कोहरे और शीतलहर से कांपा उत्तर भारत, दिल्ली में सर्दी का सितम, 7 राज्यों में अलर्ट

Weather Update : दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा समेत पूरे उत्तर भारत में घने कोहरे के साथ शीतलहर का प्रकोप जारी है। कोहरे की वजह से सड़क, रेल और हवाई यातायात पर बुरा असर पड़ा है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। दिल्ली का पारा 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया।

मौसम विभाग ने राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश और बिहार में घने से बहुत घने कोहरे की चेतावनी भी दी है। इससे विजिबिलिटी कम हो सकती है। शीतलहर और कोहरे की वजह से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाके में हल्की बर्फबारी की संभावना है। दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों, जैसे तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में बादल छाए रहने की उम्मीद है।

हिमाचल प्रदेश में रविवार को कांगड़ा, बरठीं और हमीरपुर में शीतलहर दिखाई दी। बिलासपुर, ऊना देहरा गोपीपुर, पालमपुर और मंडी भी शीतलहर की चपेट में थे।

मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। सोमवार को न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री जबकि अधिकतम 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने 12 और 13 जनवरी के लिए ऑरेंज अलर्ट तथा 14 जनवरी के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।

राजस्थान के फतेहपुर में पारा माइनस 3.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, चुरू में तापमान में गिरावट के कारण कई स्थानों पर बर्फ की एक पतली परत देखने को मिली। रेवाड़ी का न्यूनतम तापमान माइनस में 0.6 डिग्री दर्ज किया गया।

पूरे छत्तीसगढ़ में मौसम शुष्क बना हुआ है। इससे दिन में तेज धूप और रात में ठंड बरकरार है। सोमवार को रायपुर शहर में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 डिग्री और न्यूनतम 13 डिग्री के आसपास रह सकता है। सुबह के समय हल्की ठंडक और शाम को ठिठुरन का अहसास बना रहेगा।

edited by : Nrapnedra Gupta