गुरुवार, 6 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. लाइफ स्‍टाइल
  2. सेहत
  3. आयुर्वेद
  4. Ayurvedic foods for insulin sensitivity
Written By WD Feature Desk
Last Updated : गुरुवार, 6 नवंबर 2025 (09:43 IST)

शुगर लेवल बैलेंस करने वाले 5 आयुर्वेदिक फूड्स, रोजाना करें डाइट में शामिल

Ayurvedic foods for insulin sensitivity
foods to improve blood sugar: आज के समय में डायबिटीज़ और ब्लड शुगर असंतुलन एक आम समस्या बन चुके हैं। बदलती जीवनशैली, फास्ट फूड, तनाव और शारीरिक गतिविधि की कमी के कारण इंसुलिन रेज़िस्टेंस तेजी से बढ़ रहा है। जब शरीर इंसुलिन को सही तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करता, तब ब्लड शुगर स्तर नियंत्रित नहीं रह पाता और धीरे-धीरे यह डायबिटीज का रूप ले लेता है। ऐसे में दवाइयों के साथ-साथ आहार और प्राकृतिक उपायों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। आयुर्वेद इस समस्या के समाधान के लिए कई ऐसे आहार सुझाता है जो न केवल इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाते हैं, बल्कि पूरे शरीर को संतुलित और स्वस्थ बनाए रखते हैं।
 
आयुर्वेद मानता है कि भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि शरीर और मन को संतुलित रखने का आधार है। सही आहार न केवल ब्लड शुगर स्तर को नियंत्रित करता है, बल्कि अग्नि (डाइजेस्टिव फायर) को मजबूत करता है और दोषों (वात, पित्त, कफ) को संतुलित करता है। अगर आप अपने भोजन में कुछ खास आयुर्वेदिक आहार शामिल करते हैं, तो यह आपके शरीर को इंसुलिन के प्रति अधिक संवेदनशील बना सकता है और डायबिटीज़ जैसी बीमारियों से बचाव में मदद कर सकता है।
 
नीचे हम विस्तार से जानते हैं वे 5 आयुर्वेदिक आहार जो इंसुलिन सेंसिटिविटी को प्राकृतिक रूप से बढ़ा सकते हैं।
 
1. दालचीनी (Cinnamon)
दालचीनी को आयुर्वेद में "त्वचा" नाम से जाना जाता है और इसे एक शक्तिशाली औषधि माना गया है। यह मसाला केवल स्वाद बढ़ाने के लिए ही नहीं, बल्कि शुगर लेवल को नियंत्रित करने के लिए भी प्रसिद्ध है। रिसर्च भी साबित कर चुकी है कि दालचीनी इंसुलिन की कार्यक्षमता को बढ़ाकर ब्लड शुगर को कम करने में मदद करती है। अगर इसे नियमित रूप से भोजन या चाय में लिया जाए, तो यह ग्लूकोज़ के अवशोषण को नियंत्रित करता है और शरीर को इंसुलिन के प्रति ज्यादा सेंसिटिव बनाता है। सुबह खाली पेट हल्के गुनगुने पानी में दालचीनी पाउडर लेना विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है।
 
2. मेथी के दाने (Fenugreek Seeds)
मेथी को आयुर्वेद में "तीक्ष्ण और उष्ण" गुणों वाला माना गया है। यह बीज डायबिटीज़ के रोगियों के लिए रामबाण माने जाते हैं। मेथी में घुलनशील फाइबर पाया जाता है जो कार्बोहाइड्रेट्स के पाचन और अवशोषण की प्रक्रिया को धीमा करता है। इससे ब्लड शुगर अचानक नहीं बढ़ता और इंसुलिन बेहतर तरीके से काम करता है। आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से मेथी वात और कफ को संतुलित करती है और अग्नि को मजबूत बनाती है। रातभर पानी में भिगोकर रखी गई मेथी के दानों को सुबह खाली पेट खाने से इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर होती है और धीरे-धीरे ब्लड शुगर लेवल संतुलित होने लगता है।
 
3. करेला (Bitter Gourd)
करेला स्वाद में भले ही कड़वा हो, लेकिन आयुर्वेद में इसे मधुमेह के लिए सबसे प्रभावी आहार माना गया है। इसमें "पोलिपेप्टाइड-पी" नामक तत्व पाया जाता है, जिसे प्लांट इंसुलिन भी कहा जाता है। यह तत्व प्राकृतिक रूप से इंसुलिन जैसा कार्य करता है और ब्लड शुगर स्तर को नियंत्रित करता है। आयुर्वेद के अनुसार करेला पित्त और कफ को संतुलित करता है और शरीर से विषाक्त तत्वों को बाहर निकालता है। इसका जूस खाली पेट पीना इंसुलिन सेंसिटिविटी को तेजी से सुधारता है। यही कारण है कि डायबिटीज़ के मरीजों के लिए करेला जूस को एक प्राकृतिक औषधि की तरह सुझाया जाता है।
 
