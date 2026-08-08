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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Updated : Saturday, 8 August 2026 (18:12 IST)

दूसरे सोमवार को करें ये आसान उपाय, श्रावण के 12वें दिन इस मंत्र से प्रसन्न होंगे शिवजी और चंद्रदेव

Lord shiva: shravan maas somwar ke mantra in hindi
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Sat, 8 Aug 2026 (18:12 IST)
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सावन (श्रावण) का महीना भगवान भोलेनाथ के साथ-साथ चंद्रमा की कृपा पाने का भी सर्वोत्तम समय माना गया है। भगवान शिव ने स्वयं चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया हुआ है जिस कारण वे चंद्रशेखर कहलाते हैं।सावन के दूसरे सोमवार और 12वें दिन का यह विशेष संयोग आपके जीवन से मानसिक तनाव, नकारात्मकता और आर्थिक तंगी को दूर कर सुख-समृद्धि ला सकता है। इस बार दूसरा सोमवार 10 अगस्त 2026 को रहेगा। 
 

1. भगवान शिव और चंद्रदेव को प्रसन्न करने का सरल और सीधा उपाय:

शिव-चंद्र संयुक्त महामंत्र (सर्वोत्तम)
"ॐ सोमाय नमः, ॐ नमः शिवाय"
या
"ॐ नमः शिवाय चंद्रमसे नमः"
मानसिक शांति और चंद्र दोष मुक्ति हेतु
चंद्र बीज मंत्र:
"ॐ श्रां श्रीं श्रौं सः चंद्रमसे नमः"
भगवान चंद्रशेखर मंत्र (आरोग्य हेतु):
"ॐ चंद्रशेखराय नमः"
विशेष मंत्र (जाप के लिए)
रुद्राक्ष की माला से 108 बार इस मंत्र का जाप करें:
"ॐ सोमाय नमः, ॐ नमः शिवाय"

2. दूसरे सोमवार का विशेष उपाय: 

दुग्ध-धारा और श्वेत अर्पण: इस दिन भगवान शिव और चंद्रदेव दोनों को प्रसन्न करने के लिए यह अचूक उपाय अवश्य करें:
स्वच्छता व सफेद वस्त्र धारण: सुबह स्नान करके सफेद या हल्के पीले रंग के स्वच्छ वस्त्र पहनें। तांबे के लोटे में शुद्ध जल लें और चांदी या पीतल के पात्र में थोड़ा कच्चा दूध (बिना उबला) रखें।
दूध व जल से धारा अर्पित करें: शिवालय जाएं या घर पर ही शिवलिंग पर धीर-धीरे कच्चे दूध से अभिषेक करें। दूध अर्पित करते समय ॐ सोमाय नमः या ॐ नमः शिवाय का निरंतर जाप करते रहें। इसके बाद शुद्ध गंगाजल से जलधारा अर्पित करें।
सफेद चंदन, अक्षत और सफेद फूल: भगवान शिव को सफेद चंदन का तिलक लगाएं। फिर अक्षत (अखंडित चावल) और सफेद कनेर या चमेली के फूल अर्पित करें। ध्यान रखें कि चावल टूटे हुए न हों।
108 बार मंत्र जाप: शिवलिंग के समक्ष बैठकर उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके रुद्राक्ष की माला से 108 बार ऊपर बताए गए शिव-चंद्र मंत्र का जाप करें।
चंद्र देव को अर्घ्य व दान: रात में जब चंद्रमा दिखाई दे, तो तांबे या चांदी के लोटे में जल, थोड़ा सा कच्चा दूध, अक्षत और सफेद फूल मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य दें। इसके बाद किसी गरीब या जरूरतमंद को चावल, दूध या शक्कर का दान करें।
 
  • सुबह स्नान करें: साफ या सफेद कपड़े पहनें।
  • दूध और जल चढ़ाएं: मंदिर जाकर शिवलिंग पर कच्चा (बिना उबला) दूध और शुद्ध जल अर्पित करें।
  • सफेद चीजें अर्पित करें: शिवजी को सफेद चंदन, साबुत चावल (अक्षत) और सफेद फूल चढ़ाएं।
  • चंद्रमा को अर्घ्य दें: रात में लोटे में जल, थोड़ा सा दूध और चावल मिलाकर उगते हुए चंद्रमा को अर्घ्य दें।
  • दान करें: किसी जरूरतमंद को थोड़ा सा चावल, दूध या चीनी का दान करें।
 

3. इस उपाय को करने के चमत्कारिक लाभ

मानसिक तनाव व अवसाद से मुक्ति: ज्योतिष में चंद्रमा को मन का कारक माना गया है। दूध से शिवजी का अभिषेक करने से मन शांत होता है और मानसिक तनाव दूर होता है।
चंद्र दोष का निवारण: यदि कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, विष योग या ग्रहण दोष है, तो सावन सोमवार को यह उपाय करने से चंद्र देव शुभ फल देने लगते हैं।
पारिवारिक सुख व मधुर संबंध: माता के स्वास्थ्य में सुधार आता है और घर-परिवार में आपसी कलह दूर होकर प्रेम और सामंजस्य बढ़ता है।
धन-समृद्धि में वृद्धि: चावल (अक्षत) और दूध का अर्पण करने से घर में अन्न और धन की कभी कमी नहीं होती।
 
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