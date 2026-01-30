शनिवार, 31 जनवरी 2026
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. Today 31 January horoscope in Hindi 2026
Written By WD Feature Desk

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (31 जनवरी, 2026)

दैनिक राशिफल: 31 जनवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

दैनिक राशिफल में 12 राशियों की फोटो

1. मेष (Aries)

Today Horoscope Rashifal 31 January 2026 :  करियर: आज दफ्तर में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। 
लव: पार्टनर के साथ सामंजस्य बना रहेगा
धन: अटके हुए पैसे वापस मिल सकते हैं। 
स्वास्थ्य: सिरदर्द से बचने के लिए भरपूर नींद लें।
 

2. वृषभ (Taurus)

करियर: नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन मिल सकता है।
लव: सिंगल लोगों को नया साथी मिल सकता है।
धन: विलासिता की वस्तुओं पर खर्च बढ़ सकता है।
स्वास्थ्य: अधिक बाहर के खाने से बचें। 
उपाय: हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करें।
 

3. मिथुन (Gemini)

करियर: कार्यस्थल पर सहकर्मियों से मदद मिलेगी।
लव: लव पार्टनर बातचीत में वाणी पर नियंत्रण रखें।
धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, व्यर्थ खर्च न करें।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव कम होगा, मेडिटेशन करें।
उपाय: उगते सूर्य को जल का अर्घ्य दें।

 

4. कर्क (Cancer)

करियर: कार्यक्षेत्र में आज काम का बोझ ज्यादा रहेगा। 
लव: जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा।
धन: शेयर बाजार में सोच-समझकर निवेश करें।
स्वास्थ्य: सर्दी-जुकाम की शिकायत हो सकती है।
उपाय: सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाएं।
 

5. सिंह (Leo)

करियर: लीडरशिप क्वालिटी के कारण आप चर्चा में रहेंगे। 
लव: अहंकार को अपने प्रेम रिश्ते के बीच न आने दें। 
धन: सरकारी कामों से धन लाभ होने के योग हैं।
स्वास्थ्य: स्फूर्ति और ताजगी महसूस करेंगे।
उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं।
 

6. कन्या (Virgo)

करियर: नई योजनाओं पर काम शुरू करने का सही समय है। 
लव: दूर की रिश्तेदारी प्रेम में बदल सकती है।
धन: आकस्मिक खर्चों के लिए तैयार रहें।
स्वास्थ्य: कमर दर्द की समस्या हो सकती है।
उपाय: पक्षियों को 7 प्रकार का अनाज खिलाएं।
 

7. तुला (Libra)

करियर: काम के सिलसिले में विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। 
लव: दांपत्य जीवन में खुशियां आएंगी। 
धन: संपत्ति खरीदने की योजना सफल होगी।
स्वास्थ्य: आंखों का ख्याल रखें, ठंडे पानी से धोएं।
उपाय: माता लक्ष्मी की पूजा करें।
 

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: राजनीति से जुड़े लोगों को सफलता मिलेगी।
लव: साथी की सेहत को लेकर चिंतित रह सकते हैं।
धन: उधार लेनदेन से बचें, पैसा फंस सकता है।
स्वास्थ्य: अपनी डाइट में बदलाव करें।
उपाय: आज शिव मंत्रों का जाप करें।
 

9. धनु (Sagittarius)

करियर: छात्रों को बाहरी इंटरव्यू में लाभ होगा।
लव: किसी को प्रपोज करने के लिए आज का दिन उत्तम है।
धन: आय के नए स्रोत बनेंगे, बचत बढ़ेगी।
स्वास्थ्य: जोड़ों के दर्द से राहत मिलेगी।
उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं।

 

10. मकर (Capricorn)

करियर: कपड़े के कारोबार से जुड़े लोगों को भारी मुनाफा होगा।
लव: घर वालों को पार्टनर से मिलवाने का सही समय है।
धन: पुराने निवेश से लाभ होगा।
स्वास्थ्य: वाहन चलाते समय सावधानी बरतें।
उपाय: शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं।
 

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन शानदार रहेगा।
लव: रिश्तों में विश्वास की कमी महसूस हो सकती है।
धन: धन के मामले में आज आप भाग्यशाली रहेंगे।
स्वास्थ्य: पैरों में सूजन या थकान हो सकती है।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
 

12. मीन (Pisces)

करियर: कारोबारियों को नया कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है।
लव: रोमांटिक शाम बीतेगी, उपहार मिल सकता है।
धन: खर्चों पर नियंत्रण जरूरी है, बजट बनाकर चलें।
स्वास्थ्य: एलर्जी या त्वचा संबंधी समस्या हो सकती है।
23 अप्रैल को खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट, पिछले वर्ष के मुकाबले 11 दिन पहले होंगे दर्शन

