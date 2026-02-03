Chaturthi Vrat 2026: चतुर्थी का व्रत रखने से क्या होगा फायदा, जानिए महत्व

Benefits of Chaturthi Vrat: चतुर्थी व्रत, विशेष रूप से भगवान गणेश से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण हिंदू व्रत है। यह व्रत खास तौर पर गणेश चतुर्थी, संकष्टी चतुर्थी, और विनायक चतुर्थी के दिन मनाया जाता है, जिसमें भक्त भगवान गणेश की पूजा करके उनके आशीर्वाद की प्राप्ति करते हैं। चतुर्थी व्रत का पालन करने से जीवन में सुख-शांति, समृद्धि, और मानसिक शांति प्राप्त होती है। इस वर्ष संकष्टी चतुर्थी व्रत 5 फरवरी 2025, दिन गुरुवार को रखा जा रहा है...

चतुर्थी व्रत का महत्व चतुर्थी व्रत रखने के फायदे बाधाओं से मुक्ति सुख-समृद्धि और सफलता मानसिक शांति और आत्मबल पापों का क्षय और पुण्य लाभ कैसे करें चतुर्थी का व्रत (संक्षेप में) चतुर्थी व्रत-FAQS

आइए सरल भाषा में जानते हैं इसके फायदे और महत्व... चतुर्थी व्रत का महत्व चतुर्थी तिथि भगवान गणेश की प्रिय तिथि मानी जाती है। चतुर्थी व्रत भगवान गणेश की पूजा के लिए एक प्रमुख अवसर है। गणेश को ज्ञान, सिद्धि, और समृद्धि का देवता माना जाता है। इस दिन उनकी पूजा से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत रखने से विघ्नहर्ता गणेश की कृपा प्राप्त होती है। चतुर्थी व्रत एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत है जो न केवल आध्यात्मिक लाभ देता है, बल्कि जीवन को भी सकारात्मक दिशा में बदलने में मदद करता है।



चतुर्थी व्रत रखने के 5 फायदे 1. बुद्धि और एकाग्रता में वृद्धि मान्यता है कि गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। यह व्रत रखने से पढ़ाई और काम में फोकस बढ़ता है तथा निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है।

2. बाधाओं से मुक्ति इस व्रत से जीवन में आ रही रुकावटें दूर होती हैं तथा नए काम की शुरुआत के लिए यह व्रत शुभ माना जाता है।

3. सुख-समृद्धि और सफलता चतुर्थी व्रत से आर्थिक परेशानियों में कमी आती है और धन, करियर तथा व्यापार में उन्नति के योग बनते हैं।

4. मानसिक शांति और आत्मबल चतुर्थी उपवास से मन और इंद्रियों पर नियंत्रण आता है, तनाव, चिंता और नकारात्मक सोच कम होती है।

5. पापों का क्षय और पुण्य लाभ शास्त्रों के अनुसार यह व्रत पापों के नाश में सहायक है, विशेष रूप से संकष्टी चतुर्थी संकटों से मुक्ति दिलाने वाली मानी जाती है।

कैसे करें चतुर्थी का व्रत (संक्षेप में) सुबह स्नान कर गणेश जी की पूजा करें। 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का जाप करें। दिन भर उपवास या फलाहार रखें। यदि आपने संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा हैं तो चतुर्थी की शाम को चंद्र दर्शन के बाद व्रत खोलें।

चतुर्थी व्रत-FAQS 1. चतुर्थी व्रत कब रखा जाता है? उत्तर: चतुर्थी व्रत हर महीने की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है, लेकिन संकष्टी चतुर्थी और विनायक चतुर्थी विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। संकष्टी चतुर्थी आमतौर पर रविवार या मंगलवार को होती है, जबकि विनायक चतुर्थी को गणेश जी की पूजा के रूप में मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी विशेष रूप से बड़े धूमधाम से मनाई जाती है।

2. चतुर्थी व्रत किसके लिए किया जाता है? उत्तर: चतुर्थी व्रत भगवान श्रीगणेश की पूजा के लिए किया जाता है। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो विघ्नों को दूर करना चाहते हैं, बुद्धि और विवेक में वृद्धि चाहते हैं, या फिर समृद्धि और सुख की प्राप्ति चाहते हैं।

3. क्या चतुर्थी व्रत में कोई विशेष पूजा सामग्री की आवश्यकता होती है? उत्तर: चतुर्थी व्रत के लिए गणेश जी की मूर्ति या चित्र, पानी, पत्तियां, फूल, लड्डू या मोदक, दीपक और धूप की आवश्यकता होती है। कुमकुम और चंदन से भी पूजा की जाती है।