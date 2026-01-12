सोमवार, 12 जनवरी 2026
  4. RSS chief Mohan Bhagwat called Dr. Hedgewar's psychology a subject of research.
Written By Author कृष्णमोहन झा
Last Modified: सोमवार, 12 जनवरी 2026 (18:05 IST)

डॉ. हेडगेवार की साइकोलॉजी को संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बताया शोध का विषय

RSS chief Mohan Bhagwat
विगत दिनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के  100 वर्षों  के गौरवशाली ऐतिहासिक सफर की सजीव झांकी से लोगों का साक्षात्कार कराने के उद्देश्य से एक फिल्म के निर्माण की घोषणा की गई । शतक नाम से बनने जा रही इस रोमांचक फिल्म के दो सुमधुर गीतों "भारत मां के बच्चे" और "भगवा है मेरी पहचान" का लोकार्पण सरसंघचालक मोहन भागवत द्वारा किया गया। इस फिल्म के निर्माता वीर कपूर और सह-निर्माता आशीष तिवारी हैं जबकि फिल्म का निर्देशन आशीष मल्ल कर रहे  हैं। शतक फिल्म के इन सुमधुर गीतों को सुप्रसिद्ध गायक सुखविंदर सिंह ने आवाज दी है।

संघ के शताब्दी वर्ष में प्रदर्शित होने जा रही इस  दर्शनीय फिल्म में  संघ के स्थापना काल से लेकर विगत 100 वर्षों की संघ की गौरवशाली यात्रा के महत्व पूर्ण पड़ावों और राष्ट्र व समाज निर्माण में संघ के महत्वपूर्ण योगदान को चित्रित किया जा रहा है। शतक फिल्म के गरिमामय गीत लोकार्पण समारोह में फिल्म के निर्माता वीर कपूर, निर्देशक आशीष मल्ल, गायक सुखविंदर सिंह के साथ ही संग की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सुरेश भैयाजी जोशी ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।

इस अवसर पर संघ प्रमुख ने कहा कि ज्यों ज्यों संघ नये रूप में विकसित होता है तो लोगों को लगता है कि संघ बदल रहा है लेकिन संघ बदल नहीं रहा है बल्कि संघ नये रूप में प्रकट हो रहा है। जैसे एक बीज से पहले अंकुर निकलता है फिर वह बड़ा होकर फल फूल से लदा वृक्ष बन जाता है । यद्यपि अंकुर और वृक्ष दोनों अलग रूप हैं परन्तु यथार्थ में दोनों ही बीज के समानार्थी हैं। यही बात संघ के बारे में भी कहीं जा सकती है। संघ विकसित होने के साथ बदल नहीं रहा है बल्कि नये रूप में सामने आ रहा है।
         
संघ प्रमुख ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके संस्थापक डॉ हेडगेवार को समानार्थी बताते हुए कहा कि डा हेडगेवार जन्मजात देशभक्त थे। उनके मन में बचपन से ही यह बात घर कर चुकी थी कि हम परतंत्र हैं और हमें स्वतंत्र होना है । उन्होंने स्कूली शिक्षा के दौरान चौथी कक्षा में  महारानी विक्टोरिया के स्वागत समारोह में दी गई मिठाई फेंक दी थी। संघ प्रमुख ने डा हेडगेवार के प्रेरक व्यक्तित्व की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जब डा साहब मात्र 11 वर्ष के थे तब एक घंटे के अंतराल से ही उनके माता-पिता,दोनों का प्लेग की बीमारी से निधन हो गया था। इतनी कम उम्र में सिर से माता पिता का साया उठ जाना किसी भी बालक को उदासीन और विचलित कर सकता है परन्तु डा हेडगेवार ने इस महान आघात का अपने मन और स्वभाव पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ने दिया बल्कि अपना सर्वस्व देश के लिए समर्पित करने का मन बना लिया।

संघ प्रमुख ने कहा कि डा हेडगेवार मजबूत और स्वस्थ मन के धनी थे उनके  अंदर बड़े से बड़ा आघात सहन करने की क्षमता और साहस मौजूद था। उनका विरोध करने वाले लोगों में उनके मित्र भी शामिल थे परन्तु  उनके पास सब प्रकार के लोगों को जोड़ने का स्वस्थ मन था। यही कारण था कि इतनी कम उम्र में भी माता पिता के निधन का आघात उनके मन में विकृति और उदासीनता नहीं ला सका । संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अपनी इस बात को विशेष रूप से रेखांकित किया कि डा हेडगेवार  की इस साइकोलॉजी को अध्ययन और शोध का विषय बनाया जा सकता है।
(लेखक राजनैतिक विश्लेषक है)
Makar Sankranti Quotes: पतंग की उड़ान और तिल गुड़ की मिठास के साथ, अपनों को भेजें ये 10 सबसे खास शुभकामना संदेश

Makar Sankranti Quotes: पतंग की उड़ान और तिल गुड़ की मिठास के साथ, अपनों को भेजें ये 10 सबसे खास शुभकामना संदेशHappy Makar Sankranti Messages: मकर संक्रांति का पर्व सूर्य के उत्तरायण होने और नए उत्साह के संचार का प्रतीक है। इस शुभ अवसर पर तिल-गुड़ की मिठास और पतंगों की उड़ान के साथ अपने दोस्तों और परिवार को ये खास संदेश भेजकर बधाई दें। यहां पढ़ें मकर संक्रांति 2026 के टॉप 10 शुभकामना संदेश:

मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने का तरीका, डोर और कचरी के साथ जानें पतंग के प्रकार

मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने का तरीका, डोर और कचरी के साथ जानें पतंग के प्रकारTips for Kite Flying: मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाना भारतीय संस्कृति का एक अहम हिस्सा है, खासकर गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर भारत में। यह उत्सव खुशियां, सर्दियों के अंत और सूर्य के उत्तरायण होने का प्रतीक होता है। पतंग उड़ाने के लिए कुछ खास तकनीक और सामग्री की जरूरत होती है।

Traditional Bihu Recipes: असमिया बिहू रेसिपी: पारंपरिक स्वाद और संस्कृति का संगम

Traditional Bihu Recipes: असमिया बिहू रेसिपी: पारंपरिक स्वाद और संस्कृति का संगमBihu 2026 Cooking Guide: बिहू फसल कटाई के उत्सव हैं। पोंगल में जहां चावल और गुड़ की प्रधानता होती है, वहीं बिहू में चावल और तिल से बने 'पीठा' मुख्य होते हैं। बिहू के दिन असम में बनाए जाने वाले व्यंजन न केवल पारंपरिक होते हैं बल्कि सेहत के लिहाज से लाभदायी होते हैं। आइए जानते हैं बिहू के खास व्यंजन और उनकी रेसिपी के बारे में:

Pongal Recipes: पोंगल के दिन के लिए 5 सुपर स्वादिष्ट रेसिपी और व्यंजन

Pongal Recipes: पोंगल के दिन के लिए 5 सुपर स्वादिष्ट रेसिपी और व्यंजनPongal Festival Food Recipes: पोंगल और बिहू दोनों ही भारतीय त्योहार हैं जो अपनी सांस्कृतिक विविधताओं और विशेष पकवानों के लिए प्रसिद्ध हैं। पोंगल तमिलनाडु और अन्य दक्षिण भारतीय राज्यों में मनाया जाता है, जबकि बिहू असम के प्रमुख त्योहारों में से एक है। इन दोनों त्योहारों पर बनाए जाने वाले पकवानों में पारंपरिक और स्वादिष्ट व्यंजन होते हैं, जो इन त्योहारों की खुशी और समृद्धि का प्रतीक होते हैं।

रूम हीटर के साथ कमरे में पानी की बाल्टी रखना क्यों है जरूरी? जानें क्या है इसके पीछे का साइंस

रूम हीटर के साथ कमरे में पानी की बाल्टी रखना क्यों है जरूरी? जानें क्या है इसके पीछे का साइंसRoom heater Precautions: इस समय पूरे भारत में बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है। कई घरों में सर्दी से बचने के लिए विभिन्न विकल्पों का इस्तेमाल किया जाता है। सर्दियों में रूम हीटर का इस्तेमाल गर्म रहने के लिए आम बात है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हीटर के साथ कमरे में पानी की बाल्टी रखने के पीछे एक वैज्ञानिक कारण है? रूम हीटर कमरे की हवा को गर्म करने के साथ-साथ उसमें मौजूद नमी को भी सोख लेता है। इससे हवा शुष्क हो जाती है और हमारी त्वचा, नाक और गले में सूखापन महसूस होता है।

Vastu Tips for Makar Sankranti: मकर संक्रांति पर करें वास्तु के अनुसार ये खास उपाय, चमकेगी 12 राशियों की किस्मत

Vastu Tips for Makar Sankranti: मकर संक्रांति पर करें वास्तु के अनुसार ये खास उपाय, चमकेगी 12 राशियों की किस्मतMakar Sankranti and Vastu Shastra: मकर संक्रांति के इस दिन सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं और उत्तरायण की शुरुआत होती है, जिसे शुभ कार्यों, नई शुरुआत और भाग्योदय का संकेत माना जाता है। मकर संक्रांति पर नीचे दिए गए इन वास्तु उपायों को, यदि 12 राशियों के अनुसार अपनाए जाएं, तो घर और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं।

क्या डायबिटीज रोगी कीवी खा सकते हैं?, जानें 4 फायदे

क्या डायबिटीज रोगी कीवी खा सकते हैं?, जानें 4 फायदेhealth benefits of Kiwi: कीवी एक ताजगी से भरपूर और पोषक तत्वों से भरपूर फल है, जो विटामिन C, फाइबर, और एंटीऑक्सीडेंट्स से समृद्ध होता है। हालांकि, जब बात डायबिटीज की आती है, तो यह महत्वपूर्ण है कि हम यह समझें कि किस फल का सेवन रक्त शर्करा पर कैसे प्रभाव डालता है।

लोहड़ी पर क्या खास पकवान बनाए जाते हैं?

लोहड़ी पर क्या खास पकवान बनाए जाते हैं?Lohri Festival 2026, Traditional Punjabi Food: लोहड़ी 2026 पर इन 10 लोकप्रिय और पारंपरिक पंजाबी व्यंजनों को बनाकर आप न केवल इस त्योहार को और भी खास बना सकते हैं, बल्कि अपनी संस्कृति और पारंपरिक स्वाद का भी जश्न मना सकते हैं। इन स्वादिष्ट पकवानों के साथ लोहड़ी की रात और भी खुशहाल हो जाएगी।

Vivekananda Quotes: दुनिया को एक नई दिशा दे सकते हैं स्वामी विवेकानंद के ये 10 अनमोल विचार

Vivekananda Quotes: दुनिया को एक नई दिशा दे सकते हैं स्वामी विवेकानंद के ये 10 अनमोल विचारSwami Vivekanandas Inspirational Quotes: स्वामी विवेकानंद के विचार न केवल भारतीय समाज के लिए महत्वपूर्ण थे, बल्कि उन्होंने दुनिया को एक नई दिशा देने का काम किया। उनके विचारों का मुख्य तत्व था आत्मविश्वास, योग और समानता। स्वामी विवेकानंद के जीवन और उनके विचारों से प्रेरणा लेकर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं।
