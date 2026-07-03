  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. diljit dosanjh reacts on neet paper leak cjp jantar mantar protest
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: Friday, 3 July 2026 (13:10 IST)

CJP के आंदोलन से दूरी बनाने पर दिलजीत दोसांझ ने तोड़ी चुप्पी, बोले- मैं कलाकार हूं, नेता नहीं...

Diljit Dosanjh
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish: Fri, 3 Jul 2026 (13:10 IST) Updated: Fri, 3 Jul 2026 (13:12 IST)
google-news
फेमस पंजाबी एक्टर-सिंगर इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' की सफलता का जश्न मना रहे हैं। दिलजीत अक्सर अपनी बेबाक राय के ‍लिए भी सुर्खियों में रहते हैं। लेकिन नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) द्वारा किए जा रहे बड़े विरोध प्रदर्शन से दिलजीत ने खुद को पूरी तरह किनारे कर लिया है।
 
हाल ही में फैंस से रूबरू होने के लिए दिलजीत दोसांझ ने एक इंस्टाग्राम लाइव सेशन रखा था। इस दौरान देश-विदेश से जुड़े उनके लाखों फैंस ने उनसे कई सवाल पूछे। इसी बीच एक फैन ने उनसे पूछा कि क्या वे NEET पेपर लीक विवाद और परीक्षाओं में कथित धांधली के खिलाफ जंतर-मंतर पर चल रहे CJP के प्रदर्शन में शामिल होंगे या इसका समर्थन करेंगे?
इस सवाल पर बिना किसी हिचकिचाहट के दिलजीत ने बेहद संजीदा लहजे में कहा, "मुझे इन सब चीज़ों से दूर रखो... भाई, मैं एक कलाकार हूं। मैं कोई राजनेता नहीं हूं। मुझे नहीं पता कि आप लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं।"
 
अपनी बात को गहराई देने के लिए दिलजीत ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब की एक बेहद लोकप्रिय पंक्ति का पाठ किया— "नानक दुखिया सभु संसारु, सो सुखिया जिसु नामु अघारु।" इसका अर्थ समझाते हुए उन्होंने कहा कि इस दुनिया में हर कोई किसी न किसी दुख या संघर्ष से गुजर रहा है, और सच्चा सुख केवल ईश्वर के नाम के सहारे ही मिल सकता है। 
 
उन्होंने आगे जोड़ा, "देखो, इस दुनिया में सब कुछ कभी भी पूरी तरह सही नहीं हो सकता। इसलिए, जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें भी बधाई और जिनके खिलाफ या जिनके लिए हो रहा है, उन्हें भी बधाई... क्योंकि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता।"
 
दिलजीत दोसांझ का यह बयान इसलिए भी चर्चा बटोर रहा है क्योंकि साल 2020 में केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ हुए किसान आंदोलन में वे एक मुखर चेहरा बनकर उभरे थे। उस समय उन्होंने न केवल सोशल मीडिया पर किसानों का खुलकर समर्थन किया था, बल्कि खुद सिंघु बॉर्डर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों से मुलाकात भी की थी।
 
क्या है कॉकरोच जनता पार्टी का यह प्रदर्शन?
जंतर-मंतर पर जारी इस विरोध प्रदर्शन की अगुवाई कर रही 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) की शुरुआत मूल रूप से एक डिजिटल सैटायर आउटफिट के रूप में हुई थी। लेकिन 20 जून से इस संगठन ने जमीनी स्तर पर मोर्चा खोल रखा है। CJP की मुख्य मांग NEET परीक्षा पेपर-लीक विवाद को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Alpha Review: फर्स्ट हाफ में ताबड़तोड़ ट्विस्ट, सेकंड हाफ में बिखरती कहानी... आलिया भट्ट की फिल्म कितनी दमदार है?

Alpha Review: फर्स्ट हाफ में ताबड़तोड़ ट्विस्ट, सेकंड हाफ में बिखरती कहानी... आलिया भट्ट की फिल्म कितनी दमदार है?'ऐल्फा' के साथ आलिया भट्ट ने YRF स्पाई यूनिवर्स में दमदार एंट्री की है। फिल्म का पहला हाफ तेज रफ्तार, शानदार एक्शन और चौंकाने वाले ट्विस्ट से भरपूर है, लेकिन दूसरा हाफ कमजोर लेखन और फीके क्लाइमैक्स की वजह से असर खो देता है। जानिए कैसी है शिव रवैल के निर्देशन में बनी यह बहुप्रतीक्षित स्पाई एक्शन फिल्म।

मुंबई की बारिश में विक्की कौशल-कैटरीना कैफ का रोमांस, वायरल तस्वीर ने जीता फैंस का दिल

मुंबई की बारिश में विक्की कौशल-कैटरीना कैफ का रोमांस, वायरल तस्वीर ने जीता फैंस का दिलबॉलीवुड एक्टर विक्की कौशल और कैटरीना कैफ पावर कपल में से एक हैं। दोनों की रोमांटिक केमिस्ट्री को फैंस बहुत पसंद करते हैं। मुंबई में जारी बारिश के बीच विक्की ने अपनी पत्नी कैटरीना संग एक रोमांटिक तस्वीर शेयर की है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।

CJP के आंदोलन से दूरी बनाने पर दिलजीत दोसांझ ने तोड़ी चुप्पी, बोले- मैं कलाकार हूं, नेता नहीं...

