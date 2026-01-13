मंगलवार, 13 जनवरी 2026
Written By WD Feature Desk
मंगलवार, 13 जनवरी 2026 (10:18 IST)

Makar Sankranti Recipes: मकर संक्रांति पर स्वाद से भरे ये 7 व्यंजन हैं परफेक्ट

Til and Gud Recipes for Makar Sankranti
Traditional Makar Sankranti Dishes: मकर संक्रांति एक बहुत ही खास हिन्दू त्योहार है, जो हर साल 14 जनवरी के आसपास मनाया जाता है। यह पर्व सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के कारण मनाया जाता है, जो सर्दी के मौसम के अंत और गर्मी की शुरुआत का प्रतीक होता है।ALSO READ: Pongal Recipes: पोंगल के दिन के लिए 5 सुपर स्वादिष्ट रेसिपी और व्यंजन
 
इस दिन को नए मौसम के आगमन के रूप में मनाया जाता है, और विभिन्न क्षेत्रीय और सांस्कृतिक परंपराओं के अनुसार इसे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। मकर संक्रांति का एक विशेष पहलू है विशेष पकवानों का बनाना। ये पकवान स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं, क्योंकि यह सर्दी के मौसम में शरीर को गर्माहट प्रदान करने में मदद करते हैं।
 
मकर संक्रांति के विशेष पकवान:
 
1. तिल गुड़ (गुड़ और तिल की रेवड़ी और लड्डू)
 
* तिल और गुड़ का मिश्रण मकर संक्रांति का सबसे प्रसिद्ध और पारंपरिक पकवान है। तिल को गुड़ के साथ मिलाकर रेवड़ी और लड्डू बनाए जाते हैं।
* सामग्री: तिल (तिल के बीज), गुड़, घी।
* विधि: तिल को भूनकर गुड़ के साथ मिलाकर लड्डू या रेवड़ी बनाते हैं। यह पकवान विशेष रूप से सर्दी में शरीर को गर्माहट देता है और हड्डियों के लिए फायदेमंद होता है।
* लाभ: तिल और गुड़ सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ये शरीर को शक्ति देते हैं और इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं।
 
2. पोहा और तिल के लड्डू
 
* पोहा (चिउड़े) और तिल के लड्डू भी मकर संक्रांति के प्रमुख पकवानों में आते हैं।
* सामग्री: पोहा, तिल, गुड़, घी।
* विधि: पोहा को हल्का सा भूनकर तिल और गुड़ के साथ मिलाया जाता है। इसे लड्डू की तरह तैयार किया जाता है और यह स्वाद में बहुत ही लाजवाब होता है।
* लाभ: यह लड्डू आसानी से पचने वाले होते हैं और शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। साथ ही यह सर्दी में गर्मी भी देते हैं।ALSO READ: Traditional Bihu Recipes: असमिया बिहू रेसिपी: पारंपरिक स्वाद और संस्कृति का संगम
 
3.  ताजा मूंगफली और गुड़
 
* मकर संक्रांति के दिन भुनी हुई मूंगफली और गुड़ खाना भी एक लोकप्रिय परंपरा है।
* सामग्री: ताजी मूंगफली और गुड़।
* विधि: मूंगफली को तवे पर भूनकर गुड़ के साथ खाया जाता है।
* लाभ: मूंगफली और गुड़ सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं, यह शरीर को गर्मी प्रदान करते हैं और सर्दी में ऊर्जा का स्तर बनाए रखते हैं।
 
4. मक्की की रोटी और सरसों का साग
 
* यह विशेष पकवान पंजाब और उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में बहुत लोकप्रिय है। मकर संक्रांति के दिन यह पकवान खास तौर से बनाए जाते हैं।
* सामग्री: मक्की का आटा, सरसों के पत्ते, हरी मिर्च, अदरक, और घी।
* विधि: मक्की की रोटी को तवे पर सेंका जाता है और सरसों का साग, जो घी और मसालों के साथ पकाया जाता है, उसे साथ में खाया जाता है।
* लाभ: यह पकवान शरीर को गर्मी प्रदान करने के लिए आदर्श है और सर्दी के मौसम में इसे खाने से सेहत भी बेहतर रहती है।
 
5.खिचड़ी और हल्दी का दूध
 
* मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी (चावल और दाल) बनाने की परंपरा भी बहुत पुरानी है। यह पकवान विशेष रूप से सर्दी के मौसम में आराम और पोषण प्रदान करता है।
* सामग्री: चावल, मूंग दाल, घी, मसाले (जीरा, हल्दी, हिंग, आदि)।
* विधि: खिचड़ी को हल्दी और घी के साथ पकाया जाता है और इसे गर्मा-गर्म खाया जाता है। इसे हल्दी वाले दूध के साथ भी खाया जाता है, जो शरीर को अंदर से गर्म रखता है।
* लाभ: खिचड़ी आसानी से पचने वाली होती है और हल्दी शरीर को सर्दी और जुकाम से बचाने में मदद करती है।
 
6. गाजर का हलवा (गाजर हलवा)
 
* गाजर का हलवा मकर संक्रांति के दौरान विशेष रूप से सर्दी के मौसम में बनता है।
* सामग्री: गाजर, दूध, चीनी, घी, ड्राई फ्रूट्स।
* विधि: गाजर को कद्दूकस करके दूध में पकाया जाता है और फिर चीनी और घी मिलाकर इसे पकाया जाता है। इसे ड्राई फ्रूट्स से सजाया जाता है।
* लाभ: गाजर हलवा विटामिन ए और आयरन से भरपूर होता है, जो शरीर को गर्मी देने के साथ-साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है।
 
7. लड्डू और पंजीरी
 
* मकर संक्रांति के दिन पंजीरी और लड्डू भी बनाए जाते हैं। पंजीरी आमतौर पर गेहूं के आटे, घी, ड्राई फ्रूट्स और शक्कर से बनाई जाती है।
* सामग्री: गेहूं का आटा, घी, ड्राई फ्रूट्स, चीनी।
* विधि: इन सभी सामग्रियों को मिलाकर पंजीरी बनाई जाती है।
* लाभ: पंजीरी शरीर को गर्माहट देती है और खासतौर से मकर संक्रांति के दिन इसे खाया जाता है।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: लोहड़ी पर क्या खास पकवान बनाए जाते हैं?
 
Webdunia
