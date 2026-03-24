मंगलवार, 24 मार्च 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. ज्योतिष आलेख
  4. mangal-uday-kumbh-rashi-2026-5-rashiyon-ko-labh
Written By WD Feature Desk
Last Modified: मंगलवार, 24 मार्च 2026 (14:28 IST)

मंगल का कुंभ राशि में उदय 2026: इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, मिलेगा बड़ा लाभ

Mangal shani
Mars Rising 2026: ग्रहों के सेनापति और ऊर्जा के कारक मंगल देव 26 मार्च, 2026 को शनि की राशि कुंभ में उदित होने जा रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में मंगल का उदय होना शौर्य, पराक्रम और रुकी हुई ऊर्जा के पुनः संचार का प्रतीक माना जाता है। मंगल का यह बदलाव विशेष रूप से 5 राशियों के लिए भाग्य के द्वार खोलने वाला साबित होगा। आइए जानते हैं इस 'मंगलोदय' का आपकी राशि पर क्या और कैसा प्रभाव पड़ेगा। 
 

1. मेष राशि: छप्पर फाड़ सफलता और आय में वृद्धि

भाव: आपकी राशि के स्वामी मंगल अब आपके लाभ भाव (11वें भाव) में उदित हो रहे हैं। यह स्थिति आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है।
करियर: यदि आप लंबे समय से प्रमोशन की राह देख रहे थे, तो अब आपकी फाइल आगे बढ़ सकती है। सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा।
आर्थिक: आय के नए स्रोत बनेंगे। अगर आप रियल एस्टेट या जमीन-जायदाद से जुड़े हैं, तो बड़ा मुनाफा हाथ लग सकता है।
विशेष: शत्रुओं पर आपकी विजय निश्चित है, बस अपनी वित्तीय स्थिति को और मजबूत करने के लिए थोड़े अतिरिक्त प्रयास जारी रखें।
 

2. वृषभ राशि: कार्यक्षेत्र में बढ़ेगा मान-सम्मान

भाव: मंगल आपके दशम भाव यानी 'कर्म भाव' में उदित हो रहे हैं। यह समय आपके करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का है।
प्रोफेशनल लाइफ: कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत को पहचान मिलेगी और आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। अटके हुए काम गति पकड़ेंगे।
धन: निवेश के लिए यह बहुत ही समझदारी भरा समय है, जिससे भविष्य में लाभ होगा।
सावधानी: निजी रिश्तों में कड़वाहट से बचने के लिए वाणी में विनम्रता रखें और विरोधियों से सतर्क रहें।
 

3. सिंह राशि: व्यापार में तरक्की और फंसा हुआ पैसा वापस

भाव: सिंह राशि वालों के लिए मंगल का उदय सातवें भाव में हो रहा है, जो साझेदारी और व्यवसाय का स्थान है।
बिज़नेस: व्यापारियों और पार्टनरशिप में काम करने वालों के लिए यह 'गोल्डन पीरियड' है। अटका हुआ धन वापस मिलने के प्रबल योग हैं।
नौकरी: ऑफिस में पदोन्नति की संभावना है, लेकिन सहकर्मियों के साथ छोटी-छोटी बातों पर उलझने से बचें।
रिश्ते: जीवनसाथी के स्वभाव में थोड़ा बदलाव दिख सकता है, धैर्य से काम लें।
 

4. धनु राशि: साहस और नए स्टार्टअप का समय

भाव: मंगल आपके तीसरे भाव में उदित होकर आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे। यह समय हाथ पर हाथ धरे बैठने का नहीं, बल्कि कुछ नया करने का है।
व्यवसाय: नया स्टार्टअप या बिज़नेस शुरू करने के बेहतरीन अवसर मिलेंगे। आपकी तकनीकी स्किल्स आपको दूसरों से आगे रखेंगी।
यात्रा: काम के सिलसिले में की गई यात्राएं बेहद सुखद और मुनाफे वाली साबित होंगी।
आर्थिक: धन लाभ तो होगा, लेकिन साथ ही खर्चों की लिस्ट भी लंबी हो सकती है। निवेश करते समय विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें।
 

5. कुंभ राशि: व्यक्तित्व में निखार और कार्यों में तेजी

भाव: मंगल आपकी ही राशि यानी आपके लग्न भाव में उदित हो रहे हैं। यह समय आपके लिए मिश्रित लेकिन प्रभावशाली रहेगा।
कार्यक्षमता: आप अपने टारगेट को समय से पहले पूरा कर लेंगे, जिससे वरिष्ठ अधिकारी आपसे प्रभावित होंगे।
स्वभाव: मंगल की ऊर्जा के कारण आप थोड़े जिद्दी या चिड़चिड़े हो सकते हैं, इसलिए जल्दबाजी में बड़े फैसले लेने से बचें।
आर्थिक: स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन सुख-सुविधाओं पर खर्च बढ़ सकता है। पुराने लंबित कार्यों को निपटाने के लिए यह सर्वश्रेष्ठ समय है।
 

उपाय (Remedies): मंगल ग्रह को मजबूत करने के लिए ये उपाय करें:

  • मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करें।
  • लाल वस्त्र और मसूर दाल का दान करें।
  • ॐ क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः मंत्र का जाप करें।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

13 महीने का साल, गुरु बने राजा और मंगल मंत्री, रौद्र संवत्सर में इन 5 चीजों का अभी कर लें इंतजाम

13 महीने का साल, गुरु बने राजा और मंगल मंत्री, रौद्र संवत्सर में इन 5 चीजों का अभी कर लें इंतजामयुद्ध या संकट की स्थिति के लिए तैयारी करना डरने की बात नहीं, बल्कि एक समझदारी भरा कदम है। ऐसी स्थितियों में आपूर्ति श्रृंखला (supply chain) बाधित हो सकती है, इसलिए आपके पास कम से कम 2 से 4 सप्ताह का बैकअप होना चाहिए।

हिंदू नववर्ष को क्यों कहते हैं गुड़ी पड़वा?

