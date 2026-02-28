शनिवार, 28 फ़रवरी 2026
Written By WD Feature Desk
Last Modified: शनिवार, 28 फ़रवरी 2026 (17:17 IST)

Holi ke upay: होलिका दहन की अग्नि में डालें ये 5 चीजें, चमक जाएगी सोई हुई किस्मत

A woman throws a coconut into the Holika Dahan fire, while others stand nearby.
Holika ke Din Ka Totk Upay: होलिका दहन सिर्फ लकड़ी जलाने की रस्म नहीं, बल्कि अपने जीवन की नकारात्मकता को स्वाहा करने का महापर्व है। फाल्गुन पूर्णिमा की इस जादुई रात में अगर आप अचूक तंत्र-मंत्र और उपायों का साथ लें, तो न केवल बीमारियां दूर होंगी, बल्कि तरक्की के बंद दरवाजे भी खुल जाएंगे। इस बार 3 मार्च 2026 को होलिका दहन के समय अपनी राशि और भाग्य को चमकाने के लिए अग्नि में ये 5 चीजें जरूर अर्पित करें।
 

1. नकारात्मकता का होगा नाश: गूलर की लकड़ी

अगर आपको लगता है कि घर में तनाव रहता है या किसी की बुरी नजर है, तो होलिका की अग्नि में गूलर की लकड़ी डालें। यह आपके आस-पास की 'Negative Energy' को सोख लेती है और घर में खुशहाली का संचार करती है।
 

2. पितृ दोष से मुक्ति: नारियल की जटा

क्या आपके बनते काम बिगड़ रहे हैं? होलिका दहन में नारियल की जटा (सूखा नारियल) चढ़ाना अत्यंत शुभ है। मान्यता है कि इससे पितृ दोष शांत होता है और परिवार में सुख-शांति का वास होता है।
 

3. शनि की टेढ़ी नजर से बचाव: काले तिल

आर्थिक तंगी और कर्ज से परेशान हैं? तो मुट्ठी भर काले तिल अग्नि को समर्पित करें। यह शनि दोष के प्रभाव को कम करने और धन आगमन के मार्ग खोलने का सबसे सरल और अचूक टोटका है।
 

4. मां लक्ष्मी की असीम कृपा: गुड़, जौ और गेंहू

नई फसल की बालियां यानी गेंहू और जौ के साथ थोड़ा सा गुड़ और गन्ना अर्पित करना साक्षात मां लक्ष्मी को निमंत्रण देने जैसा है। इससे घर का भंडार हमेशा भरा रहता है और दरिद्रता कोसों दूर रहती है।
 

5. घर की शुद्धि और सेहत: कपूर-लौंग का जोड़ा

बीमारियों को घर से विदा करने के लिए कपूर और दो फूल वाली लौंग का जोड़ा अग्नि में डालें। इसकी सुगंध से न केवल वातावरण शुद्ध होगा, बल्कि आपके जीवन की बाधाएं भी 'कपूर' की तरह उड़ जाएंगी।
 
नोट: होलिका की राख (Bhasma) को अगले दिन सुबह घर लाकर माथे पर लगाएं या तिजोरी में रखें, यह साल भर आपकी रक्षा कवच की तरह मदद करती है।
होलाष्टक के 8 दिनों में किस दिन क्या करें और क्या नहीं?

होलाष्टक के 8 दिनों में किस दिन क्या करें और क्या नहीं?Holashtak 2026: होलाष्टक का समय ज्योतिष और धर्म की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। साल 2026 में होलाष्टक 24 फरवरी से शुरू होकर 3 मार्च (होलिका दहन) तक रहेगा। इन 8 दिनों में ग्रहों का स्वभाव काफी उग्र रहता है, इसलिए कुछ विशेष सावधानियां बरतनी जरूरी होती हैं। यहाँ विस्तृत विवरण दिया गया है कि इन 8 दिनों में आपको क्या करना चाहिए और किन कामों से बचना चाहिए।

Holika Dahan 2026: कर्ज से हैं परेशान, होली की रात्रि है समाधान, पढ़ें 2 चमत्कारिक उपाय

Holika Dahan 2026: कर्ज से हैं परेशान, होली की रात्रि है समाधान, पढ़ें 2 चमत्कारिक उपायRemedies for Holika Dahan: शास्त्रानुसार यह सिद्धांत तो निर्विवाद रूप से सत्य है कि प्रबल-प्रारब्ध को केवल भोग कर ही नष्ट किया जा सकता है किंतु मन्द-प्रारब्ध के लिए हमारे शास्त्रों में कई ऐसे दुर्लभ और अचूक उपायों का वर्णन मिलता है जिससे साधक अपने जीवन की प्रतिकूलता में न्यूनाधिक कमी कर अनुकूलता प्राप्त कर सकते हैं।

शनि ग्रह का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर, 12 राशियों का राशिफल

शनि ग्रह का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर, 12 राशियों का राशिफलशनि का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश सभी राशियों पर असर डालेगा। जानिए 5 असरदार उपाय, जिनसे मिलेगा बड़ा लाभ और शनि के अशुभ प्रभाव से बचाव होगा।

होलिका दहन और होली का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व, जानें 4 काम की बातें

होलिका दहन और होली का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व, जानें 4 काम की बातेंSignificance of Holi: होलिका दहन और होली, भारत के सबसे प्रमुख और रंगीन त्योहारों में से एक हैं। यह न सिर्फ खुशी और रंगों का त्योहार है, बल्कि इसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी बहुत गहरा है।

भारत में खाटू श्याम बाबा के 10 बड़े मंदिर, क्या आप जानते हैं 3 मूल मंदिर कहां है?

