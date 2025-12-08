सोमवार, 8 दिसंबर 2025
Written By WD Feature Desk

Kharmas 2025: खरमास क्यों रहता है क्या करना चाहिए इस माह में?

Kharmas
Kharmas Ke Baren me Janen: खरमास हिन्दू पंचांग के अनुसार वह समय होता है, जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है और शनि की स्थिति के कारण विशेष रूप से शुभ कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। यह समय लगभग एक महीने तक रहता है। खरमास का समय आमतौर पर दिसंबर के मध्य से जनवरी के मध्य तक होता है, जब सूर्य मकर राशि में रहता है।ALSO READ: Malmas 2025: 15 दिसंबर 2025 से प्रारंभ होगा 'मलमास', एक महीने तक नहीं होंगे शुभ कार्य
 
खरमास क्या है और क्यों लगता है? खरमास एक ऐसा समय है जब सूर्य, देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु में या कभी-कभी मीन राशि में प्रवेश करते हैं। बता दें कि मीन संक्रांति के दौरान भी खरमास लगता है, जिसे मलमास कहते हैं।
 
1. खरमास का कारण, ज्योतिषीय और वैज्ञानिक मान्यता: 
ज्योतिषीय कारण/ देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव: ग्रहों के राजा सूर्य, जब धर्म, ज्ञान और शुभ कार्यों के कारक बृहस्पति की राशि धनु या मीन में प्रवेश करते हैं, तो बृहस्पति की ऊर्जा अत्यधिक मजबूत हो जाती है, जिससे सूर्य की शक्ति कमजोर पड़ जाती है।

सूर्य को आत्मा और बृहस्पति को ज्ञान व शुभता का प्रतीक माना जाता है। जब राजा यानी सूर्य अपने गुरु बृहस्पति के घर में प्रवेश करता है, तो वह गुरु के सम्मान में तेजहीन हो जाता है। मान्यता है कि इस समय सूर्य धीमी गति से भ्रमण करते हैं, जिससे शुभ कार्यों को करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा और बल प्राप्त नहीं हो पाता।
 
वैज्ञानिक/व्यावहारिक कारण: खरमास अक्सर फसलों की कटाई के बाद या ठंड के मौसम में आता है। प्राचीन काल में, इस समय लोग कृषि कार्य से निवृत्त होते थे और विवाह आदि जैसे बड़े आयोजन करना व्यावहारिक रूप से कठिन होता था। इसलिए, इस समय को धार्मिक कार्यों और आराम के लिए अलग रखा जाता था।ALSO READ: Paush month: पौष मास का महत्व और पौराणिक कथा
 
2. खरमास की अवधि: खरमास की अवधि लगभग 30 दिन की होती है। यह तब शुरू होता है जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करते हैं, जिसे इसे धनु संक्रांति कहते हैं। यह आमतौर पर 14 या 15 दिसंबर के आसपास होता है। यह तब समाप्त होता है जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसे मकर संक्रांति कहते हैं। यह आमतौर पर 14 या 15 जनवरी के आसपास होता है।
 
खरमास के दौरान क्या नहीं करना चाहिए?, जानें वर्जित कार्य: 
 
खरमास की अवधि को शुभ या मांगलिक कार्यों के लिए अशुभ माना जाता है, इसलिए निम्न कार्य वर्जित होते हैं:
 
* विवाह संस्कार: विवाह जैसा शुभ बंधन इस दौरान नहीं किया जाता, क्योंकि माना जाता है कि इसमें सूर्य और गुरु का पूरा आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता।
 
* गृह प्रवेश: नए घर में प्रवेश या नया घर खरीदना शुभ नहीं माना जाता है।
 
* यज्ञोपवीत/जनेऊ संस्कार: इस दौरान यह संस्कार नहीं करना चाहिए।
 
* नए व्यापार का आरंभ: किसी भी नए व्यवसाय, दुकान या बड़े आर्थिक लेन-देन की शुरुआत नहीं करनी चाहिए।
 
* बड़े निर्माण कार्य: भवन निर्माण या कुआँ खुदवाना आदि जैसे बड़े कार्य शुरू नहीं किए जाते।
 
* मुंडन संस्कार: बाल काटने या छोटे बच्चों के मुंडन जैसे मांगलिक कार्य भी वर्जित हैं।
 
खरमास में क्या करना चाहिए?, जानें शुभ कार्य: 
 
