शनिवार, 6 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. चंद्र ग्रहण
  4. Read Hanuman Chalisa, Shani Chalisa, Vishnu Sahasranama or Shiv Chalisa during lunar eclipse
Written By WD Feature Desk
Last Modified: शनिवार, 6 सितम्बर 2025 (18:19 IST)

Chandra Grahan 2025: चंद्र ग्रहण पर हनुमान चालीसा, शनि चालीसा, विष्णु सहस्रनाम या पढ़ें शिव चालीसा?

चंद्र ग्रहण में कौन सा मंत्र पढ़ें
साल 2025 में 7 सितंबर रविवार को लगने वाला पूर्ण चंद्रग्रहण ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यह शनि देव की राशि और उनके नक्षत्र में लगने जा रहा है। इसी के साथ ही 122 वर्ष के बाद ऐसा दुर्लभ योग बना है कि यह शनि के वक्री गोचर के दौरान पितृपक्ष के पूर्णिमा श्राद्ध के दिन लगेगा। इस खग्रास चंद्र ग्रहण का सूतक काल दोपहर 12:57 पर प्रारंभ होगा। रात्रि 9:57 पर ग्रहण लगेगा। मध्यरात्रि 01:27 पर समाप्त हो जाएगा। ऐसे में मन में यह सवाल आता है कि रविवार यानी सूर्य के वार को चंद्रग्रहण लग रहा है तो हनुमान चालीसा, शनि चालीसा, विष्णु सहस्रनाम या पढ़ें शिव चालीसा?
 
चंद्र ग्रहण के दौरान हनुमान चालीसा, शनि चालीसा, विष्णु सहस्रनाम और शिव चालीसा, इन सभी का पाठ करना शुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ग्रहण काल में किया गया जप, तप और दान कई गुना फल देता है। ग्रहण के समय, आप जिस भी देवता में गहरी आस्था रखते हैं, उनके मंत्र या चालीसा का जाप कर सकते हैं। यह आपके मन को शांत रखेगा और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेगा। आप अपनी आस्था के अनुसार इनमें से किसी भी पाठ का चयन कर सकते हैं:-
 
1. हनुमान चालीसा: ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव को कम करने और भय से मुक्ति के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत प्रभावी माना जाता है।
2. शनि चालीसा: यदि आपकी कुंडली में शनि की साढ़ेसाती या ढैय्या चल रही है, तो शनि चालीसा का पाठ करने से शनि देव की कृपा प्राप्त होती है और कष्टों से राहत मिलती है।
3. विष्णु सहस्रनाम: यह भगवान विष्णु के हजार नामों का संग्रह है। इसका पाठ करने से जीवन में सुख-शांति आती है और सभी बाधाएं दूर होती हैं।
4. शिव चालीसा: भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने और मन को शांत रखने के लिए शिव चालीसा का पाठ करना शुभ होता है।
 
चंद्र ग्रहण के 5 अचूक उपाय:
1. ग्रहण के दौरान 'ॐ नमः शिवाय' या 'महामृत्युंजय' मंत्र का जाप करना बहुत लाभकारी माना जाता है।
2. ग्रहण के बाद स्नान करें। ग्रहण समाप्त होने के बाद तुरंत स्नान करें। घर में गंगाजल का छिड़काव करें।
3. ग्रहण के बाद दान करें। ग्रहण समाप्ति के बाद सीधा दान करें। इसमें गुड़, आटा, घी, नमक और शक्कर एक थाली में रखकर मंदिर में दान करें।
4. ग्रहण से पहले भोजन और पानी में तुलसी के पत्ते डाल दें। तुलसी पत्तियां ग्रहण की नकारात्मक ऊर्जा से खाद्य पदार्थों की रक्षा करती हैं।
5. ग्रहण के बाद काली गाय के घी का दीपक बनाकर अखंड ज्योत जलाने से आर्थिक समस्या दूर होती है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Lunar Eclipse 2025: क्या इस बार का चंद्रग्रहण भी लेकर आने वाला है डर और तबाही की नई लहर?