हिंदू नववर्ष को क्यों कहते हैं गुड़ी पड़वा?Gudi Padwa:19 मार्च 2026 गुरुवार के दिन से हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2083 प्रारंभ होने वाला है। इसे नव संवत्सर, उगादि, युगादि, वर्ष प्रतिपदा, नवरेह, चेटीचंड, बैसाखी और गुड़ी पड़वा आदि कहा जाता है। गुड़ी पड़वा शब्द का प्रचलन महाराष्ट्र सहित संपूर्ण हिंदी भाषी क्षेत्रों में है। यह सभी क्षेत्रीय नाम है।

साल में 2 बार क्यों आता है खरमास? जानिए मलमास, अधिकमास और पुरुषोत्तम मास का रहस्य

साल में 2 बार क्यों आता है खरमास? जानिए मलमास, अधिकमास और पुरुषोत्तम मास का रहस्यWhat is Kharmas and Adhik Maas: सीधे शब्दों में कहें तो खरमास और अधिकमास दो अलग-अलग खगोलीय और ज्योतिषीय स्थितियां हैं। लोग अक्सर इनमें भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन इनके साल में आने के कारण भिन्न हैं। मलमास शब्द का अधिकतर उपयोग अधिकमास के संदर्भ में किया जाता है और अधिकमास को ही पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं।

हिंदू पुराण, ज्योतिष, नास्त्रेदमस, बाबा वेंगा और भविष्‍य मालिका की 6 कॉमन भविष्यवाणियां

हिंदू पुराण, ज्योतिष, नास्त्रेदमस, बाबा वेंगा और भविष्‍य मालिका की 6 कॉमन भविष्यवाणियांविभिन्न पौराणिक ग्रंथों, नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों, बाबा वेंगा के कथनों और आधुनिक ज्योतिषीय गणनाओं का विश्लेषण करने पर 6 ऐसी बातें निकलकर आती हैं जो इन सभी में 'कॉमन' या एकसमान हैं। यह इस बात का संकेत है कि दुनिया एक बड़े बदलाव की ओर बढ़ रही है। यहाँ श्लोक और तर्कों के साथ उनका विवरण दिया गया है।

चैत्र नवरात्रि 2026: कौनसी तिथि किस दिन? घटस्थापना से पारण तक पूरा शेड्यूल

चैत्र नवरात्रि 2026: कौनसी तिथि किस दिन? घटस्थापना से पारण तक पूरा शेड्यूलChaitra Navratri Tithi 2026: चैत्र माह की प्रतिपदा से चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ होता है। इस बार अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 19 मार्च 2026 गुरुवार को यह नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। इस बार नवरात्रि का यह त्योहार 19 मार्च गुरुवार से प्रारंभ होकर 27 मार्च 2026 शुक्रवार तक चलेगा। चलिए जानते हैं कौनसी तिथि किस तारीख को रहेगी और कब है घट स्थापना का शुभ मुहूर्त एवं विसर्जन का समय। इस बार माता दुर्गा पालकी पर सवार होकर आ रही है। जानिए नवरात्रि की तिथियां।

और भी वीडियो देखें

रामनवमी 2026: 26 या 27 मार्च कब मनाएं? जानिए सही तारीख, तिथि और पूजा का शुभ मुहूर्त

रामनवमी 2026: 26 या 27 मार्च कब मनाएं? जानिए सही तारीख, तिथि और पूजा का शुभ मुहूर्तram navami kab hai 2026 date: साल 2026 में राम नवमी की तिथि को लेकर पंचांग भेद और गणना के कारण ज्योतिषियों व पंडितों के बीच दो अलग-अलग मत सामने आ रहे हैं। कुछ विद्वान 26 मार्च को तो कुछ 27 मार्च को राम नवमी मनाना उचित मान रहे हैं। आइए जानते हैं दोनों पक्षों के तर्क और शुभ मुहूर्त।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (24 मार्च, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (24 मार्च, 2026)Today 24 March 2026 horoscope in Hindi : आज 24 मार्च 2026, मंगलवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 24 मार्च 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 24 मार्च 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय24 March 2026 Today Shubh Muhurat:क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 24 मार्च, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त। आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

24 March Birthday: आपको 24 मार्च, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

24 March Birthday: आपको 24 मार्च, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!24 March Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। यहां पेश है दिनांक 01 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (23 मार्च, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (23 मार्च, 2026)Today 23 March 2026 horoscope in Hindi : आज 23 मार्च 2026, सोमवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

चैत्र नवरात्रि

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com