चूंकि खरमास का महीना धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से गुरु और सूर्य की पूजा के लिए समर्पित होता है, इसलिए यह समय धार्मिक कार्य और पूजा-पाठ, आत्म-शुद्धि, साधना और दान-पुण्य के लिए बहुत शुभ है:
 
- सूर्य उपासना: प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।
 
- भगवान विष्णु की पूजा: इस पूरे माह में भगवान विष्णु, जिनके गुरु बृहस्पति हैं की पूजा करना और सत्यनारायण कथा सुनना अत्यंत शुभ माना जाता है।
 
- तीर्थ यात्रा: इस महीने तीर्थ यात्रा करना और पवित्र नदियों में स्नान करना बहुत पुण्यदायी माना गया है।
 
- तुलसी की पूजा: नियमित रूप से तुलसी के पौधे को जल दें और दीपक जलाएं।
 
- मंत्र जाप: अपने इष्टदेव के मंत्रों का अधिक से अधिक जाप करें।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Dhanu sankranti 2025: धनु संक्रांति कब है, क्या है इसका महत्व, पूजा विधि और कथा?
शनि भारी होने पर संकट मोचन हनुमान स्तोत्र पढ़ने से ये होता है...

शनि भारी होने पर संकट मोचन हनुमान स्तोत्र पढ़ने से ये होता है...Shani bhari hai to kya kare: शनि के भारी होने से जातक की जिंदगी के हर क्षेत्र में उसे परेशानी खड़ी होती है। शारीरिक, मानसिक और आर्थिक समस्या के साथ ही अन्य कई तरह की समस्याओं से जातक घिर जाता है। जब कुंडली में शनि भारी हो या शनि की महादशा, अंतर्दशा, साढ़ेसाती या ढैया चल रही हो, तब संकट मोचन हनुमान स्तोत्र, जिसे 'हनुमानाष्टक' भी कहते हैं उसका पाठ करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। इस स्तोत्र को पढ़ने से एक ओर जहां शनि का दुष्प्रभाव शांति होता है वहीं और भी कई तरह के इसके लाभ मिलते हैं। शनि के कष्टों से मुक्ति और संकट मोचन हनुमान स्तोत्र के लाभ-

Mangal dosha: मंगल दोष वालों को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए?

Mangal dosha: मंगल दोष वालों को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए?Mangal dosha:यदि किसी जातक की कुंडली में मंगल प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्‍टम और द्वादश भाव में है तो यह मंगल दोष पीड़ीत की कुंडली मानी जाती है। मंगल दोष का कारण मंगल ग्रह है और इस ग्रह के देवता भूमि पुत्र मंगलदेव है, लेकिन क्या हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने से यह दोष दूर हो जाएगा? आओ जानते हैं इस संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी।

Guru gochar 2025: बृहस्पति के मिथुन राशि में गोचर से 5 राशियों को रहना होगा संभलकर

Guru gochar 2025: बृहस्पति के मिथुन राशि में गोचर से 5 राशियों को रहना होगा संभलकरJupiter Transit in Gemini 2025: बृहस्पति ग्रह एक राशि में 12 माह रहते हैं लेकिन इस वक्त वे अतिचारी और वक्री गोचर कर रहे हैं। 5 दिसंबर को वे पुन: मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं जहां पर वे 02 जून 2026 तक रहेंगे। इस दौरान 5 राशियों को संभलकर रहना होगा। उन्हें अचानक से कोई आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है या पारिवारिक स्तर पर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

Lal Kitab Tula rashi upay 2026: तुला राशि के जातकों के लिए लाल किताब के अचूक उपाय, राहु रोकेगा राह

Lal Kitab Tula rashi upay 2026: तुला राशि के जातकों के लिए लाल किताब के अचूक उपाय, राहु रोकेगा राहLal Kitab Tula rashi upay 2026: वर्ष 2026 तुला राशि के जातकों के लिए बेहतर और कर्म प्रधान वर्ष साबित हो सकता है। यह वर्ष आपको अपने प्रयासों का अच्छा फल देगा, लेकिन कुछ ग्रहों के गोचर से उत्पन्न चुनौतियों पर ध्यान देना आवश्यक है। शनिदेव छठे भाव (शत्रु, रोग और कर्ज का भाव) में गोचर कर रहे हैं। छठे भाव का शनि शत्रुओं और रोगों को नियंत्रित करने में मदद करता है, जो एक शुभ स्थिति है। सबसे बड़ी चुनौती राहु और केतु पैदा कर रहे हैं।

Horoscope 2026: नया साल आपकी किस्मत कैसे बदलेगा? जानें महत्वपूर्ण मौके, चुनौतियां और उपाय (वार्षिक राशिफल 2026)

Horoscope 2026: नया साल आपकी किस्मत कैसे बदलेगा? जानें महत्वपूर्ण मौके, चुनौतियां और उपाय (वार्षिक राशिफल 2026)आपकी राशि के लिए क्या लेकर आ रहा है वर्ष 2026, पढ़ें सालभर का भविष्यफल?