Lunar Eclipse 2025: क्या इस बार का चंद्रग्रहण भी लेकर आने वाला है डर और तबाही की नई लहर?Lunar eclipse 2025 India Sutak period: वर्ष का अंतिम 7 सितंबर 2025 को लगने वाला चंद्र ग्रहण कई मायनों में महत्वपूर्ण है। इस चंद्र ग्रहण के दौरान राहु और चंद्रमा एक ही राशि कुंभ में और पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे, जिससे ग्रहण योग का निर्माण होगा। इससे पहले 14 मार्च 2025 को चंद्र ग्रहण लगा था जिसके चलते कई घटना-दुर्घटनाओं के साथ प्राकृतिक आपदाएं आई थी। इस बार भी यही आशंका जताई जा रही है।

Rahul Gandhi prediction: राहुल गांधी के बारे में चौंकाने वाली भविष्यवाणी, राहु की दशा का पड़ेगा ऐसा प्रभाव

Rahul Gandhi prediction: राहुल गांधी के बारे में चौंकाने वाली भविष्यवाणी, राहु की दशा का पड़ेगा ऐसा प्रभावRahul gandhi kundli Astrology: राहुल गांधी की हमें जन्म दिनांक दो मिलती है पहली एस्ट्रोजेस पर 18 जून, 1970 को रात्रि 8 बजकर 52 मिनट पर दिल्ली में टाइम और दूसरी 19 जून 1970 को दोपहर 02 बजकर 28 मिनट पर दिल्ली में जन्म समय मिलता है। पहली के अनुसार वृश्चिक राशि और मकर लग्न मिलता है और दूसरी के अनुसार धनु राशि और तुला लग्न मिलता है। यहां दूसरी यानी 19 जून के अनुसार जानिए भविष्यफल।

घर के मंदिर में कितनी होनी चाहिए मूर्तियों की ऊंचाई? पूजा घर के इन नियमों की जानकारी है बेहद ज़रूरी

घर के मंदिर में कितनी होनी चाहिए मूर्तियों की ऊंचाई? पूजा घर के इन नियमों की जानकारी है बेहद ज़रूरीVastu tips for home temple: घर के मंदिर में भगवान की मूर्तियां रखना आम बात है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मूर्तियों की ऊंचाई के लिए कुछ खास नियम होते हैं? वास्तु शास्त्र और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मूर्तियों की ऊंचाई और उनकी स्थापना का तरीका सही होना चाहिए। यह न केवल ऊर्जा के प्रवाह को संतुलित करता है बल्कि घर में सकारात्मकता भी लाता है।

Durga Ashtami 2025: शारदीय नवरात्रि में दुर्गा अष्टमी कब है, जानें शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और कन्या पूजन का महत्व

Durga Ashtami 2025: शारदीय नवरात्रि में दुर्गा अष्टमी कब है, जानें शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और कन्या पूजन का महत्वNavratri Durga Ashtami 2025: दुर्गा अष्टमी 2025 कब है? जानिए शारदीय नवरात्रि की दुर्गा अष्टमी की सही तारीख, हवन का शुभ मुहूर्त, कन्या पूजन विधि और इसका धार्मिक महत्व। इस बार यह त्योहार 22 सितंबर सोमवार से प्रारंभ होकर 01 अक्ट़बर 2025 बुधवार को समाप्त होगा। यानी 10 दिनों का यह पर्व रहेगा। 22 सितंबर को कलश और घट स्थापना होगी और 30 सितंबर को दुर्ग अष्टमी दुर्गाष्टमी यानी महाष्टमी रहेगी।

