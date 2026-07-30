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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Updated : Thursday, 30 July 2026 (15:48 IST)

Types of Kavad: डाक कांवड़, खड़ी कांवड़ और साधारण कांवड़ में क्या अंतर होता है?

Types of Kavad yatra
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Thu, 30 Jul 2026 (15:48 IST)
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Types of Kavad: 30 जुलाई 2026 गुरुवार से श्रावण मास प्रारंभ हो गया है। सावन मास में निकाली जाने वाली कांवड़ यात्रा केवल एक धार्मिक पदयात्रा नहीं, बल्कि कठिन नियमों, संयम और शिव भक्ति की परीक्षा है। इसमें साधारण, खड़ी और डाक कांवड़ के नियम, नियम-आचरण और कठिनाई का स्तर एक-दूसरे से काफी अलग होता है।
 

1. साधारण कांवड़ (Samanya Kanwar)

यह कांवड़ यात्रा का सबसे प्रचलित और सुलभ रूप है:
नियम: इसमें शिवभक्त जल भरने के बाद रास्ते में अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार रुक सकते हैं, आराम कर सकते हैं और भोजन-जल ग्रहण कर सकते हैं।
कांवड़ रखने का नियम: आराम करते समय कांवड़ को ज़मीन (मिट्टी) पर नहीं रखा जाता। इसके लिए सड़क किनारे बने स्टैंड (कांवड़ शिविरों में बने स्टैंड) या पेड़ों की टहनियों पर कांवड़ टांग दी जाती है
गति: कांवड़िये अपनी सुविधा अनुसार पैदल चलकर इसे पूरा करते हैं।
विश्राम/रुकना: हाँ, रास्ते में बने स्टैंड या पेड़ों पर कांवड़ टांगकर आराम कर सकते हैं।
चाल की गति: सामान्य पैदल चाल से तय होती है।
कांवड़ रखने का नियम: आराम के समय कांवड़ स्टैंड या ऊंचे वृक्ष पर टांगी जाती है।
कठिनाई का स्तर: सामान्य।
 

2. खड़ी कांवड़ (Khadi Kanwar)

खड़ी कांवड़, साधारण कांवड़ से ज्यादा कठिन और नियमों से बंधी होती है:
मुख्य नियम (खड़ा रखना): इस यात्रा की सबसे बड़ी शर्त यह है कि गंगाजल से भरी कांवड़ को 1 सेकंड के लिए भी कहीं टांगा या रोका (स्थिर) नहीं जा सकता। इसे हमेशा "हिलते-डुलते" या "खड़ी" अवस्था में ही रखना होता है।
सहयोगी की जरूरत: इसमें कांवड़िये के साथ एक या दो सहयोगी (साथी) चलते हैं। जब मुख्य कांवड़िया शौच, स्नान या विश्राम के लिए रुकता है, तब उसका साथी कांवड़ को अपने कंधे पर लेकर लगातार हिलाता-डुलता रहता है ताकि जल स्थिर न हो।
महत्व: यह कांवड़ सहयोग, सेवाभाव और अटूट नियम-निष्ठा का प्रतीक मानी जाती है।
विश्राम/रुकना: कांवड़िया खुद तो रुक सकता है, लेकिन कांवड़ को एक सेकंड के लिए भी रोका नहीं जा सकता।
चाल की गति: पैदल या मध्यम गति से लगातार चलना होता है।
कांवड़ रखने का नियम: यह कभी रखी नहीं जाती; कांवड़िया जब रुकता है, तो उसका साथी कांवड़ को कंधे पर लेकर हिलाता-डुलता रहता है।
कठिनाई का स्तर: मध्यम से कठिन।
 

3. डाक कांवड़ (Dak Kanwar)

यह कांवड़ यात्रा का सबसे तीव्र और एक्सप्रेस (Non-Stop) रूप है:
मुख्य नियम (बिना रुके दौड़ना): एक बार हरिद्वार या गंगातट से गंगाजल उठा लेने के बाद, जलाभिषेक करने तक यात्रा कहीं नहीं रुकती।
टीम वर्क और गाड़ियां: डाक कांवड़िये गाड़ियों (बाइक, जीप या पिकअप) के साथ एक समूह में चलते हैं। इसमें एक भक्त अपने हाथ में जल लेकर दौड़ता है, जब वह थक जाता है तो चलती गाड़ी में से दूसरा साथी जल लेकर आगे दौड़ना शुरू कर देता है।
समय सीमा: इसके लिए आमतौर पर 24 से 36 घंटे की एक निश्चित समय सीमा (Deadlines) तय होती है। इसमें न तो कहीं विश्राम होता है और न ही सोने की छूट होती है।
विश्राम/रुकना: बिल्कुल नहीं! जल उठाने से लेकर मंदिर तक यह यात्रा पूरी तरह नॉन-स्टॉप होती है।
चाल की गति: इसमें भक्त रिले रेस (Relay Race) की तरह लगातार दौड़ते हैं।
कांवड़ रखने का नियम: कांवड़ हमेशा हाथों में ही रहती है और साथियों के बीच आपस में बदलती (ट्रांसफर) रहती है।
कठिनाई का स्तर: अत्यधिक कठिन (इसमें जबरदस्त शारीरिक सहनशक्ति चाहिए होती है)।
 
नोट: इन तीनों के अलावा एक दांडी कांवड़ भी होती है, जिसमें भक्त ज़मीन पर दंडवत (साष्टांग प्रणाम) करते हुए पूरी यात्रा तय करते हैं, जिसे सभी कांवड़ों में सबसे कठिन तपस्या माना जाता है।
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