भारत में खाटू श्याम बाबा के 10 बड़े मंदिर, क्या आप जानते हैं 3 मूल मंदिर कहां है?Khatu Shyam Mandir Temple: खाटू श्याम मंदिर से जुड़े 10 प्रमुख मंदिरों की पूरी जानकारी। जानिए कौन सा है असली मूल मंदिर और कहां स्थित है खाटू श्याम बाबा का प्राचीन धाम।

Holi ke upay: होलिका दहन की अग्नि में डालें ये 5 चीजें, चमक जाएगी सोई हुई किस्मत

Holi ke upay: होलिका दहन की अग्नि में डालें ये 5 चीजें, चमक जाएगी सोई हुई किस्मतHolika ke Din Ka Totk Upay: होलिका दहन सिर्फ लकड़ी जलाने की रस्म नहीं, बल्कि अपने जीवन की नकारात्मकता को स्वाहा करने का महापर्व है। फाल्गुन पूर्णिमा की इस जादुई रात में अगर आप अचूक तंत्र-मंत्र और उपायों का साथ लें, तो न केवल बीमारियां दूर होंगी, बल्कि तरक्की के बंद दरवाजे भी खुल जाएंगे। इस बार 3 मार्च 2026 को होलिका दहन के समय अपनी राशि और भाग्य को चमकाने के लिए अग्नि में ये 5 चीजें जरूर अर्पित करें।

March 2026 weekly horoscope: साप्ताहिक राशिफल 2 से 8 मार्च, जानें आपके लिए क्या खास लाया है नया सप्ताह

March 2026 weekly horoscope: साप्ताहिक राशिफल 2 से 8 मार्च, जानें आपके लिए क्या खास लाया है नया सप्ताहAstrology weekly horoscope march 2026 : आपकी राशि के लिए इस सप्ताह का राशिफल क्या कहता है। नौकरी, व्यापार, स्वास्थ्य, और रिश्तों के बारे में जानना चाहते हैं, तो आइए जानते हैं इस सप्ताह का राशिफल आपके लिए खास हो सकता है।

March 2026 Monthly Horoscope: मार्च 2026 मासिक राशिफल: एक नजर में जानें सभी राशियों का भविष्य

March 2026 Monthly Horoscope: मार्च 2026 मासिक राशिफल: एक नजर में जानें सभी राशियों का भविष्यMonthly Horoscope for March 2026: मार्च का महीना बदलाव, नई शुरुआत और फैसलों का संकेत देता है। इस समय सूर्य का राशि परिवर्तन, ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ाता है। कुछ राशियों के लिए यह महीना तरक्की लेकर आएगा, तो कुछ के लिए सीख और आत्ममंथन का अवसर होगा। आइए जानते हैं मार्च मासिक राशिफल सभी 12 राशियों के लिए, सरल और स्पष्ट रूप में।

होली पर दिखेगा चंद्र ग्रहण का दुर्लभ ग्रस्तोदय नजारा, भारत के इस शहर से दिखेगा खास दृश्य

होली पर दिखेगा चंद्र ग्रहण का दुर्लभ ग्रस्तोदय नजारा, भारत के इस शहर से दिखेगा खास दृश्यTotal Lunar Eclipse: साल 2026 का पहला पूर्ण चंद्र ग्रहण होली पर यानी 3 मार्च 2026 को लगने जा रहा है। यह ग्रहण भारत के अधिकांश हिस्सों में दिखाई देगा, लेकिन इसकी खास बात यह है कि यह भारत में 'ग्रस्तोदय' (चंद्रमा के उदय होते समय पहले से लगा हुआ ग्रहण) के रूप में दिखेगा। यहाँ भारत में इसकी विजिबिलिटी और समय की पूरी जानकारी दी गई है।

Holi puja remedies 2026: होलिका दहन के दिन करें मात्र 5 उपाय, संपूर्ण वर्ष रहेगा शुभ

Holi puja remedies 2026: होलिका दहन के दिन करें मात्र 5 उपाय, संपूर्ण वर्ष रहेगा शुभHolika Dahan remedies 2026: होलिका दहन का दिन बुराई पर अच्छाई की विजय, नफरत पर प्रेम की और अंधकार पर प्रकाश की प्रतीक होता है। इस दिन कुछ खास उपाय किए जाते हैं, जिन्हें करने से जीवन में सुख-समृद्धि, स्वास्थ्य, और मानसिक शांति मिलती है। आइए यहां जानें होलिका दहन के 5 आसान उपाय, जिनसे संपूर्ण वर्ष रहेगा शुभ...
