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'गजरा' से मराठी डेब्यू करने जा रहीं अदा शर्मा, देखिए एक्ट्रेस की 5 शानदार परफॉर्मेंस जिन्होंने जीता दिल
विभिन्न शैलियों में दर्शकों का दिल जीतने के बाद, अदा शर्मा सच्ची घटनाओं से प्रेरित एक हार्ड-हिटिंग फिल्म 'गजरा' के साथ मराठी सिनेमा में अपनी शुरुआत करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। फिल्म के भूतिया फर्स्ट-लुक पोस्टर ने पहले ही उत्साह पैदा कर दिया है, जिसमें अदा खून से लथपथ दुल्हन के अवतार में दिखाई दे रही है।
यहां 5 प्रदर्शन हैं जो एक अभिनेत्री के रूप में अदा शर्मा की अविश्वसनीय रेंज साबित करते हैं-
1920 - हॉरर में एक ड्रीम डेब्यू
अदा ने हॉरर ब्लॉकबस्टर 1920 में एक सनसनीखेज शुरुआत की। लीसा की भूमिका निभाने के लिए उसे मासूमियत और भयानक अलौकिक तीव्रता के बीच स्विच करना पड़ा। आज भी, इसे किसी भारतीय अभिनेत्री द्वारा सबसे यादगार हॉरर डेब्यू में से एक माना जाता है।
द केरल स्टोरी - एक करियर-परिभाषित प्रदर्शन
शालिनी उन्नीकृष्णन/फातिमा बा के रूप में, अदा ने अपने करियर की सबसे भावनात्मक रूप से मांग वाली प्रस्तुतियों में से एक प्रस्तुत की। यह फिल्म भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली महिला प्रधान फिल्म बन गई, जिसने दुनिया भर में 375 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की और पूरे देश में उनके प्रशंसकों की संख्या बढ़ गई।
कमांडो 2 और कमांडो 3 - द एक्शन स्टार
बहुत कम अभिनेत्रियाँ जोरदार एक्शन कर पाती हैं, लेकिन अदा ने भावना रेड्डी के रूप में अपने मार्शल आर्ट कौशल और निडर स्टंट काम से प्रभावित किया। उनकी एथलेटिसिज्म और स्क्रीन उपस्थिति ने उन्हें फ्रैंचाइज़ में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों में से एक बना दिया।
सनफ्लावर सीज़न 2 - बोल्ड ट्विस्ट के साथ कॉमेडी
पूरी तरह से गियर बदलते हुए, अदा ने रोज़ी का किरदार निभाया, जो बेदाग कॉमिक टाइमिंग वाली एक बोल्ड बार डांसर है। उनके विचित्र प्रदर्शन ने ग्लैमर, रहस्य और हास्य को जोड़ा, जिससे साबित हुआ कि वह सहजता से गहन नाटकों से ऑफबीट कॉमेडी में बदलाव कर सकती हैं।
रीता सान्याल - आठ किरदार, एक अभिनेता
शायद उनके सबसे तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण प्रदर्शनों में से एक, अदा ने रीता सान्याल में कई भेषों और व्यक्तित्वों को चित्रित किया। शो के हास्य और रहस्य को बनाए रखते हुए आठ अलग-अलग अवतारों में ढलने से उनकी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन पहले कभी नहीं हुआ।
अगला पड़ाव: गजरा
हॉरर और एक्शन से लेकर कॉमेडी, कोर्टरूम ड्रामा और सामाजिक रूप से प्रासंगिक सिनेमा तक, अदा शर्मा ने लगातार ऐसी भूमिकाएँ चुनी हैं जो एक अभिनेता के रूप में उन्हें चुनौती देती हैं। गजरा, उनकी पहली मराठी फिल्म के साथ, वह अब एक और नई जगह पर कदम रख रही हैं। फर्स्ट लुक में दर्शक उनके ट्रांसफॉर्मेशन को देखने के लिए उत्साहित हैं।
अक्षय कुमार ने मुंबई में बेचे 2 लग्जरी फ्लैट्स, 9 साल में कमाया इतना मुनाफा
बॉलीवुड के 'खिलाड़ी' यानी अक्षय कुमार सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर ही नहीं, बल्कि प्रॉपर्टी मार्केट में भी चौके-छक्के लगा रहे हैं। फिल्मों में मुनाफे के हिस्सेदार रहने वाले अक्षय अब अपने रियल एस्टेट पोर्टफोलियो को लगातार रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं। खबरों के अनुसार अक्षय ने मुंबई में अपने दो लग्जरी अपार्टमेंट करोड़ों रुपए के मुनाफे में बेच दिए हैं।
क्यों एनीमेशन में लौट रही है 'बाहुबली' की दुनिया? एसएस राजामौली ने खोला राज
बाहुबली फ्रेंचाइजी, जिसमें बाहुबली: द बिगिनिंग और बाहुबली: द कन्क्लूजन शामिल हैं, आज भी भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी और सबसे पसंदीदा फ्रेंचाइजी में से एक है। दुनिया भर में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली भारतीय कहानियों में शामिल बाहुबली ने सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड नहीं बनाए, बल्कि एक ग्लोबल कल्चरल फेनोमेनन बन गई।
'मिर्जापुर: द मूवी' में नए लेवल पर दिखेंगे गुड्डू पंडित, अली फजल का बदला हुआ अंदाज करेगा सरप्राइज
'मिर्जापुर' में गुड्डू पंडित का सफर हर सीजन के साथ बदलता गया है। पहले सीजन में एक आम लड़के के तौर पर शुरुआत करने वाला यह किरदार धीरे-धीरे बदले, ताकत और सत्ता की लड़ाई का सबसे बड़ा चेहरा बन गया। अब 'मिर्जापुर: द मूवी' में दर्शकों को गुड्डू पंडित का सफर एक नए पड़ाव पर पहुंचता हुआ देखने को मिलेगा, जहां उनका किरदार पहले से भी ज्यादा मैच्योर और अलग अंदाज़ में नज़र आएगा।