4. आंवला (Indian Gooseberry)
आंवला को आयुर्वेद में "रसायन" यानी पुनर्यौवन देने वाला फल माना गया है। यह विटामिन C का सबसे समृद्ध स्रोत है और शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के साथ-साथ ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है। आंवला अग्नि को सुधारता है और शरीर में ग्लूकोज़ के सही उपयोग को सुनिश्चित करता है। इसके नियमित सेवन से पैंक्रियाज़ की कार्यक्षमता बेहतर होती है और इंसुलिन का स्राव संतुलित रहता है। सुबह खाली पेट आंवला जूस पीना या इसे आहार में शामिल करना इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए बेहद उपयोगी है।
 
5. हल्दी (Turmeric)
हल्दी को आयुर्वेद में "हरिद्रा" कहा जाता है और इसे औषधियों की रानी माना गया है। इसमें करक्यूमिन नामक तत्व पाया जाता है, जो इंसुलिन रेज़िस्टेंस को कम करने में सहायक है। हल्दी शरीर में सूजन को कम करती है, जो डायबिटीज के मरीजों में आम समस्या होती है। आयुर्वेद बताता है कि हल्दी पित्त दोष को संतुलित करती है और रक्त को शुद्ध करती है। हल्दी दूध या गुनगुने पानी के साथ लेने से ब्लड शुगर लेवल नियंत्रित रहता है और शरीर इंसुलिन को बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड करता है।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Remedies for good sleep: क्या आप भी रातों को बदलते रहते हैं करवटें, जानिए अच्छी और गहरी नींद के उपाय

Remedies for good sleep: क्या आप भी रातों को बदलते रहते हैं करवटें, जानिए अच्छी और गहरी नींद के उपायRemedies for good sleep: क्या आप भी रात में घंटों करवटें बदलते रहते हैं? क्या सुबह उठने पर आपको थकान महसूस होती है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में अच्छी और गहरी नींद लेना एक चुनौती बन गया है। लेकिन गहरी और आरामदायक नींद केवल एक आवश्यकता नहीं, बल्कि एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन की नींव है। यह हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, याददाश्त और यहाँ तक कि हमारी भावनाओं को भी प्रभावित करती है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे अचूक उपाय, जो आपको एक शांत और गहरी नींद दिलाने में मदद कर सकते हैं।

Chest lungs infection: फेफड़ों के संक्रमण से बचने के घरेलू उपाय

Chest lungs infection: फेफड़ों के संक्रमण से बचने के घरेलू उपायफेफड़ों का संक्रमण और बचाव: स्वस्थ फेफड़ों के लिए संपूर्ण गाइड

क्या मधुमक्खियों के जहर से होता है वेरीकोज का इलाज, कैसे करती है ये पद्धति काम

क्या मधुमक्खियों के जहर से होता है वेरीकोज का इलाज, कैसे करती है ये पद्धति कामvaricose veins treatment by bee venom: वेरीकोज वेन्स एक आम समस्या है जिसमें पैरों की नसें सूज जाती हैं, मुड़ जाती हैं और नीली या बैंगनी रंग की दिखने लगती हैं। यह समस्या आमतौर पर लंबे समय तक खड़े रहने, मोटापा, बढ़ती उम्र या गर्भावस्था के कारण हो सकती है। इन नसों में अक्सर दर्द, खुजली और भारीपन महसूस होता है। आधुनिक चिकित्सा में वेरीकोज वेन्स के कई प्रभावी उपचार उपलब्ध हैं, लेकिन कुछ वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियां भी हैं, जिनमें से एक है एपिटेरेपी (Apitherapy)। यह एक ऐसी पद्धति है जिसमें मधुमक्खियों के उत्पादों, विशेषकर उनके जहर का उपयोग रोगों के इलाज के लिए किया जाता है। तो, क्या वाकई मधुमक्खी का जहर इस समस्या का इलाज कर सकता है?

Fat loss: शरीर से एक्स्ट्रा फैट बर्न करने के लिए अपनाएं ये देसी ड्रिंक्स, कुछ ही दिनों में दिखने लगेगा असर

Fat loss: शरीर से एक्स्ट्रा फैट बर्न करने के लिए अपनाएं ये देसी ड्रिंक्स, कुछ ही दिनों में दिखने लगेगा असरfat burning herbal drinks: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में मोटापा एक आम समस्या बन गई है। वजन घटाने के लिए लोग अक्सर जिम, डाइट प्लान और महंगे सप्लीमेंट्स का सहारा लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे रसोईघर में ही कई ऐसे प्राकृतिक पेय मौजूद हैं जो वजन कम करने में बेहद प्रभावी हैं? ये देसी ड्रिंक्स न केवल फैट बर्न करने में मदद करते हैं, बल्कि शरीर को डिटॉक्सिफाई भी करते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही असरदार देसी ड्रिंक्स के बारे में, जिन्हें आप अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं।

Heart attack symptoms: रात में किस समय सबसे ज्यादा होता है हार्ट अटैक का खतरा? जानिए कारण

