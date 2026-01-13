मंगलवार, 13 जनवरी 2026
  1. धर्म-संसार
  2. व्रत-त्योहार
  3. मकर संक्रां‍ति
  4. makar sankranti and shatila ekadashi par kya karen or kya nahi
Written By WD News Desk
Last Updated : मंगलवार, 13 जनवरी 2026 (12:56 IST)

Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति पर षटतिला एकादशी का दुर्लभ संयोग, क्या करें और क्या नहीं

मकर संक्रांति
साल 2026 में मकर संक्रांति और षटतिला एकादशी का एक साथ होना बेहद दुर्लभ और पुण्यदायी संयोग है। परंपरा से मकर संक्रांति सूर्य के उत्तरायण होने का उत्सव है, वहीं षटतिला एकादशी भगवान विष्णु को प्रसन्न करने और पापों के नाश का दिन है। इस विशेष दिन पर किए गए दान और तप का फल कई गुना बढ़कर मिलता है। यहां विस्तार से बताया गया है कि आपको इस दिन क्या करना चाहिए और किन बातों से बचना चाहिए।
 
2. मकर संक्राति का पुण्‍य काल:
मकर संक्रांति पुण्य काल: 14 जनवरी को दोपहर बाद 03:13 से शाम को 05:45 तक रहेगा। अर्थात करीब 02 घण्टे 32 मिनट्स तक यह पुण्य काल रहेगा। 
मकर संक्रांति का महापुण्य काल: 14 जनवरी को दोपहर बाद 03:13 से 04:58 के बीच। अर्थात करीब 01 घण्टा 45 मिनट्स महापुण्‍य काल रहेगा।
विशेष: उपरोक्त काल में ही मकर संक्रांति मनाया जाना शास्त्र सम्मत है। अर्थात 14 जनवरी को दोपहर 03:13 से शाम को 05:45 के बीच मकर संक्रांति मनाएं।
3.षटतिला एकादशी तिथि:
एकादशी तिथि प्रारम्भ: जनवरी 13, 2026 को दोपहर 03:17 से।
एकादशी तिथि समाप्त: जनवरी 14, 2026 को शाम 05:52 तक।
विशेष: शाम 05:52 तक चावल का न तो दान करें और न ही इसे किसी भी रूप में ग्रहण करें। तिथि समाप्ति के बाद दान और ग्रहण दोनों कर सकते हैं। इससे पहले संक्रांति काल में अन्य वस्तुओं का दान कर सकते हैं और उन्हें ग्रहण भी कर सकते हैं। जैसे तिल, गुड़, घी, आटा, तेल या अन्य सामग्री।
 
षटतिला एकादशी पर क्या करें:
चूंकि यह षटतिला एकादशी है, इसलिए इस दिन 'तिल' का महत्व सबसे अधिक है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन तिल का उपयोग 6 तरीकों से करना चाहिए।
 
1. तिल स्नान: पानी में तिल मिलाकर स्नान करें। यह शारीरिक और आध्यात्मिक शुद्धि देता है।
2. तिल का उबटन: शरीर पर तिल का उबटन लगाएं।
3. तिल का हवन: पूजा के दौरान काले तिल से हवन करें।
4. तिल तर्पण: पितरों की शांति के लिए जल में तिल मिलाकर तर्पण करें।
5. तिल का भोजन: प्रसाद के रूप में तिल का सेवन करें।
6. तिल दान: गरीबों या ब्राह्मणों को तिल और गुड़ का दान करें।
अन्य शुभ कार्य:
1. पवित्र स्नान: यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी (गंगा, यमुना, आदि) में स्नान करें।
2. सूर्य देव की पूजा: मकर संक्रांति के अवसर पर सूर्य देव को अर्घ्य दें। अर्घ्य के जल में लाल चंदन, फूल और तिल डालें।
3. विष्णु सहस्रनाम का पाठ: एकादशी होने के कारण भगवान विष्णु की आराधना करें।
4. खिचड़ी दान: मकर संक्रांति पर चावल और दाल की खिचड़ी का दान करना और उसे ग्रहण करना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन इस दिन षटतिला एकादशी भी है इसलिए एकादशी तिथि समाप्ति के बाद ही यह कार्य करें।
 
मकर संक्रांति और षटतिला एकादशी पर क्या न करें (वर्जित कार्य):
इस दुर्लभ संयोग पर कुछ सावधानियां रखना अनिवार्य है ताकि व्रत और पर्व का पूर्ण फल मिल सके:

