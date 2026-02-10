मंगलवार, 10 फ़रवरी 2026
Written By WD Feature Desk
Last Modified: मंगलवार, 10 फ़रवरी 2026 (12:22 IST)

सूर्य का कुंभ राशि में गोचर 2026: सभी 12 राशियों पर पड़ेगा असर, जानें पूरा राशिफल

रथ पर सवार सूर्यदेव और कुंभ राशि का लोगो
सूर्य का कुंभ राशि में प्रवेश एक बड़ी ज्योतिषीय घटना है। 13 फरवरी 2026 की दोपहर (03:49 PM) को जब 'ग्रहों के राजा' शनि की राशि में कदम रखेंगे, तो सभी 12 राशियों के जीवन में बड़े फेरबदल देखने को मिलेंगे। 
 
सूर्य का कुंभ गोचर 2026: किसके चमकेंगे सितारे?
 

1. मेष: मुनाफे का मौसम

आपके लिए यह समय 'प्रमोशन और प्रॉफिट' वाला है। संतान की ओर से गुड न्यूज़ मिल सकती है और शेयर मार्केट या सट्टेबाजी से जुड़े लोगों की चांदी होने वाली है।
रिश्ते: पार्टनर के साथ ट्यूनिंग शानदार रहेगी।
सेहत: इम्यूनिटी जबरदस्त रहेगी।
 

2. वृषभ: करियर में बड़ी छलांग

दशम भाव में सूर्य आपको वर्कप्लेस पर नई जिम्मेदारियां देंगे। आप नई प्रॉपर्टी खरीदने का मन बना सकते हैं। जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं, उनके लिए रास्ते खुलेंगे।
बिजनेस: आपकी नीतियां विरोधियों को चारों खाने चित कर देंगी।
रिश्ते: बातचीत में स्पष्टता आएगी।
 

3. मिथुन: भाग्य का भरपूर साथ

आपकी मेहनत अब रंग लाने वाली है। विदेशी व्यापार (आउटसोर्सिंग) से जुड़े लोगों को मोटा फायदा होगा। ऑफिस में इंसेंटिव मिलने की भी प्रबल संभावना है।
सेहत: आप ऊर्जा से लबरेज रहेंगे।
लाइफ: जीवन में खुशियों का नया सवेरा होगा।
 

4. कर्क: थोड़ा संभलकर चलें

अष्टम भाव का सूर्य चुनौतियों का संकेत दे रहा है। ऑफिस में बॉस के साथ अनबन हो सकती है और आर्थिक तंगी के कारण लोन लेने की नौबत आ सकती है।
सावधानी: दांतों और पैरों के दर्द को नजरअंदाज न करें।
रिश्ते: पार्टनर के साथ बहस से बचें।
 

5. सिंह: पार्टनरशिप में तरक्की

आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और नए संपर्क बनेंगे। बिजनेस में कोई बड़ा विदेशी प्रोजेक्ट हाथ लग सकता है। निवेश के लिए यह बेहतरीन समय है।
ट्रैवल: काम के सिलसिले में विदेश यात्रा के योग हैं।
मूड: सकारात्मक और खुशमिजाज रहेंगे।
 

6. कन्या: जीत का जुनून

आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। नौकरी में अचानक कोई बड़ा सम्मान या उपलब्धि मिल सकती है। हालांकि, खर्चों पर लगाम लगाना जरूरी होगा।
हेल्थ अलर्ट: शुगर और मोटापे के प्रति सावधान रहें।
रिश्ते: आपसी तालमेल में कमी आ सकती है।
 

7. तुला: किस्मत के सितारे बुलंद

संतान की प्रगति से मन प्रसन्न रहेगा। अगर आप ट्रेडिंग या सट्टेबाजी में हैं, तो बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। लव लाइफ में रोमांस की एंट्री होगी।
करियर: मेहनत का औसत फल मिलेगा, पर निराशा नहीं होगी।
बचत: बैंक बैलेंस बढ़ेगा।
 

8. वृश्चिक: मेहनत लाएगी रंग

काम में आपका फोकस गजब का रहेगा। जो लोग ऑनसाइट या विदेश जाकर काम करना चाहते हैं, उनकी इच्छा पूरी हो सकती है।
उपाय: मंगलवार को मंगल का हवन कराएं।
एनर्जी: आप काफी फिट और कॉन्फिडेंट फील करेंगे।
 

9. धनु: भाग्य और आध्यात्म का संगम

आपका झुकाव धर्म-कर्म की ओर बढ़ेगा। ऑफिस में आपके काम को अलग पहचान मिलेगी। व्यापारियों के लिए यह दौर किसी 'गोल्डन पीरियड' से कम नहीं है।
रिश्ते: जीवनसाथी के साथ रिश्ता और गहरा होगा।
सेहत: हाई मोरल के कारण मानसिक शांति रहेगी।
 

10. मकर: उतार-चढ़ाव भरा समय

पुरानी पैतृक संपत्ति से अचानक धन लाभ हो सकता है, लेकिन करियर में असंतुष्टि रहेगी। नौकरी छोड़ने का विचार मन में आ सकता है।
हेल्थ: आंखों में जलन और पाचन की समस्या हो सकती है।
कम्युनिकेशन: अपनी बात कहते समय सावधानी बरतें।
 

11. कुंभ: सफलता आपके द्वार

सूर्य आपकी ही राशि (लग्न) में आ रहे हैं। आप सफलता के नए झंडे गाड़ेंगे। ऑफिस के कलीग्स और सीनियर आपका पूरा सपोर्ट करेंगे।
बिजनेस: पेशेवर अंदाज से बड़ा विस्तार करेंगे।
लाइफ: नए दोस्त बनेंगे और रिश्ता मधुर रहेगा।
 

12. मीन: मिला-जुला असर

यात्राएं तो बहुत होंगी और वो लाभदायक भी रहेंगी, लेकिन लापरवाही के कारण धन हानि हो सकती है। विरासत में मिली संपत्ति से राहत मिलेगी।
फिटनेस: इम्यूनिटी कमजोर रह सकती है, पैरों का ध्यान रखें।
सावधानी: आर्थिक फैसलों में सतर्क रहें।
