होली पर तुलसी के 3 पत्तों से करें ये 3 अचूक उपाय, कलह और बुरी नजर से छूटेगा पीछा

Why should you not celebrate Holi in a new home : होली का त्योहार रंगों और खुशियों का प्रतीक है। इस त्योहार से जुड़ी कई परंपराएं और मान्यताएं हैं, जिनमें से एक है नए घर की चौखट छोड़ना। आपने भी नए घर में प्रवेश किया है और होली नए घर में आपका पहला त्यौहार है तो आपके लिए भी यह जानकारी बहुत आवश्यक है। ज्योतिष के अनुसार किसी भी परिवार को अपने नए घर में पहला त्योहार होली नहीं मानना चाहिए। यह जानते हैं इसके पीछे क्या तर्क और कारण है।