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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: Friday, 3 July 2026 (15:55 IST)

चकाचौंध से दूर रहने वाली पत्नी आरती संग नजर आए सुनील ग्रोवर, फैंस बोले- ये इतनी यंग कैसे!

Sunil Grover
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish: Fri, 3 Jul 2026 (15:55 IST) Updated: Fri, 3 Jul 2026 (15:57 IST)
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फेमस कॉमेडियन और एक्टर सुनील ग्रोवर अपनी बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग और बेमिसाल अभिनय के लिए जाने जाते हैं। 'गुत्थी' और 'डॉ. मशहूर गुलाटी' जैसे किरदारों से घर-घर में पहचान बनाने वाले सुनील अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। लेकिन जब बात उनकी पर्सनल लाइफ की आती है, तो वह इसे मीडिया की लाइमलाइट से बिल्कुल दूर रखना पसंद करते हैं। 
 
हाल ही में सुनील ग्रोवर अपनी पत्नी आरती ग्रोवर के साथ मुंबई में एक इवेंट में नजर आए, तो पैपराजी से लेकर उनके फैंस तक हर कोई हैरान रह गया। वेब सीरीज 'प्रीतम एंड पेड्रो' की ग्रैंड स्क्रीनिंग में सुनील ने अपनी पत्नी आरती ग्रोवर के साथ एंट्री करके सभी का ध्यान खींच लिया। 
 
सालों बाद इस कपल को किसी पब्लिक इवेंट में एक साथ कैमरे के सामने मुस्कुराते और पोज देते हुए देखा गया। दोनों का एक-दूसरे का हाथ थामकर सीढ़ियों से उतरने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस खास आउटिंग के लिए सुनील और आरती दोनों ने ही बेहद रिलैक्स और स्टाइलिश कैजुअल आउटफिट्स चुने थे।
सुनील ने सफेद रंग की सिंपल टी-शर्ट के ऊपर एक ब्लैक स्ट्रक्चर्ड कैजुअल जैकेट कैरी किया था। इसे उन्होंने ब्लू कलर के ओवरसाइज़्ड और लूज-फिटिंग कार्गो ट्राउजर्स के साथ पेयर किया, जिसमें यूटिलिटी पॉकेट्स बने हुए थे। पैरों में लाइट-कलर के प्रिंटेड स्लिप-ऑन फुटवियर उनके इस कूल लुक को पूरा कर रहे थे।
 
सुनील का हाथ थामे नजर आईं आरती ग्रोवर ने वर्टिकल स्ट्राइप्स वाली लॉन्ग-स्लीव टॉप पहनी थी, जिसमें नीचे की तरफ इलास्टिक और ड्रॉस्ट्रिंग हेमलाइन थी। इसके साथ उन्होंने ब्लैक कलर का वाइड-लेग, स्लाउची ट्राउजर और डार्क स्ट्रैपी सैंडल्स पहने थे। उन्होंने अपने लुक को और आकर्षक बनाने के लिए एनिमल-प्रिंट वाला एक मेटैलिक चेन स्ट्रैप शोल्डर बैग भी कैरी किया हुआ था।
 
सोशल मीडिया पर फैंस आरती की सादगी और उनके यूथफुल लुक की जमकर तारीफ कर रहे हैं। कई यूजर्स ने कमेंट करते हुए लिखा कि आरती आज भी बेहद यंग और खूबसूरत दिखती हैं, और उनका ड्रेसिंग सेंस किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस से कम नहीं है।
चकाचौंध से दूर क्या करती हैं आरती ग्रोवर?
बता दें कि आरती ग्रोवर पेशे से एक सफल इंटीरियर डिजाइनर हैं। ग्लैमर की दुनिया का हिस्सा होने के बावजूद आरती लो-प्रोफाइल रहना पसंद करती हैं। वह खुद को पार्टीज और पेज-3 इवेंट्स से दूर रखकर अपने काम और परिवार पर ध्यान केंद्रित करती हैं। सुनील और आरती का एक बेटा भी है, जिसका नाम मोहन ग्रोवर है। सुनील अपने बेटे को भी मीडिया की नजरों और पैपराजी कल्चर से पूरी तरह सुरक्षित रखते हैं। 
 
सुनील ग्रोवर ने एक बार अपने इंटरव्यू में बताया था कि आरती ने उनके मुश्किल दिनों में उनका पूरा साथ दिया है। जब वह स्ट्रगल कर रहे थे, तब भी आरती उनके साथ एक मजबूत पिलर की तरह खड़ी रहीं। यही कारण है कि सुनील अपनी सफलता का एक बड़ा श्रेय अपनी पत्नी को देते हैं।
 
जहां एक तरफ सुनील ग्रोवर अपनी पर्सनल लाइफ में बेहद शांत और निजी हैं, वहीं स्क्रीन पर आते ही वह धमाल मचा देते हैं। पिछले एक दशक से अधिक समय से वह देश को हंसा रहे हैं। हाल ही में नेटफ्लिक्स पर प्रसारित हुए 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में कपिल शर्मा के साथ उनकी दोबारा जोड़ी को दर्शकों ने हाथों-हाथ लिया। इसके अलावा सुनील ने 'सनफ्लॉवर', 'तांडव' जैसी वेब सीरीज और शाहरुख खान की फिल्म 'जवान' व 'गजनी' जैसी बड़ी फिल्मों में अपनी एक्टिंग का लोहा भी मनवाया है।
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