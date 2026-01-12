पीएम मोदी ने जर्मन चांसलर के साथ उड़ाई पतंग, साबरमति आश्रम में बापू को किया नमन
PM Modi Fredrick Merz news in hindi : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ सोमवार को अहमदाबाद के साबरमति आश्रम में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद दोनों नेताओं ने पतंगबाजी का भी आनंद लिया।
पीएम मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज सोमवार सुबह अहमदाबाद में साबरमती आश्रम पहुंचे। दोनों नेताओं ने यहां महात्मा गांधी को नमन किया। गांधी की मूर्ति पर फूल चढ़ाए और तस्वीर पर सूत (धागा) भी चढ़ाया।
मर्ज ने गेस्ट बुक में लिखा, महात्मा गांधी की अहिंसा की अवधारणा, स्वतंत्रता की शक्ति में उनका विश्वास और हरेक व्यक्ति की गरिमा में उनकी आस्था आज भी लोगों को प्रेरित करती है। यह मानसिकता न्याय और संवाद को बढ़ावा देती है और दुनिया में आशा जगाती है। गांधी के आदर्शों की आज पहले से कहीं ज्यादा आवश्यकता है।
साबरमती आश्रम से दोनों नेता साबरमती रिवरफ्रंट पर पहुंचे और यहां इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 2026 में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने साथ में पतंगबाजी का भी आनंद लिया। ये फेस्टिवल 7 दिन तक चलेगा।
गौरतलब है कि पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आज आखिरी दिन है। मर्ज के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद प्रधानमंत्री दिल्ली रवाना हो जाएंगे।
