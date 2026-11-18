पराली पर शिवराज की 'क्लीनचिट' से गदगद हुई AAP! अब आप को कृषि मंत्री की कुर्सी जाने की चिंता

Punjab Stubble Burning: दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण और स्मॉग के लिए पंजाब की पराली को जिम्मेदार ठहराने की सियासी बहस के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के एक बयान ने राजनीतिक पारा चढ़ा दिया है। पंजाब दौरे पर पहुंचे शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में पराली जलाने की घटनाओं में 'ऐतिहासिक कमी' आने की बात कहते हुए किसानों को प्रदूषण के आरोपों से क्लीनचिट दे दी।

किसानों को बदनाम न करें, उन्होंने देश को रास्ता दिखाया

'खेत बचाओ अभियान' के तहत मोहाली और लुधियाना के दौरे पर गए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के किसानों की जमकर सराहना की। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई है, जिसके लिए किसान बधाई के पात्र हैं।

केजरीवाल ने भाजपा-कांग्रेस को घेरा केंद्रीय कृषि मंत्री के इस बयान को 'आप' के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तुरंत लपक लिया और इसे भाजपा के खिलाफ सियासी हथियार बना लिया। केजरीवाल ने चौहान का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करते हुए लिखा कि जब केंद्र सरकार के मंत्री खुद मान रहे हैं कि पंजाब के किसानों ने पराली जलाने में भारी कमी की है, तो यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्हीं की पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस गंदी राजनीति के तहत दिन-रात पंजाब के किसानों को कोसती रहती हैं।

कहीं शिवराज जी का मंत्री पद न चला जाए दूसरी ओर, दिल्ली 'आप' के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने भी शिवराज सिंह चौहान के बयान को परिपक्व बताते हुए उनकी तारीफ की, लेकिन साथ ही भाजपा नेतृत्व पर तंज भी कसा। भारद्वाज ने कहा कि कृषि मंत्री होने के नाते शिवराज सिंह चौहान ने राजनीति से ऊपर उठकर किसानों के हक में बात की है।