Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (31 जनवरी, 2026)

1. मेष (Aries)
Today Horoscope Rashifal 31 January 2026 : करियर: आज दफ्तर में नई जिम्मेदारी मिल सकती है।
लव: पार्टनर के साथ सामंजस्य बना रहेगा
धन: अटके हुए पैसे वापस मिल सकते हैं।
स्वास्थ्य: सिरदर्द से बचने के लिए भरपूर नींद लें।
2. वृषभ (Taurus)
करियर: नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन मिल सकता है।
लव: सिंगल लोगों को नया साथी मिल सकता है।
धन: विलासिता की वस्तुओं पर खर्च बढ़ सकता है।
स्वास्थ्य: अधिक बाहर के खाने से बचें।
उपाय: हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करें।
3. मिथुन (Gemini)
करियर: कार्यस्थल पर सहकर्मियों से मदद मिलेगी।
लव: लव पार्टनर बातचीत में वाणी पर नियंत्रण रखें।
धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, व्यर्थ खर्च न करें।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव कम होगा, मेडिटेशन करें।
उपाय: उगते सूर्य को जल का अर्घ्य दें।
4. कर्क (Cancer)
करियर: कार्यक्षेत्र में आज काम का बोझ ज्यादा रहेगा।
लव: जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा।
धन: शेयर बाजार में सोच-समझकर निवेश करें।
स्वास्थ्य: सर्दी-जुकाम की शिकायत हो सकती है।
उपाय: सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाएं।
5. सिंह (Leo)
करियर: लीडरशिप क्वालिटी के कारण आप चर्चा में रहेंगे।
लव: अहंकार को अपने प्रेम रिश्ते के बीच न आने दें।
धन: सरकारी कामों से धन लाभ होने के योग हैं।
स्वास्थ्य: स्फूर्ति और ताजगी महसूस करेंगे।
उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं।
6. कन्या (Virgo)
करियर: नई योजनाओं पर काम शुरू करने का सही समय है।
लव: दूर की रिश्तेदारी प्रेम में बदल सकती है।
धन: आकस्मिक खर्चों के लिए तैयार रहें।
स्वास्थ्य: कमर दर्द की समस्या हो सकती है।
7. तुला (Libra)
करियर: काम के सिलसिले में विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं।
लव: दांपत्य जीवन में खुशियां आएंगी।
धन: संपत्ति खरीदने की योजना सफल होगी।
स्वास्थ्य: आंखों का ख्याल रखें, ठंडे पानी से धोएं।
उपाय: माता लक्ष्मी की पूजा करें।
8. वृश्चिक (Scorpio)
करियर: राजनीति से जुड़े लोगों को सफलता मिलेगी।
लव: साथी की सेहत को लेकर चिंतित रह सकते हैं।
धन: उधार लेनदेन से बचें, पैसा फंस सकता है।
स्वास्थ्य: अपनी डाइट में बदलाव करें।
उपाय: आज शिव मंत्रों का जाप करें।
9. धनु (Sagittarius)
करियर: छात्रों को बाहरी इंटरव्यू में लाभ होगा।
लव: किसी को प्रपोज करने के लिए आज का दिन उत्तम है।
धन: आय के नए स्रोत बनेंगे, बचत बढ़ेगी।
स्वास्थ्य: जोड़ों के दर्द से राहत मिलेगी।
उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं।
10. मकर (Capricorn)
करियर: कपड़े के कारोबार से जुड़े लोगों को भारी मुनाफा होगा।
लव: घर वालों को पार्टनर से मिलवाने का सही समय है।
धन: पुराने निवेश से लाभ होगा।
स्वास्थ्य: वाहन चलाते समय सावधानी बरतें।
उपाय: शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं।
11. कुंभ (Aquarius)
करियर: तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन शानदार रहेगा।
लव: रिश्तों में विश्वास की कमी महसूस हो सकती है।
धन: धन के मामले में आज आप भाग्यशाली रहेंगे।
स्वास्थ्य: पैरों में सूजन या थकान हो सकती है।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
12. मीन (Pisces)
करियर: कारोबारियों को नया कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है।
लव: रोमांटिक शाम बीतेगी, उपहार मिल सकता है।
धन: खर्चों पर नियंत्रण जरूरी है, बजट बनाकर चलें।
स्वास्थ्य: एलर्जी या त्वचा संबंधी समस्या हो सकती है।