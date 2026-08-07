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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Updated : Friday, 7 August 2026 (15:28 IST)

कांवड़ यात्रा 2026: किस पेड़ के नीचे से गुजरने पर कांवड़ मानी जाती है खंडित? जानिए धार्मिक मान्यता

kawad yatra 2026 gular ka ped
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Fri, 7 Aug 2026 (15:28 IST)
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सावन का महीना शुरू होते ही फिज़ाओं में एक अलग ही रूहानी रंग घुल जाता है। हर तरफ गूँजते 'बोल बम' के जयकारे और भगवा रंग में रंगे श्रद्धालुओं का सैलाब इस बात की गवाही देता है कि कांवड़ यात्रा महज़ एक सफ़र नहीं, बल्कि महादेव के प्रति अटूट आस्था का इम्तिहान है। मीलों पैदल चलकर पवित्र नदियों का जल शिव धाम तक पहुँचाना जितना कठिन है, उतना ही कड़ा है इस यात्रा के नियमों को निभाना। एक छोटी सी चूक और पूरी साधना पर पानी फिर सकता है।
कांवड़ यात्रा का ऐसा ही एक सख्त और अनोखा नियम है- गूलर के पेड़ से दूरी बनाए रखना। माना जाता है कि अगर कोई कांवड़िया इस पेड़ की छांव से भी गुज़र जाए, तो उसकी कांवड़ खंडित हो जाती है और वह उस जल को भगवान शिव पर अर्पित नहीं कर सकता। लेकिन इस परंपरा के पीछे की असल वजह क्या है? आइए इस रहस्य को थोड़ा गहराई से समझते हैं।
 

महादेव का प्रिय सावन और कांवड़ का कड़ा अनुशासन

सावन के महीने में शिव शंभू स्वयं पृथ्वी लोक पर निवास करते हैं, इसलिए यह समय उनकी विशेष कृपा पाने का सबसे सुनहरा अवसर होता है। कांवड़िये अपनी मनोकामनाओं और शिव भक्ति के भाव से लबरेज़ होकर इस कठिन साधना को चुनते हैं। इस यात्रा की पवित्रता इतनी चरम पर होती है कि भक्ति के साथ-साथ सूक्ष्म से सूक्ष्म नियमों का ध्यान रखना अनिवार्य हो जाता है।
 

आखिर गूलर के पेड़ से क्यों बनाई जाती है दूरी?

धार्मिक कथाओं और लोक-मान्यताओं में इसके पीछे मुख्य रूप से दो बड़े कारण बताए जाते हैं:

गंगाजल की शुद्धता और सूक्ष्म जीवों का वास:

वैज्ञानिक और पौराणिक दोनों ही दृष्टिकोण से गूलर के फलों में छोटे-छोटे सूक्ष्म कीड़े (कीट) पाए जाते हैं। लोक मान्यता है कि गूलर के पेड़ के नीचे से निकलने पर इन जीवों का अंश या पेड़ से झड़ने वाली अपवित्र सामग्री कांवड़िये के कलश या गंगाजल में गिर सकती है। गंगाजल की पवित्रता में ज़रा सी भी अशुद्धि आना महापाप माना गया है। जल अपवित्र होते ही वह शिव-अभिषेक के योग्य नहीं रहता, इसलिए कांवड़ को तुरंत खंडित मान लिया जाता है।
 

नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव:

कुछ मान्यताओं के अनुसार गूलर के वृक्ष को विशेष प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का केंद्र माना गया है। भक्ति और शुद्धि के इस मार्ग पर चल रहे कांवड़िये की आध्यात्मिक ऊर्जा पर इसका विपरीत असर न पड़े, इसलिए भी बुजुर्ग और ज्ञानी संत इस पेड़ की छाया से दूर रहने की हिदायत देते हैं।
 

अगर गलती से टूट जाए यह नियम, तो क्या है रास्ता?

यदि कोई कांवड़िया अनजाने में भी गूलर के पेड़ के नीचे से निकल जाता है, तो उसकी यात्रा का विधान वहीं रुक जाता है। उस जल को शिवलिंग पर चढ़ाने की सख्त मनाही होती है। इसके प्रायश्चित स्वरूप श्रद्धालु को या तो उस जल को किसी पवित्र स्थान पर प्रवाहित करके पुनः नए सिरे से गंगाजल भरना पड़ता है, या फिर विधि-विधान से दूसरा शुद्ध जल लाकर अपनी यात्रा पूरी करनी होती है।
 
यह कठोर नियम इस बात का प्रमाण है कि शिव भक्ति केवल चलने का नाम नहीं, बल्कि पूर्ण समर्पण, शुद्धि और अटूट श्रद्धा की एक पावन परीक्षा है।
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