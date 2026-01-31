शनिवार, 31 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. budh ka kumbh rashi me gochar fal
Written By WD Feature Desk
Last Modified: शनिवार, 31 जनवरी 2026 (16:42 IST)

बुध का कुंभ राशि में गोचर, 4 राशियों के लोगों के आर्थिक हालात में होगा सुधार

बुध ग्रह और देवता के साथ कुंभ राशि का चिन्ह
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, वर्ष 2026 में बुध का कुंभ राशि में गोचर 3 फरवरी 2026, मंगलवार को होने जा रहा है। इस गोचर का समय रात करीब 09:38 बजे (IST) रहेगा। बुध ग्रह मकर राशि से निकलकर अपने मित्र ग्रह शनि की राशि 'कुंभ' में प्रवेश करेंगे। कुंभ राशि में पहले से ही राहु विराजमान हैं, जिससे 'बुध-राहु की युति' बनेगी। साथ ही, इसी दौरान सूर्य और शुक्र के साथ मिलकर 'चतुर्ग्रही योग' का निर्माण भी होगा। बुध 26 फरवरी 2026 से कुंभ राशि में ही वक्री (Retrograde) हो जाएंगे और 21 मार्च 2026 को पुनः मार्गी होंगे।
 

किन 4 राशियों को मिलेगा विशेष लाभ?

इस गोचर से मुख्य रूप से 1.मेष, 2.वृषभ, 3.मिथुन और 4.कुंभ राशि के जातकों को करियर और व्यापार में उन्नति के अच्छे अवसर मिल सकते हैं। बुध का कुंभ राशि में गोचर (3 फरवरी 2026) सभी 12 राशियों के जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करेगा। यहाँ राशि अनुसार संक्षिप्त विवरण दिया गया है:-
 

1. मेष (Aries)

प्रभाव: लाभ स्थान में गोचर से आय के नए स्रोत खुलेंगे।
लाभ: पुराने निवेश से लाभ मिलेगा और मित्रों का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा।
 

2. वृषभ (Taurus)

प्रभाव: करियर में सकारात्मक बदलाव आएंगे।
लाभ: कार्यक्षेत्र में आपकी बुद्धि की प्रशंसा होगी और नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।
 

3. मिथुन (Gemini)

प्रभाव: भाग्य का साथ मिलेगा।
लाभ: धार्मिक यात्राओं के योग हैं। उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए समय बहुत अच्छा है।
 

4. कर्क (Cancer)

प्रभाव: आठवें भाव में गोचर के कारण स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा।
सावधानी: वाणी पर नियंत्रण रखें और अचानक होने वाले खर्चों से बचें।
 

5. सिंह (Leo)

प्रभाव: साझेदारी के कामों में सफलता मिलेगी।
लाभ: जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर होंगे और व्यापार में विस्तार की योजना सफल होगी।
 

6. कन्या (Virgo)

प्रभाव: विरोधियों पर विजय प्राप्त होगी।
लाभ: कोर्ट-कचहरी के मामलों में सफलता मिल सकती है, लेकिन कर्ज के लेनदेन से बचें।
 

7. तुला (Libra)

प्रभाव: रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।
लाभ: संतान की ओर से शुभ समाचार मिल सकता है। प्रेम संबंधों के लिए यह समय अनुकूल है।
 

8. वृश्चिक (Scorpio)

प्रभाव: सुख-साधनों में वृद्धि होगी।
लाभ: संपत्ति या वाहन खरीदने के योग हैं। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा।
 

9. धनु (Sagittarius)

प्रभाव: साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी।
लाभ: छोटे भाई-बहनों से सहयोग मिलेगा और छोटी दूरी की यात्राएं लाभदायक रहेंगी।
 

10. मकर (Capricorn)

प्रभाव: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
लाभ: अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। वाणी में मधुरता से काम बनेंगे।
 

11. कुंभ (Aquarius)

प्रभाव: बुध आपकी ही राशि में आ रहे हैं, जिससे आपकी निर्णय क्षमता बढ़ेगी।
लाभ: आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, लेकिन मानसिक भ्रम से बचने के लिए योग का सहारा लें।
 

12. मीन (Pisces)

प्रभाव: बारहवें भाव में गोचर से विदेशी संपर्कों से लाभ होगा।
सावधानी: नींद की कमी और आंखों की समस्या हो सकती है। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें।
 
विशेष टिप: चूंकि 26 फरवरी से बुध वक्री भी होंगे, इसलिए फरवरी के अंतिम सप्ताह में बड़े फैसले सोच-समझकर लें।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
February 2026 Festivals 2026: फरवरी माह के प्रमुख व्रत एवं त्योहार

23 अप्रैल को खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट, पिछले वर्ष के मुकाबले 11 दिन पहले होंगे दर्शन