तामसिक भोजन से बचें: इस दिन मांस, मदिरा, प्याज और लहसुन का सेवन पूरी तरह वर्जित है।
चावल का सेवन और दान: एकादशी तिथि पर चावल खाना वर्जित माना जाता है (चाहे वह मकर संक्रांति की खिचड़ी ही क्यों न हो)। यदि आप एकादशी का व्रत रख रहे हैं, तो खिचड़ी का दान भी नहीं। हालांकि कुछ विद्वानों के अनुसार दान तो कर सकते हैं लेकिन सेवन नहीं। लेकिन हमारे सलाह है कि तिथि के समापन के बाद ही यह कार्य करें।
क्रोध और वाद-विवाद: इस दिन शांत रहें। किसी की बुराई न करें और न ही झूठ बोलें।
ब्रह्मचर्य का पालन: शारीरिक संबंध बनाने से बचें और मन को ईश्वर भक्ति में लगाएं।
देर तक न सोएं: सूर्योदय के समय बिस्तर त्याग दें। इस दिन दिन में सोना भी वर्जित माना गया है।
दान का विशेष महत्व: 
मकर संक्रांति और एकादशी के मेल पर इन वस्तुओं का दान "अक्षय पुण्य" (कभी न खत्म होने वाला फल) देता है।
  1. काले तिल और गुड़।
  2. गर्म कपड़े और कंबल।
  3. खिचड़ी (चावल, उड़द दाल, नमक)।
  4. घी और नए बर्तन।
विशेष टिप: यदि आप एकादशी का उपवास कर रहे हैं, तो मकर संक्रांति की खिचड़ी का सेवन अगले दिन 'पारण' के समय करना श्रेष्ठ रहेगा।
 
 
सूर्य का मकर राशि में गोचर, 12 राशियों का राशिफल, किसे होगा लाभ और किसे नुकसान

सूर्य का मकर राशि में गोचर, 12 राशियों का राशिफल, किसे होगा लाभ और किसे नुकसानSurya in Capricorn Transit 2026: सूर्य का मकर राशि में गोचर कुछ राशियों के लिए लाभकारी हो सकता है, खासकर उन राशियों के लिए जो कर्म, प्रतिष्ठा, और धन से संबंधित हैं- जैसे मेष, वृष, मिथुन। वहीं कुछ राशियों को मानसिक और शारीरिक चुनौती का सामना भी करना पड़ सकता है- जैसे वृश्चिक, मकर, कुंभ। कुल मिलाकर, यह समय मेहनत और धैर्य का है, जिससे आप अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं।

2026 में इन 4 राशियों का होगा पूरी तरह कायाकल्प, क्या आप तैयार हैं?

2026 में इन 4 राशियों का होगा पूरी तरह कायाकल्प, क्या आप तैयार हैं?Annual Horoscope 2026: ज्योतिष शास्त्र में हर साल ग्रहों की चाल बदलती है, लेकिन साल 2026 कुछ खास है। इस साल शनि, राहु और गुरु की ऐसी युति बन रही है जो चुनिंदा राशियों के लिए केवल 'सुधार' नहीं, बल्कि 'कायाकल्प' लेकर आएगी। अगर आपकी राशि इन 3 में से एक है, तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए- आपकी ज़िंदगी का नया अध्याय शुरू होने वाला है।

शाकंभरी माता की आरती हिंदी– अर्थ, लाभ और पाठ विधि | Shakambari mata ki aarti

शाकंभरी माता की आरती हिंदी– अर्थ, लाभ और पाठ विधि | Shakambari mata ki aartiShakambari aarti: हरि ॐ श्री शाकुम्भरी अम्बाजी की आरती कीजो शाकंभरी माता की जी की आरती का हिंदी अर्थ, लाभ और सही पाठ विधि जानें। भक्ति भाव से पाठ करने का सरल और प्रभावी तरीका। सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) स्थित प्रसिद्ध सिद्धपीठ और राजस्थान के सांभर में स्थित मंदिर में इस आरती का बहुत भव्य आयोजन होता है।

Basant Panchami 2026: वर्ष 2026 में बसंत पंचमी का त्योहार कब मनाए जाएगा

Basant Panchami 2026: वर्ष 2026 में बसंत पंचमी का त्योहार कब मनाए जाएगाBasant Panchami Saraswati Puja Timings 2026: वर्ष 2026 में बसंत पंचमी का त्योहार 23 जनवरी, दिन शुक्रवार को मनाया जा रहा है। इस दिन सरस्वती पूजा का विशेष महत्व है, क्योंकि इस तिथि पर विद्या और बुद्धि की देवी मां सरस्वती का प्राकट्‍स दिवस होता है। बसंत पंचमी का आयोजन हर वर्ष माघ माह की शुक्ल पंचमी तिथि को होता है।

