मंगल का कुंभ राशि में उदय 2026: इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, मिलेगा बड़ा लाभ

Mars Rising 2026: ग्रहों के सेनापति और ऊर्जा के कारक मंगल देव 26 मार्च, 2026 को शनि की राशि कुंभ में उदित होने जा रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में मंगल का उदय होना शौर्य, पराक्रम और रुकी हुई ऊर्जा के पुनः संचार का प्रतीक माना जाता है। मंगल का यह बदलाव विशेष रूप से 5 राशियों के लिए भाग्य के द्वार खोलने वाला साबित होगा। आइए जानते हैं इस 'मंगलोदय' का आपकी राशि पर क्या और कैसा प्रभाव पड़ेगा।

1. मेष राशि: छप्पर फाड़ सफलता और आय में वृद्धि

भाव: आपकी राशि के स्वामी मंगल अब आपके लाभ भाव (11वें भाव) में उदित हो रहे हैं। यह स्थिति आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है।

करियर: यदि आप लंबे समय से प्रमोशन की राह देख रहे थे, तो अब आपकी फाइल आगे बढ़ सकती है। सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा।

आर्थिक: आय के नए स्रोत बनेंगे। अगर आप रियल एस्टेट या जमीन-जायदाद से जुड़े हैं, तो बड़ा मुनाफा हाथ लग सकता है।

विशेष: शत्रुओं पर आपकी विजय निश्चित है, बस अपनी वित्तीय स्थिति को और मजबूत करने के लिए थोड़े अतिरिक्त प्रयास जारी रखें।

2. वृषभ राशि: कार्यक्षेत्र में बढ़ेगा मान-सम्मान

भाव: मंगल आपके दशम भाव यानी 'कर्म भाव' में उदित हो रहे हैं। यह समय आपके करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का है।

प्रोफेशनल लाइफ: कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत को पहचान मिलेगी और आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। अटके हुए काम गति पकड़ेंगे।

धन: निवेश के लिए यह बहुत ही समझदारी भरा समय है, जिससे भविष्य में लाभ होगा।

सावधानी: निजी रिश्तों में कड़वाहट से बचने के लिए वाणी में विनम्रता रखें और विरोधियों से सतर्क रहें।

3. सिंह राशि: व्यापार में तरक्की और फंसा हुआ पैसा वापस

भाव: सिंह राशि वालों के लिए मंगल का उदय सातवें भाव में हो रहा है, जो साझेदारी और व्यवसाय का स्थान है।

बिज़नेस: व्यापारियों और पार्टनरशिप में काम करने वालों के लिए यह 'गोल्डन पीरियड' है। अटका हुआ धन वापस मिलने के प्रबल योग हैं।

नौकरी: ऑफिस में पदोन्नति की संभावना है, लेकिन सहकर्मियों के साथ छोटी-छोटी बातों पर उलझने से बचें।

रिश्ते: जीवनसाथी के स्वभाव में थोड़ा बदलाव दिख सकता है, धैर्य से काम लें।

4. धनु राशि: साहस और नए स्टार्टअप का समय

भाव: मंगल आपके तीसरे भाव में उदित होकर आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे। यह समय हाथ पर हाथ धरे बैठने का नहीं, बल्कि कुछ नया करने का है।

व्यवसाय: नया स्टार्टअप या बिज़नेस शुरू करने के बेहतरीन अवसर मिलेंगे। आपकी तकनीकी स्किल्स आपको दूसरों से आगे रखेंगी।

यात्रा: काम के सिलसिले में की गई यात्राएं बेहद सुखद और मुनाफे वाली साबित होंगी।

आर्थिक: धन लाभ तो होगा, लेकिन साथ ही खर्चों की लिस्ट भी लंबी हो सकती है। निवेश करते समय विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें।

5. कुंभ राशि: व्यक्तित्व में निखार और कार्यों में तेजी

भाव: मंगल आपकी ही राशि यानी आपके लग्न भाव में उदित हो रहे हैं। यह समय आपके लिए मिश्रित लेकिन प्रभावशाली रहेगा।

कार्यक्षमता: आप अपने टारगेट को समय से पहले पूरा कर लेंगे, जिससे वरिष्ठ अधिकारी आपसे प्रभावित होंगे।

स्वभाव: मंगल की ऊर्जा के कारण आप थोड़े जिद्दी या चिड़चिड़े हो सकते हैं, इसलिए जल्दबाजी में बड़े फैसले लेने से बचें।

आर्थिक: स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन सुख-सुविधाओं पर खर्च बढ़ सकता है। पुराने लंबित कार्यों को निपटाने के लिए यह सर्वश्रेष्ठ समय है।

उपाय (Remedies): मंगल ग्रह को मजबूत करने के लिए ये उपाय करें: