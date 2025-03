क्यों नए घर में नहीं मनाना चाहिए होली, क्या अमंगल की रहती है आशंका

Why should you not celebrate Holi in a new home : होली का त्योहार रंगों और खुशियों का प्रतीक है। इस त्योहार से जुड़ी कई परंपराएं और मान्यताएं हैं, जिनमें से एक है नए घर की चौखट छोड़ना। आपने भी नए घर में प्रवेश किया है और होली नए घर में आपका पहला त्यौहार है तो आपके लिए भी यह जानकारी बहुत आवश्यक है। ज्योतिष के अनुसार किसी भी परिवार को अपने नए घर में पहला त्योहार होली नहीं मानना चाहिए। यह जानते हैं इसके पीछे क्या तर्क और कारण है।





होली पर क्यों नहीं रहते नए घर पर

माना जाता है की होली पर प्रहलाद की बुआ होलीका का अंत हुआ था। इस तरह होली को दुख का त्यौहार भी माना जाता है। इसके अलावा मान्यता है कि होली के दिन नकारात्मक शक्तियां सक्रिय होती हैं। क्योंकि नए घर की और कमजोर होती है इसलिए हो सकता है इस दिन नकारात्मक शक्तियां आपके नए घर में प्रवेश कर लें। इसीलिए माना जाता है कि पहली होली नए घर में नहीं मनानी चाहिए।नए घर में प्रवेश के बाद पहली होली पर चौखट छोड़ने से नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव कम हो जाता है।





चौखट छोड़ने का तरीका

ज्योतिष के अनुसार दहन वाले दिन शाम को नया घर छोड़ देना चाहिए। इससे पहले अपने नए घर में पूजा करके भगवान का आशीर्वाद लेना चाहिए। आप घर में पूजा करके मंदिर भी जा सकते हैं क्योंकि वह सकारात्मक स्थान कहलाता है। अगले दिन जिस दिन होली खेली जाती है आप शाम को घर वापस आ सकते हैं।





होली के दिन नए घर की चौखट छोड़ने की परंपरा नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने के लिए निभाई जाती है। यह एक पुरानी परंपरा है, जिसका पालन आज भी किया जाता है।