Budh Gochar: बुध का वृ‍श्चिक राशि में गोचर, 5 राशियों को रहना होगा संभलकर

Budh Gochar: बुध का वृ‍श्चिक राशि में गोचर, 5 राशियों को रहना होगा संभलकरDirect transit of mercury in Scorpio: बुध ग्रह ने 6 दिसंबर शनिवार को रात्रि 08:52 बजे वृश्चिक राशि में गोचर किया है। यह ग्रह व्यक्ति की सोचने-समझने की क्षमता, निर्णय लेने की शक्ति, बोलचाल, लेखन, तर्कशक्ति और सीखने की क्षमता को नियंत्रित करता है। आओ जानते हैं कि किन 5 राशियों को 29 दिसंबर तक रहना होगा संभलकर।

Mangal Gochar: मंगल का धनु में गोचर, 12 राशियों राशिफल

Mangal Gochar: मंगल का धनु में गोचर, 12 राशियों राशिफलMars transit in Sagittarius 2025: 7 दिसम्बर 2025 रविवार को मंगल ग्रह ने वृश्‍चिक राशि से निकलकर बृहस्पति की राशि धनु राशि में गोचर किया है। चलिए जानते हैं मंगल ग्रह के 12 ही राशियों में क्या रहेंगे शुभाशुभ फल। मंगल ग्रह का धनु राशि में प्रवेश सभी राशियों के लिए कुछ न कुछ लेकर आया है। आइए जानते हैं कि यह शक्तिशाली गोचर आपकी राशि को कैसे प्रभावित करेगा, आपके करियर, आर्थिक जीवन और निजी रिश्तों में क्या बदलाव लाएगा।

Saphala Ekadashi: सफला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा?

Saphala Ekadashi: सफला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा?Saphala Ekadashi 2025: सफला एकादशी का व्रत पौष मास के कृष्ण पक्ष में रखा जाता है। सफला एकादशी का व्रत वर्ष 2025 में 15 दिसंबर (सोमवार) को रखा गया था। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। यह व्रत विशेष रूप से मानसिक संतुलन और जीवन में स्थिरता लाने के लिए किया जाता है।

Shubh Yog: आज चार शुभ योग में खरीदे 5 शुभ वस्तुएं, घर में रहेगी सुख और शांति

Shubh Yog: आज चार शुभ योग में खरीदे 5 शुभ वस्तुएं, घर में रहेगी सुख और शांतिWays to Bring Peace in Home: धार्मिक और ज्योतिष शास्त्रों में पुष्य नक्षत्र को सर्वोत्तम और शुभ माना जाता है। इसे सभी नक्षत्रों का राजा भी कहा जाता है। और आज का दिन ज्योतिष की दृष्टि से अत्यंत शुभ है, क्योंकि आज चार अत्यंत शुभ योगों का दुर्लभ संयोग बन रहा है। साथ ही पुष्य नक्षत्र भी है।

Pushya nakshatra: 8 दिसंबर को पुष्य नक्षत्र, जानिए इस दिन कौनसा उपाय करने से शनिदेव होंगे प्रसन्न

Pushya nakshatra: 8 दिसंबर को पुष्य नक्षत्र, जानिए इस दिन कौनसा उपाय करने से शनिदेव होंगे प्रसन्न8 दिसंबर 2025 सोमवार की सुबह 04 बजर 11 मिनट से अगले दिन 9 दिसंबर को सुबह 02 बजकर 52 मिनट तक पुष्य नक्षत्र का योग रहेगा। यह शनि का नक्षत्र है। पुष्य नक्षत्र में सोना-चांदी खरीदना सबसे अधिक शुभ माना जाता है। इसे धन और समृद्धि की स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। या वाहन जैसे कार, स्कूटर, बाइक आदि खरीदना इस दिन विशेष रूप से शुभ होता है, जिससे वाहन का उपयोग शुभ फल देता है। हालांकि आज जानें खरीदी की बजाए शुभ उपाय।
Webdunia