23 अप्रैल को खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट, पिछले वर्ष के मुकाबले 11 दिन पहले होंगे दर्शनBadrinath Dham Yatra 2026 : विश्व प्रसिद्ध श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल 2026 को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर आज टिहरी रियासत के नरेंद्रनगर राजमहल में आयोजित धार्मिक समारोह में इसकी घोषणा की गई है। गौरतलब है कि बद्रीनाथ धाम के कपाट पिछले वर्ष के मुकाबले 11 दिन पहले ही खुल रहे हैं। उल्लेखनीय है कि गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर के कपाट अक्षय तृतीया पर खुलते हैं, जबकि केदारनाथ मंदिर के कपाट खोलने की तिथि शिवरात्रि के दिन तय होगी।

Numerology Horoscope: साप्ताहिक अंक राशिफल: 26 जनवरी से 1 फरवरी, 2026, नए अवसरों और सफलता का समय

Numerology Horoscope: साप्ताहिक अंक राशिफल: 26 जनवरी से 1 फरवरी, 2026, नए अवसरों और सफलता का समयNumerology Reading for This Week: 26 जनवरी से 1 फरवरी, 2026 तक का यह सप्ताह आपके जीवन में कई महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आएगा। अंकशास्त्र के अनुसार, यह सप्ताह आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में संतुलन स्थापित करने का समय है...

शंकराचार्य विवाद: क्या है पूरा मामला? जानिए वजह और पृष्ठभूमि

शंकराचार्य विवाद: क्या है पूरा मामला? जानिए वजह और पृष्ठभूमिआखिर शंकराचार्य से जुड़ा विवाद क्यों उठा और इसके पीछे की असली वजह क्या है? यह सवाल इस समय लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है।

Holi: बरसाना में गड़ा होली का डांडा, ब्रज में शुरू हुआ 40 दिनों का रंग और प्रेम उत्सव

Holi: बरसाना में गड़ा होली का डांडा, ब्रज में शुरू हुआ 40 दिनों का रंग और प्रेम उत्सवबरसाना में होली का डांडा गड़ते ही ब्रज क्षेत्र में 40 दिनों तक चलने वाले होली उत्सव की शुरुआत हो गई। जानिए इस अनोखे उत्सव की परंपराएं और खासियत।

कौन था मायावी कालनेमि? योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद क्यों छिड़ी है सनातन पर नई बहस?

कौन था मायावी कालनेमि? योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद क्यों छिड़ी है सनातन पर नई बहस?Who was Kalnemi: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 'कालनेमि' वाला बयान सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बयान ने न केवल वर्तमान राजनीति बल्कि रामायण काल के एक मायावी पात्र की यादें भी ताजा कर दी हैं।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (31 जनवरी, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (31 जनवरी, 2026)Today Rashifal 31 January 2026 : आज 31 जनवरी 2026, शनिवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

31 January Birthday: आपको 31 जनवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

31 January Birthday: आपको 31 जनवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!31 January Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 31 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 31 जनवरी 2026: शनिवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 31 जनवरी 2026: शनिवार का पंचांग और शुभ समयToday Shubh Muhurat 31 January 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है...

02 फरवरी 2026 को होगा शुक्रोदय, समस्त शुभ कार्य होंगे प्रारंभ

02 फरवरी 2026 को होगा शुक्रोदय, समस्त शुभ कार्य होंगे प्रारंभShukroday 2026: आगामी 02 फरवरी फाल्गुन कृष्ण प्रतिपदा दिन सोमवार को शुक्र का तारा पश्चिम दिशा में उदित होगा। शुक्रोदय होने के साथ ही विगत एक माह से चला आ रहा विवाह आदि शुभ एवं मांगलिक कार्यों पर लगा विराम हट जाएगा एवं विवाह, मुण्डन, सगाई,

मकर राशि में ग्रहों का भारी जमावड़ा, 4 राशियों को रहना होगा सतर्क

मकर राशि में ग्रहों का भारी जमावड़ा, 4 राशियों को रहना होगा सतर्कMakar rashi me chaturgrahi yog: वर्तमान में मकर राशि में सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल का 'चतुर्ग्रही योग' बना हुआ है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली स्थिति है जो अनुशासन, करियर में गंभीरता और व्यावहारिक निर्णयों पर जोर देती है। ज्योतिष शास्त्र में जब एक ही राशि में इतने प्रभावी ग्रह जमा होते हैं, तो उसका गहरा असर सभी राशियों पर पड़ता है। मकर राशि के इस भारी जमावड़े के कारण मुख्य रूप से 4 राशियों को विशेष सतर्क रहने की आवश्यकता है।
