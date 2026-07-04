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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: Saturday, 4 July 2026 (11:16 IST)

मुंबई की बारिश बनी आफत: उर्वशी ढोलकिया की कार पर गिरा विशालकाय पेड़, देखिए वीडियो

Kshitij Dholakia
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish: Sat, 4 Jul 2026 (11:16 IST) Updated: Sat, 4 Jul 2026 (11:18 IST)
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मुंबई में मानसून की दस्तक के साथ ही भारी बारिश का दौर शुरू हो चुका है। जहां एक तरफ इस बारिश ने लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत दी है, वहीं दूसरी तरफ लोगों के लिए यह आफत का सबब भी बनती जा रही है। भारी बारिश और तेज़ हवाओं के कारण अभिनेत्री उर्वशी ढोलकिया के बेटे और अभिनेता क्षितिज ढोलकिया के साथ एक हादसा हो गया। 
 
दरअसल, मुंबई में लगातार हो रही तेज़ बारिश के कारण क्षितिज ढोलकिया की खड़ी कार पर एक बहुत बड़ा और भारी-भरकम पेड़ अचानक गिर गया। इस हादसे में उनकी गाड़ी बुरी तरह से पिचक गई और उसे भारी नुकसान पहुंचा है। 
हालांकि, सबसे बड़ी राहत की बात यह रही कि जब यह हादसा हुआ, उस समय कार के अंदर कोई भी इंसान मौजूद नहीं था, जिससे एक बड़ा और जानलेवा हादसा होते-होते टल गया। हादसे के ठीक बाद क्षितिज ढोलकिया ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर इस भयावह घटना से जुड़े कुछ वीडियो और तस्वीरें शेयर कीं। 
 
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इन वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक विशालकाय पेड़ ने उनकी गाड़ी को अपनी  चपेट में ले लिया है और गाड़ी का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह से दब चुका है। एक अन्य वीडियो क्लिप में BMC कर्मचारी और फायर ब्रिगेड के अधिकारी मौके पर पहुंचकर कटर की मदद से पेड़ की टहनियों को काटकर कार से हटाते हुए दिखाई दे रहे हैं।
 
इस डरावने अनुभव को साझा करते हुए क्षितिज ने वीडियो में कहा, फिलहाल मेरी कार की हालत ऐसी हो चुकी है। लेकिन किस्मत अच्छी थी कि किसी को भी इस हादसे में चोट नहीं आई है। इसके साथ ही उन्होंने एक भावुक और आभार व्यक्त करने वाला नोट भी लिखा, जिसमें उन्होंने मुंबई पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम को तुरंत एक्शन लेने के लिए धन्यवाद दिया। 
 
क्षितिज ने लिखा, यह एक डरावनी याद दिलाने वाली घटना है कि ज़िंदगी कितनी अनिश्चित हो सकती है। शुक्र है कि मैं उस वक्त कार में नहीं था और सब सुरक्षित हैं। पुलिस और फायर ब्रिगेड की तुरंत मदद के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हमेशा आभारी रहूंगा। 
इस मानसूनी आफत का असर केवल आम जनता पर ही नहीं बल्कि बॉलीवुड और टीवी सितारों पर भी पड़ रहा है। हाल ही में एक्ट्रेस अश्नूर कौर के घर में भी बारिश का पानी घुस गया था, वहीं अभिनेता रणदीप हुड्डा को मुंबई के भारी ट्रैफिक से बचने के लिए मास्क लगाकर मेट्रो से सफर करना पड़ा था।
 
कौन हैं क्षितिज ढोलकिया?
उर्वशी ढोलकिया के बेटे क्षितिज ढोलकिया ने हाल ही में एकता कपूर के सुपरहिट सुपरनैचुरल शो 'नागिन 7' से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की है। इस शो में उन्होंने एक 'नाग' की भूमिका निभाई थी, जिसमें उनके अभिनय को काफी पसंद किया  गया। उन्होंने बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर साजिद खान की फिल्म 'हमशक्लस' (2014) और आयुष्मान खुराना स्टारर 'ड्रीम गर्ल' (2019) में काम करके फिल्म मेकिंग की बारीकियों को सीखा है। 
 
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मुंबई की बारिश बनी आफत: उर्वशी ढोलकिया की कार पर गिरा विशालकाय पेड़, देखिए वीडियो

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