Lunar Eclipse 2025: खग्रास चंद्र ग्रहण के दिन बचकर रहना होगा 6 राशियों को

Lunar Eclipse 2025: खग्रास चंद्र ग्रहण के दिन बचकर रहना होगा 6 राशियों कोChandra grahan 2025 rashiyon par prabhav: साल 2025 का पहला चंद्र ग्रहण कब है? जानें चंद्र ग्रहण की सही तारीख, समय और सूतक काल की अवधि। इसके वैज्ञानिक और धार्मिक महत्व के बारे में पूरी जानकारी। चंद्र ग्रहण का राशियों पर क्या असर होगा? जानें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए चंद्र ग्रहण का शुभ और अशुभ प्रभाव, साथ ही करें कुछ खास उपाय। इसमें से 6 राशियों पर होगा इसका अशुभ असर।

और भी वीडियो देखें

aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 7 सितंबर, 2025: रविवार का पंचांग और शुभ समय

aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 7 सितंबर, 2025: रविवार का पंचांग और शुभ समय07 September 2025 Today Shubh Muhurat : क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है...

Chandra Grahan 2025 Time: 7 सितंबर को चंद्रग्रहण, जानें क्या करें-क्या न करें, सूतक काल टाइम और 6 राशियां रहें बचकर

Chandra Grahan 2025 Time: 7 सितंबर को चंद्रग्रहण, जानें क्या करें-क्या न करें, सूतक काल टाइम और 6 राशियां रहें बचकरeffects of lunar eclipse on zodiac signs 2025: साल 2025 में 7 सितंबर को खग्रास चंद्रग्रहण अर्थात पूर्णि चंद्र ग्रहण लगेगा। इस दौरान सूतककाल दोपहर 12:57 पर प्रारंभ होगा। इसके बाद रात्रि 9:57 पर ग्रहण प्रारंभ होगा जो मध्यरात्रि 01:27 पर समाप्त हो जाएगा। इस ग्रहण के दौरान 6 राशियों को बचकर रहना होगा।

September 2025 Weekly Horoscope: इस हफ्ते आपके सितारे क्या कहते हैं?

September 2025 Weekly Horoscope: इस हफ्ते आपके सितारे क्या कहते हैं?Weekly Horoscope September Month : इस बार सितंबर महीने का नया हफ्ता 08 सितंबर से शुरू हो रहा है और यह 14 सितंबर तक जारी रहेगा। इस नए हफ्ते में मेष से मीन राशि यानी समस्त 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा यह समय। आइए यहां जानते हैं...

Pitru Paksha 2025: में श्राद्ध पक्ष कब से शुरू होगा कब तक रहेगा?

Pitru Paksha 2025: में श्राद्ध पक्ष कब से शुरू होगा कब तक रहेगा?Shradh Paksha 2025: साल 2025 में श्राद्ध पक्ष (पितृ पक्ष) 7 सितंबर, रविवार से शुरू होकर 21 सितंबर, रविवार तक रहेंगे। इस बार तृतीया और चतुर्थी का श्राद्ध एक ही दिन रहेगा। इस दौरान पितरों को श्रद्धांजलि देने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए विभिन्न श्राद्ध और तर्पण किए जाते हैं। श्राद्ध पक्ष 2025 की सही तारीखें, शुभ मुहूर्त और इसका धार्मिक महत्व जानें। पितृ पक्ष में श्राद्ध करने की विधि और ध्यान रखने योग्य बातें यहाँ पढ़ें।

Pitru Paksha 2025: 7 सितंबर से होगा श्राद्ध पक्ष प्रारंभ, जानें शास्त्रों के नियम और खास बातें

Pitru Paksha 2025: 7 सितंबर से होगा श्राद्ध पक्ष प्रारंभ, जानें शास्त्रों के नियम और खास बातेंpitr paksh ke dauraan kya karen: 7 सितंबर से श्राद्ध पक्ष प्रारंभ होने जा रहा है। पितृपक्ष के इन सोलह दिनों में 'पितृ-आराधना' हेतु श्राद्ध व तर्पण इत्यादि किया जाता है। श्राद्ध पक्ष में पितृगणों (पितरों) के निमित्त तर्पण व ब्राह्मण भोजन कराने का विधान है किन्तु जानकारी के अभाव में अधिकांश लोग इसे उचित रीति से नहीं करते...
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

गणेशोत्सव

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com