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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: Friday, 3 July 2026 (17:12 IST)

दीपिका कक्कड़ की बीमारी का बेटे रुहान पर भावुक असर, शोएब इब्राहिम ने व्लॉग में बयां किया दर्द

Dipika Kakar
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish: Fri, 3 Jul 2026 (17:12 IST) Updated: Fri, 3 Jul 2026 (17:14 IST)
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मशहूर टेलीविजन एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ और उनका परिवार पिछले कुछ समय से बेहद कठिन दौर से गुजर रहा है। 'ससुराल सिमर का' फेम एक्ट्रेस दीपिका पिछले एक साल से अधिक समय से लिवर कैंसर से जंग लड़ रही हैं। हाल ही में दीपिका अपने दूसरे इम्यूनोथेरेपी इन्फ्यूजन के लिए अस्पताल पहुंचीं, जिसकी भावुक अपडेट उनके पति और अभिनेता शोएब इब्राहिम ने अपने लेटेस्ट व्लॉग में फैंस के साथ साझा की है। 
 
इस बीमारी और लगातार अस्पताल के चक्करों ने न केवल दीपिका कक्कड़ को शारीरिक रूप से प्रभावित किया है, बल्कि उनके छोटे बेटे रुहान पर भी इसका गहरा भावनात्मक असर पड़ा है।
दूसरे इम्यूनोथेरेपी इन्फ्यूजन के लिए अस्पताल पहुंचीं दीपिका
शोएब इब्राहिम ने अपने यूट्यूब व्लॉग के जरिए फैंस को बताया कि दीपिका का दूसरा इम्यूनोथेरेपी सेशन शुरू हो चुका है। शोएब ने साझा किया कि इस ट्रीटमेंट प्रक्रिया के दौरान उन्हें दीपिका को अस्पताल में छोड़कर वापस घर जाना पड़ा, ताकि वे अपने बेटे रुहान की देखभाल कर सकें।
 
छोटे बेटे रुहान पर पड़ा भावनात्मक असर
व्लॉग में दीपिका और शोएब ने इस बात पर गहरी चिंता जताई कि इस पूरी स्थिति का उनके मासूम बेटे रुहान पर नकारात्मक असर हो रहा है। दीपिका ने भावुक होते हुए कहा, पिछले एक महीने में रुहान भावनात्मक रूप से काफी नाजुक और संवेदनशील हो गया है। उसने कई दिनों तक घर को खाली देखा है, जिससे वह बहुत अकेलापन महसूस करने लगा है।
 
शोएब ने बताया कि जब वे दीपिका के दूसरे इन्फ्यूजन के लिए निकलने वाले थे, तो रुहान सुबह से ही बहुत चिड़चिड़ा था और उन्हें बाहर जाने से मना कर रहा था। दीपिका ने पहले भी साझा किया था कि थकान और अस्पताल में रहने के कारण वह अपने बेटे को पूरा समय नहीं दे पाती हैं, जिससे एक मां के तौर पर उनके मन में काफी कशमकश चलती रहती है।

37 दिनों बाद अस्पताल से घर लौटे शोएब के पिता
इब्राहिम परिवार के लिए इस मुश्किल समय के बीच एक बड़ी राहत की खबर भी सामने आई है। शोएब इब्राहिम के पिता, जो पिछले 37 दिनों से ब्रेन हेमरेज के कारण अस्पताल में भर्ती थे, आखिरकार ठीक होकर घर लौट आए हैं। 23 मई को गंभीर स्थिति में भर्ती होने और मस्तिष्क की सर्जरी से गुजरने के बाद अब उनकी हालत में सुधार है।
 
शोएब ने खुशी साझा करते हुए कहा, हम पापा को एक महीने और सात दिनों के बाद घर ले आए हैं। भगवान का शुक्र है कि वे हमारे बीच वापस आ गए हैं। हालांकि, हमें अब भी उनकी सेहत को लेकर बहुत सावधान रहना होगा और जल्द ही उनकी स्पीच थेरेपी भी शुरू की जाएगी। 
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