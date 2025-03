होलिका दहन और धुलेंडी के अलग अलग हैं रिवाज, जानकर करेंगे आश्चर्य

what to do with holi clothes: होली रंगों का त्योहार है, और इस दिन हम सभी रंगों में सराबोर हो जाते हैं। इस त्यौहार में हर उम्र के लोग जीवन का तनाव भूल कर रंगों का आनंद लेते हैं। लेकिन अक्सर मन मे सवाल आता है की होली खेलने में जिन कपड़ों को पहना गया था उनका क्या करना चाहिए। आइए आज आपकी इसी जिज्ञासा का उत्तर देते हैं। जिन कपड़ों को पहन कर होली खेली है उनके लिए ज्योतिष में कुछ नियम हैं। आइए उन्हें विस्तार से आपको बताते हैं