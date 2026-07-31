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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Updated : Friday, 31 July 2026 (11:55 IST)

Sawan 2026: कावड़ यात्रा के 10 कठिन नियम, जिनका पालन करते ही प्रसन्न होंगे भगवान शिव

10 rules of Kanwar Yatra: Lord Shiva
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Fri, 31 Jul 2026 (11:55 IST)
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हिंदू धर्म में श्रावण मास (सावन) का विशेष महत्व है। इस दौरान भगवान शिव के भक्त दूर-दूर से पवित्र नदियों (जैसे गंगा) से जल भरकर लाते हैं और शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं। इसे ही कावड़ यात्रा कहा जाता है। कावड़ यात्रा केवल एक पैदल यात्रा नहीं, बल्कि एक कठिन साधना और तपस्या है। शास्त्रों के अनुसार, कावड़ यात्रा के दौरान 10 नियमों का कड़ाई से पालन करने पर भगवान भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं:
 

कावड़ यात्रा के 10 मुख्य नियम

1. कावड़ को भूमि पर न रखें

यात्रा के दौरान कावड़ (जल से भरे कलश) को कभी भी सीधा जमीन पर नहीं रखना चाहिए। यदि विश्राम करना हो, तो इसे किसी ऊंचे स्थान, स्टैंड या पेड़ पर टांगना चाहिए। यदि कावड़ गलती से जमीन को छू ले, तो पुनः पवित्र नदी से जल भरना पड़ता है।
 

2. पूर्ण सात्विकता और शुद्धता

यात्रा की शुरुआत से लेकर जलाभिषेक तक पूरी तरह सात्विक जीवन जीएं। किसी भी प्रकार के मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज या किसी नशीली वस्तु का सेवन सख्त वर्जित है।
 

3. कावड़ की ऊंचाई और पवित्रता

कावड़ को हमेशा अपने सिर या कंधों से नीचे न आने दें। शौच या स्नान के बाद ही स्वच्छ होकर कावड़ को स्पर्श करें। बिना हाथ-पैर धोए कावड़ को छूना वर्जित है।
 

4. वाणी की मधुरता और "बम बम भोले"

यात्रा के दौरान क्रोध न करें, गाली-गलौज या किसी की निंदा न करें। अपनी वाणी को संयमित रखें और पूरे मार्ग "बम बम भोले" या "हर हर महादेव" का जयकारा लगाते रहें।

5. चमड़े की वस्तुओं का त्याग

कावड़ यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार के चमड़े के सामान (जैसे बेल्ट, पर्स, जूते या चप्पल) का उपयोग या स्पर्श करना मना होता है। अधिकतर कावड़िया नंगे पैर ही यात्रा करते हैं।
 

6. बिना स्नान किए भोजन या विश्राम नहीं

मार्ग में विश्राम करने या भोजन ग्रहण करने से पहले स्नान या हाथ-पैर साफ करना अनिवार्य है। गंदे हाथों से भोजन या कावड़ का स्पर्श पाप माना जाता है।
 

7. शरीर और कावड़ को स्पर्श न होने दें

कावड़ को कभी भी अपने शरीर के निचले हिस्सों या पहने हुए कपड़ों के उस हिस्से से छुआने से बचें जो अशुद्ध माने जाते हैं।

8. यात्रा में रुकावट न डालें

कावड़ यात्रा में अन्य कावड़ियों का सम्मान करें। किसी के रास्ते में रुकावट न बनें और न ही किसी को ठेस पहुंचाएं। साथी यात्रियों की निस्वार्थ भाव से सेवा करना भी पुण्य का काम है।
 

9. कावड़ सजाने और जल की सुरक्षा

जल भरते समय ध्यान रखें कि कलश पूरी तरह बंद या सुरक्षित हो ताकि जल छलक कर गिरे नहीं। कावड़ को फूल-मालाओं और ध्वज से सजाकर श्रद्धापूर्वक ले जाना चाहिए।
 

10. अहंकार का त्याग

कावड़ यात्रा का सबसे बड़ा नियम है "अहंकार से मुक्ति"। यात्रा के दौरान यह न सोचें कि आप कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। स्वयं को भगवान शिव का दास मानकर पूर्ण भक्ति और विनम्रता के साथ आगे बढ़ें।
 
विशेष नोट: कावड़ यात्रा में नियमों के साथ-साथ आपके मन की श्रद्धा और निष्ठा सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आपकी भक्ति सच्ची है, तो भगवान भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं।
 

जय भोलेनाथ! हर हर महादेव!

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