17 साल बाद भारतीय जमीन पर दक्षिण अफ्रीकी ओपनर 50+ की साझेदारी कर हुए आउट

INDvsSA भारत के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका ने ईडन गार्डन्स पर तेज शुरुआत की हालांकि जसप्रीत बुमराह ने विकेट लेकर इस तेज शुरुआत को रोका। मेहमान ओपनर एडम मार्करम और रियान रिकल्टन ने 57 रनों की साझेदारी की। यह 17 साल बाद किसी भी दक्षिण अफ्रीकी सलामी जोड़ी की भारतीय जमीन पर 50 प्लस की साझेदारी है।इससे पहले साल 2008 में ग्रीम स्मिथ और नील मैकेन्जी ने कानपुर में 61 रनों की सलामी साझेदारी की थी।दक्षिण अफ्रीका ने दो मैचों की श्रृंखला के शुरुआती टेस्ट में भारत के खिलाफ शुक्रवार को यहां पहले दिन लंच के लिए खेल रोके जाने तक तीन विकेट पर 105 रन बना लिये।वियान मुल्डर 22 और टोनी डि जोर्जी 15 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं।भारत के लिए जसप्रीत ने चार ओवर में नौ रन देकर दो जबकि कुलदीप यादव ने सात ओवर में 24 रन देकर एक सफलता हासिल की।एडेन माक्ररम (31) और रियान रिकेलटन (23) ने 57 रन की साझेदारी के साथ दक्षिण अफ्रीका को अच्छी शुरुआत दिलाई लेकिन बुमराह ने दो ओवर के अंदर दोनों को चलता कर मैच में भारत की वापसी करा दी।कुलदीप ने इसके बाद अपनी फिरकी पर कप्तान तेम्बा बावुमा (तीन) को ध्रुव जुरेल के हाथों कैच कराया।