क्या सच में फिर से होने वाला है ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ, क्या कहती है भविष्यवाणी

क्या सच में फिर से होने वाला है ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ, क्या कहती है भविष्यवाणीOperation Sindoor 2.0: ऑपरेशन सिंदूर 6-7 मई 2025 की रात को हुआ था, जो 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के जवाब में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा पाकिस्तान और पीओके में आतंकवादी ठिकानों पर किया गया एक सैन्य अभियान था। इस ऑपरेशन के माध्यम से दुनिया ने भारत की शक्ति को देखा और पास्तिान घुटनों के बल आ गया। जिसके बाद 10 मई 2025 को संघर्षविराम पर सहमति बनी। लेकिन भविष्यवक्ता आशंका इस साल जून से अक्टूबर के बीच फिर से शुरु हो सकता है- ऑपरेशन सिंदूर।

मकर संक्रांति और सूर्य के उत्तरायण के पर्व में क्या है अंतर?

मकर संक्रांति और सूर्य के उत्तरायण के पर्व में क्या है अंतर?Uttarayan Festival: भारतीय संस्कृति में सूर्य को जीवन, ऊर्जा और चेतना का स्रोत माना गया है। वर्ष भर सूर्य की गति के आधार पर हमारे त्योहार, व्रत, कृषि चक्र और धार्मिक अनुष्ठान तय होते हैं। इन्हीं में से दो अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द हैं- मकर संक्रांति और सूर्य उत्तरायण। अक्सर लोग इन्हें एक ही मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में इनमें धार्मिक, खगोलीय और सांस्कृतिक स्तर पर सूक्ष्म अंतर है।

Makar Sankranti Recipes: मकर संक्रांति पर स्वाद से भरे ये 7 व्यंजन हैं परफेक्ट

Makar Sankranti Recipes: मकर संक्रांति पर स्वाद से भरे ये 7 व्यंजन हैं परफेक्टMakar Sankranti Food Items: मकर संक्रांति का पर्व सूर्य पूजा के साथ-साथ यह स्वादिष्ट पकवानों का पर्व भी है। तिल-गुड़, खिचड़ी, मक्की की रोटी, और हलवा जैसे पकवान न सिर्फ स्वाद में लाजवाब होते हैं, बल्कि सर्दी के मौसम में स्वास्थ्य को भी लाभ पहुंचाते हैं। इस दिन इन पकवानों का आनंद लेकर आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ त्योहार की खुशी को दोगुना कर सकते हैं!

लोहड़ी पर किस देवता की होती है पूजा?

लोहड़ी पर किस देवता की होती है पूजा?Lohri festival 2026: सूर्य का मकर राशि में प्रवेश यानी मकर संक्रांति भी इस दिन के साथ जुड़ा होता है। यही कारण है कि लोहड़ी को सूर्य देवता के स्वागत के रूप में मनाया जाता है, और यह खासतौर पर फसल कटाई के समय मनाया जाता है, क्योंकि इस समय फसल की कटाई होती है और अग्नि देव का पूजन इस पर्व की परंपरा है।

लोहड़ी पर्व की 10 दिलचस्प बातें

लोहड़ी पर्व की 10 दिलचस्प बातेंLohri Interesting Facts 2026: लोहड़ी उत्तर भारत, विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा का एक प्रमुख त्योहार है। यह पर्व मकर संक्रांति से एक दिन पहले बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। आज लोहड़ी पर्व की दुनियाभर में चर्चित हो रही है। आइए आप भी जानें लोहड़ी की 10 खास अनसुनी बातें...

Lohri Geet: लोहड़ी में गाए जाते हैं ये 5 गीत

Lohri Geet: लोहड़ी में गाए जाते हैं ये 5 गीतlohri song: लोहड़ी पंजाबी संस्कृति का एक प्रमुख पर्व है, जो खासकर उत्तर भारत में मनाया जाता है। इस दिन विशेष रूप से आग के चारों ओर नाचने और गाने की परंपरा है। लोहड़ी के दौरान कई पारंपरिक गीत गाए जाते हैं, जो इस पर्व की खुशी और उल्लास को दर्शाते हैं।
Webdunia
समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