23 अप्रैल को खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट, पिछले वर्ष के मुकाबले 11 दिन पहले होंगे दर्शनBadrinath Dham Yatra 2026 : विश्व प्रसिद्ध श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल 2026 को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर आज टिहरी रियासत के नरेंद्रनगर राजमहल में आयोजित धार्मिक समारोह में इसकी घोषणा की गई है। गौरतलब है कि बद्रीनाथ धाम के कपाट पिछले वर्ष के मुकाबले 11 दिन पहले ही खुल रहे हैं। उल्लेखनीय है कि गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर के कपाट अक्षय तृतीया पर खुलते हैं, जबकि केदारनाथ मंदिर के कपाट खोलने की तिथि शिवरात्रि के दिन तय होगी।

Numerology Horoscope: साप्ताहिक अंक राशिफल: 26 जनवरी से 1 फरवरी, 2026, नए अवसरों और सफलता का समय

Numerology Horoscope: साप्ताहिक अंक राशिफल: 26 जनवरी से 1 फरवरी, 2026, नए अवसरों और सफलता का समयNumerology Reading for This Week: 26 जनवरी से 1 फरवरी, 2026 तक का यह सप्ताह आपके जीवन में कई महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आएगा। अंकशास्त्र के अनुसार, यह सप्ताह आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में संतुलन स्थापित करने का समय है...

शंकराचार्य विवाद: क्या है पूरा मामला? जानिए वजह और पृष्ठभूमि

शंकराचार्य विवाद: क्या है पूरा मामला? जानिए वजह और पृष्ठभूमिआखिर शंकराचार्य से जुड़ा विवाद क्यों उठा और इसके पीछे की असली वजह क्या है? यह सवाल इस समय लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है।

Holi: बरसाना में गड़ा होली का डांडा, ब्रज में शुरू हुआ 40 दिनों का रंग और प्रेम उत्सव

Holi: बरसाना में गड़ा होली का डांडा, ब्रज में शुरू हुआ 40 दिनों का रंग और प्रेम उत्सवबरसाना में होली का डांडा गड़ते ही ब्रज क्षेत्र में 40 दिनों तक चलने वाले होली उत्सव की शुरुआत हो गई। जानिए इस अनोखे उत्सव की परंपराएं और खासियत।

कौन था मायावी कालनेमि? योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद क्यों छिड़ी है सनातन पर नई बहस?

कौन था मायावी कालनेमि? योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद क्यों छिड़ी है सनातन पर नई बहस?Who was Kalnemi: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 'कालनेमि' वाला बयान सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बयान ने न केवल वर्तमान राजनीति बल्कि रामायण काल के एक मायावी पात्र की यादें भी ताजा कर दी हैं।

और भी वीडियो देखें

01 February Birthday: आपको 1 फरवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

01 February Birthday: आपको 1 फरवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!01 February Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। यहां यहां पेश है दिनांक 01 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 1 फरवरी 2026: रविवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 1 फरवरी 2026: रविवार का पंचांग और शुभ समय01 February 2026 Today Shubh Muhurat; क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 01 फरवरी, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

February 2026 Festivals 2026: फरवरी माह के प्रमुख व्रत एवं त्योहार

February 2026 Festivals 2026: फरवरी माह के प्रमुख व्रत एवं त्योहारHindu calendar February 2026:फरवरी 2026 धार्मिक दृष्टि से बेहद पावन महीना इस महीने में माघी पूर्णिमा, महाशिवरात्रि पर्व, भौमवती अमावस्या आदि पर्व हिंदू धर्म में भक्ति, समर्पण और पुण्य प्राप्ति के लिए मनाए जाते हैं तथा फरवरी के ये पर्व मानसिक शांति, स्वास्थ्य लाभ, पापों से मुक्ति और जीवन में सकारात्मक परिणाम लाने में सहायक माने जाते हैं।

बुध का कुंभ राशि में गोचर, 4 राशियों के लोगों के आर्थिक हालात में होगा सुधार

बुध का कुंभ राशि में गोचर, 4 राशियों के लोगों के आर्थिक हालात में होगा सुधारवर्ष 2026 में बुध का कुंभ राशि में गोचर 3 फरवरी 2026, मंगलवार को होने जा रहा है। इस गोचर से मुख्य रूप से 1.मेष, 2.वृषभ, 3.मिथुन और 4.कुंभ राशि के जातकों को करियर और व्यापार में उन्नति के अच्छे अवसर मिल सकते हैं। बुध का कुंभ राशि में गोचर (3 फरवरी 2026) सभी 12 राशियों के जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करेगा। यहाँ राशि अनुसार संक्षिप्त विवरण दिया गया है:-

Weekly Horoscope February 2026: साप्ताहिक राशिफल 02 फरवरी से 08 फरवरी 2026: जानें इस सप्ताह के ग्रहों का असर

Weekly Horoscope February 2026: साप्ताहिक राशिफल 02 फरवरी से 08 फरवरी 2026: जानें इस सप्ताह के ग्रहों का असर02 to 08 February 2026 Horoscope: आपके जीवन में प्रत्येक सप्ताह नई चुनौतियां और अवसर लेकर आता है। साप्ताहिक राशिफल आपको आगामी सप्ताह के लिए जीवन के विभिन्न पहलुओं पर मार्गदर्शन प्रदान करता है। यदि आप अपने करियर, स्वास्थ्य, प्रेम, या परिवार के बारे में चिंतित हैं,
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com