CJP के आंदोलन से दूरी बनाने पर दिलजीत दोसांझ ने तोड़ी चुप्पी, बोले- मैं कलाकार हूं, नेता नहीं...फेमस पंजाबी एक्टर-सिंगर इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' की सफलता का जश्न मना रहे हैं। दिलजीत अक्सर अपनी बेबाक राय के ‍लिए भी सुर्खियों में रहते हैं। लेकिन नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) द्वारा किए जा रहे बड़े विरोध प्रदर्शन से दिलजीत ने खुद को पूरी तरह किनारे कर लिया है।

कॉमेडियन नहीं डांसर बनना चाहती थीं 'लाफ्टर क्वीन' भारती सिंह, सुदेश लहरी ने ऐसे बदली थी किस्मत

कॉमेडियन नहीं डांसर बनना चाहती थीं 'लाफ्टर क्वीन' भारती सिंह, सुदेश लहरी ने ऐसे बदली थी किस्मतभारतीय टेलीविजन इंडस्ट्री में जब भी कॉमेडी और टाइमिंग की बात आती है, तो जुबां पर सबसे पहला नाम 'लाफ्टर क्वीन' भारती सिंह का आता है। अपने चुटीले अंदाज और बेबाक कॉमिक सेंस से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली भारती सिंह 3 जुलाई को अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं।

रितिक रोशन से तलाक के बाद सुजैन खान को मिले थे 400 करोड़ रुपए? फराह खान अली ने सालों बाद खोला राज

रितिक रोशन से तलाक के बाद सुजैन खान को मिले थे 400 करोड़ रुपए? फराह खान अली ने सालों बाद खोला राजबॉलीवुड सुपरस्टार रितिक रोशन और सुजैन खान का रिश्ता भले ही साल 2014 में कानूनी रूप से खत्म हो गया हो, लेकिन आज भी उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़े किस्से अक्सर चर्चा में रहते हैं। दोनों की शादी 15 साल चली थी और उनके दो बेटे भी हैं।

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरल

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरलबॉलीवुड की 'बेबी डॉल' सनी लियोनी अपनी बोल्डनेस के लिए जानी जाती हैं। सनी अपनी हॉट एंड सिजलिंग तस्वीरों से इंरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। फैंस सनी लियोनी की तस्वीरों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस बार सनी लियोनी ने मालदीव वेकेशन से अपनी कुछ बोल्ड तस्वीरें शेयर की है।

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाज

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाजपलक तिवारी हमेशा से ही अपने बेहतरीन फैशन सेंस और गॉर्जियस स्टाइल के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने अपनी दिलकश अदाओं से एक बार फिर फैंस का दिल जीत लिया है। पलक ने एक बेहद यूनीक और स्टाइलिश गोल्डन कॉर्सेट टॉप में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़का

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़काटीवी और सोशल मीडिया सेंसेशन निक्की तंबोली अपने अपने बोल्ड और दिलकश अंदाज के लिए मशहूर हैं। वह अपनी सिजलिंग अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। इस बार निक्की ने मरून कलर की साड़ी में अपनी कुछ सुपर सिजलिंग तस्वीरें शेयर की है। खूबसूरत शिमरी साड़ी में निक्की की अदाएं देखने लायक है।

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिल

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिलश्वेता तिवारी अपने ग्लैमरस लुक्स की वजह से सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। श्वेता का बोल्ड अंदाज देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वह दो बच्चों की मां हैं। 45 साल की श्वेता तिवारी की तस्वीरों पर फैंस जमकर प्यार लुटाते हैं। इस बार श्वेता तिवारी ने वेकेशन से अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलका

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलकाअपनी नीली आंखों और कातिलाना अदाओं से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली सेलिना जेटली पिछले 14 साल से अभिनय की दुनिया से दूर हैं। उन्हें आखिरी बार साल 2011 में आई फिल्म 'थैंक यू' में देखा गया था। इसके बाद वह 2012 में 'विल यू मैरी' में कैमियो रोल में नजर आई थीं।