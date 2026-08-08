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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Modified: Saturday, 8 August 2026 (15:36 IST)

श्रावण मास विशेष: डाक कांवड़ क्या होती है? जानें इसके खास नियम और मान्यता

dak kawad kya hota hai yatra
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Sat, 8 Aug 2026 (15:40 IST)
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30 जलाई से 28 अगस्त तक श्रावण मास चलेगा तब तक विभिनन क्षेत्रों से कावड़ा यात्रा निकलेगी और सोमवार के दिन शिवलिंग का जलाभिषेक उस कावड़ के जला से होगा। सावन (श्रावण) के पवित्र महीने में कांवड़ यात्रा भगवान शिव के प्रति अपार श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। कांवड़ यात्रा के कई रूप होते हैं—जैसे सामान्य कांवड़, खड़ी कांवड़, झांकी कांवड़ और डाक कांवड़। इन सब में डाक कांवड़ को सबसे कठिन और निष्ठापूर्ण माना जाता है।

1. क्या होती है डाक कांवड़?

'डाक' शब्द का अर्थ है बिना रुके, तीव्र गति से एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश या वस्तु पहुंचाना। ठीक इसी तर्ज पर डाक कांवड़ में शिवभक्त (कांवड़िये) हरिद्वार, गोमुख या ऋषिकेश जैसे पवित्र धामों से गंगाजल लेते हैं और अपने गंतव्य (शिवालय) तक बिना रुके, दौड़ते हुए लगातार यात्रा करते हैं।
 
इस यात्रा में शिवभक्तों की एक टोली (समूह) होती है। गंगाजल को एक वाहन (जैसे बाइक, पिकअप या गाड़ी) में सुरक्षित रखा जाता है। जब एक कांवड़िया जल लेकर दौड़ता है, तो गाड़ी उसके पीछे-पीछे चलती है। जैसे ही वह थक जाता है, टोली का दूसरा कांवड़िया तुरंत जल हाथ में लेकर दौड़ना शुरू कर देता है। इस प्रकार गंगाजल की गति एक क्षण के लिए भी नहीं रुकती।
 

2. डाक कांवड़ के कड़े नियम और सावधानियां

डाक कांवड़ का संकल्प अत्यंत कठिन होता है। इसे पूरा करने के लिए भक्तों को विशेष नियमों का पालन करना पड़ता है:
 

निश्चित समय और मार्ग का संकल्प

गंगाजल उठाने से पूर्व शिवभक्त अपने गंतव्य शिवालय पर जलाभिषेक का एक निश्चित समय निर्धारित करते हैं। उन्हें तय समयसीमा के भीतर ही (बिना देर किए) मंदिर पहुंचना होता है।
 

गंगाजल का न रुकना:

गंगाजल उठने के बाद से लेकर जलाभिषेक होने तक जल की गति रुकनी नहीं चाहिए। जल हाथ में लेकर दौड़ रहे भक्त के रुकने से पहले दूसरे भक्त को जल अपने हाथ में ले लेना होता है।

पवित्रता और जमीन से दूरी

गंगाजल से भरे पात्र (कांवड़ या कलश) को रास्ते में कहीं भी जमीन पर नहीं रखा जाता। भोजन, शौच या विश्राम के समय भी जल किसी न किसी भक्त के हाथ में ही रहता है या ऊंचे स्टैंड पर सुरक्षित रखा जाता है।
 

वाहन व रिले रेस प्रबंधन

डाक कांवड़ियों का पूरा दस्ता साथ चलता है। मुख्य दौड़ने वाले के थकने पर तुरंत दूसरा धावक जगह लेता है। पीछे चल रहे वाहन में प्राथमिक चिकित्सा, जल और अन्य भक्तों के बैठने की व्यवस्था होती है।
 

मानसिक व शारीरिक पवित्रता

पूरी यात्रा के दौरान कांवड़िये नंगे पैर रहते हैं। इस दौरान मन में कोई विकार न हो, केवल हर-हर महादेव और बम-बम भोले का जयकारा गूंजता रहता है। किसी पर क्रोध करना या अपशब्द बोलना सख्त मना है।
 

डाक कांवड़ का धार्मिक महत्व

शास्त्रों और लोक मान्यताओं के अनुसार, डाक कांवड़ यात्रा एक तरह की अखंड तपस्या है। इसमें शरीर, मन और समय की सीमाओं को पार कर भगवान आशुतोष को प्रसन्न किया जाता है। माना जाता है कि जो भक्त सभी नियमों का पालन करते हुए डाक कांवड़ पूरी करके भगवान शिव का जलाभिषेक करता है, महादेव उसकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण करते हैं।
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