Heart attack symptoms: रात में किस समय सबसे ज्यादा होता है हार्ट अटैक का खतरा? जानिए कारणHeart attack while sleeping: आजकल हार्ट अटैक केवल बुढ़ापे की बीमारी नहीं रही है, बल्कि यह युवा पीढ़ी को भी तेजी से अपनी चपेट में ले रहा है। वैसे तो यह किसी भी समय आ सकता है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि रात के समय या सुबह 4 बजे के आस-पास इसका खतरा ज्यादा होता है। इसके पीछे कई शारीरिक और जीवनशैली से जुड़े कारण जिम्मेदार होते हैं। आइए जानते हैं कि रात में हार्ट अटैक का रिस्क क्यों बढ़ जाता है और इससे बचाव के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं।

और भी वीडियो देखें

कमसिन लड़कियों की भूख, ब्रिटेन के एक राजकुमार के पतन की कहानी

कमसिन लड़कियों की भूख, ब्रिटेन के एक राजकुमार के पतन की कहानीAndrew Mountbatten Windsor: ब्रिटेन के वर्तमान राजा चार्ल्स तृतीय के 65 वर्षीय छोटे भाई, प्रिंस एंड्रयू ने अपनी "उपाधि और शाही सम्मान" खो दिए हैं। अब वे राजकुमार (प्रिंस) नहीं रहे। उनका नया नाम है 'मिस्टर एंड्रयू माउंटबैटन विंडसर (Mr Andrew Mountbatten Windsor)। किंग चार्ल्स ने सार्वजनिक रूप से अपने इस छोटे भाई से नाता तोड़ लिया है।

ये है अचानक हार्ट अटैक से बचने का 7-स्टेप फॉर्मूला, जानिए अपने दिल का ख्याल रखने के सात 'गोल्डन रूल्स'

ये है अचानक हार्ट अटैक से बचने का 7-स्टेप फॉर्मूला, जानिए अपने दिल का ख्याल रखने के सात 'गोल्डन रूल्स'Seven simple habits to prevent heart attack: आज की तेज रफ्तार जिंदगी में, दिल की बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ रहा है। खराब जीवनशैली और अत्यधिक तनाव के कारण अचानक हार्ट अटैक के मामले युवाओं में भी देखे जा रहे हैं। चिंता की बात यह है कि हृदय रोग दुनिया भर में मृत्यु के प्रमुख कारणों में से एक है। लेकिन घबराएं नहीं! विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और हृदय रोग विशेषज्ञ मानते हैं कि जीवनशैली में छोटे, मगर प्रभावी बदलाव करके 80% तक हृदय रोगों से बचा जा सकता है। अपने दिल को स्वस्थ रखने और आकस्मिक खतरे को टालने के लिए, इस आलेख में 7 आसान और प्रभावी नियम दिए गए हैं, जो आपके जीवन का 'गोल्डन फॉर्मूला' बन सकते हैं।

कवि दिनकर सोनवलकर की यादें

कवि दिनकर सोनवलकर की यादेंआज यादों के गलियारों से गुजरते हुए अनेक बातें, किस्से आंखे नम कर गए साथ ही जिंदगी के दिए अनमोल पलों के लिए पलकें झुक कर कृतज्ञता व्यक्त करती महसूस हुईं। ऐसी ही अनमोल, अविस्मरणीय यादों में एक महत्वपूर्ण और दिल के करीब रहने वाली याद है 'सोनवलकर काका' की याद। प्रसिद्ध कवि दिनकर सोनवलकर, हां हम उन्हें 'काका' ही संबोधित करते थे...

Brain health: इस आदत से इंसानी दिमाग हो जाता है समय से पहले बूढ़ा, छोटी उम्र में बढ़ जाता है बुढ़ापे वाली बीमारियों का खतरा

Brain health: इस आदत से इंसानी दिमाग हो जाता है समय से पहले बूढ़ा, छोटी उम्र में बढ़ जाता है बुढ़ापे वाली बीमारियों का खतराSleep disorder effect on brain: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में, नींद अक्सर हमारी प्राथमिकता सूची से बाहर हो जाती है। हम सोचते हैं कि काम या मनोरंजन के लिए नींद को कम करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक शोध कुछ और ही बताते हैं। यह आदत न केवल आपको थका हुआ महसूस कराती है, बल्कि आपके मस्तिष्क को शरीर के बाकी हिस्सों की तुलना में तेजी से समय से पहले बूढ़ा बना सकती है, जिससे कम उम्र में ही बुढ़ापे वाली बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है।

Kada Prasad Recipe: घर पर कैसे बनाएं सिख समुदाय का पवित्र कड़ा प्रसाद, पढ़ें स्वादिष्ट रेसिपी

Kada Prasad Recipe: घर पर कैसे बनाएं सिख समुदाय का पवित्र कड़ा प्रसाद, पढ़ें स्वादिष्ट रेसिपीMake Kada Prasad at home on Guru Parva: गुरु पर्व पर कड़ा प्रसाद बनाने की रेसिपी बहुत ही सरल और स्वादिष्ट होती है। कड़ा प्रसाद, गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर विशेष रूप से बनाया जाता है। यह स्वाद में मीठा और हल्का गाढ़ा होता है, और इसे सिख समुदाय में एक पवित्र प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। यहां कड़ा प्रसाद बनाने की पारंपरिक रेसिपी...
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

धर्म-संसार

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com