rangpanchami Recipes: रंगों के पर्व रंगपंचमी की खास रंगबिरंगी रेसिपीजRangpanchami Traditional foods: होली-रंगपंचमी का त्योहार रंगों, उमंग और स्वादिष्ट व्यंजनों का अनोखा संगम है। इस खास अवसर पर हर घर में पारंपरिक मिठाइयां और नमकीन पकवान बनाए जाते हैं। रंग खेलने के बाद जब पूरा परिवार एक साथ बैठकर स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लेता है, तब त्योहार की खुशी दोगुनी हो जाती है। आइए यहां जानते हैं रंग पंचमी पर बनाने वाले रेसिपीज के बारे में...
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

खाटू श्याम बाबा

बॉलीवुड

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com