  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. adah sharma marathi debut gajara look top 5 iconic performances
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: Thursday, 2 July 2026 (17:49 IST)

'गजरा' से मराठी डेब्यू करने जा रहीं अदा शर्मा, देखिए एक्ट्रेस की 5 शानदार परफॉर्मेंस जिन्होंने जीता दिल

Adah Sharma
BY: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish: Thu, 2 Jul 2026 (17:49 IST) Updated: Thu, 2 Jul 2026 (17:52 IST)
google-news
विभिन्न शैलियों में दर्शकों का दिल जीतने के बाद, अदा शर्मा सच्ची घटनाओं से प्रेरित एक हार्ड-हिटिंग फिल्म 'गजरा' के साथ मराठी सिनेमा में अपनी शुरुआत करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। फिल्म के भूतिया फर्स्ट-लुक पोस्टर ने पहले ही उत्साह पैदा कर दिया है, जिसमें अदा खून से लथपथ दुल्हन के अवतार में दिखाई दे रही है। 
 
यहां 5 प्रदर्शन हैं जो एक अभिनेत्री के रूप में अदा शर्मा की अविश्वसनीय रेंज साबित करते हैं-
 
1920 - हॉरर में एक ड्रीम डेब्यू
अदा ने हॉरर ब्लॉकबस्टर 1920 में एक सनसनीखेज शुरुआत की। लीसा की भूमिका निभाने के लिए उसे मासूमियत और भयानक अलौकिक तीव्रता के बीच स्विच करना पड़ा। आज भी, इसे किसी भारतीय अभिनेत्री द्वारा सबसे यादगार हॉरर डेब्यू में से एक माना जाता है।
 
द केरल स्टोरी - एक करियर-परिभाषित प्रदर्शन
शालिनी उन्नीकृष्णन/फातिमा बा के रूप में, अदा ने अपने करियर की सबसे भावनात्मक रूप से मांग वाली प्रस्तुतियों में से एक प्रस्तुत की। यह फिल्म भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली महिला प्रधान फिल्म बन गई, जिसने दुनिया भर में 375 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की और पूरे देश में उनके प्रशंसकों की संख्या बढ़ गई।

 
कमांडो 2 और कमांडो 3 - द एक्शन स्टार
बहुत कम अभिनेत्रियाँ जोरदार एक्शन कर पाती हैं, लेकिन अदा ने भावना रेड्डी के रूप में अपने मार्शल आर्ट कौशल और निडर स्टंट काम से प्रभावित किया। उनकी एथलेटिसिज्म और स्क्रीन उपस्थिति ने उन्हें फ्रैंचाइज़ में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों में से एक बना दिया।
 
सनफ्लावर सीज़न 2 - बोल्ड ट्विस्ट के साथ कॉमेडी
पूरी तरह से गियर बदलते हुए, अदा ने रोज़ी का किरदार निभाया, जो बेदाग कॉमिक टाइमिंग वाली एक बोल्ड बार डांसर है। उनके विचित्र प्रदर्शन ने ग्लैमर, रहस्य और हास्य को जोड़ा, जिससे साबित हुआ कि वह सहजता से गहन नाटकों से ऑफबीट कॉमेडी में बदलाव कर सकती हैं।
 
रीता सान्याल - आठ किरदार, एक अभिनेता
शायद उनके सबसे तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण प्रदर्शनों में से एक, अदा ने रीता सान्याल में कई भेषों और व्यक्तित्वों को चित्रित किया। शो के हास्य और रहस्य को बनाए रखते हुए आठ अलग-अलग अवतारों में ढलने से उनकी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन पहले कभी नहीं हुआ।
 
अगला पड़ाव: गजरा
हॉरर और एक्शन से लेकर कॉमेडी, कोर्टरूम ड्रामा और सामाजिक रूप से प्रासंगिक सिनेमा तक, अदा शर्मा ने लगातार ऐसी भूमिकाएँ चुनी हैं जो एक अभिनेता के रूप में उन्हें चुनौती देती हैं। गजरा, उनकी पहली मराठी फिल्म के साथ, वह अब एक और नई जगह पर कदम रख रही हैं। फर्स्ट लुक में दर्शक उनके ट्रांसफॉर्मेशन को देखने के लिए उत्साहित हैं।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

अक्षय कुमार ने मुंबई में बेचे 2 लग्जरी फ्लैट्स, 9 साल में कमाया इतना मुनाफा

अक्षय कुमार ने मुंबई में बेचे 2 लग्जरी फ्लैट्स, 9 साल में कमाया इतना मुनाफाबॉलीवुड के 'खिलाड़ी' यानी अक्षय कुमार सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर ही नहीं, बल्कि प्रॉपर्टी मार्केट में भी चौके-छक्के लगा रहे हैं। फिल्मों में मुनाफे के हिस्सेदार रहने वाले अक्षय अब अपने रियल एस्टेट पोर्टफोलियो को लगातार रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं। खबरों के अनुसार अक्षय ने मुंबई में अपने दो लग्जरी अपार्टमेंट करोड़ों रुपए के मुनाफे में बेच ‍दिए हैं।

क्यों एनीमेशन में लौट रही है 'बाहुबली' की दुनिया? एसएस राजामौली ने खोला राज

क्यों एनीमेशन में लौट रही है 'बाहुबली' की दुनिया? एसएस राजामौली ने खोला राजबाहुबली फ्रेंचाइजी, जिसमें बाहुबली: द बिगिनिंग और बाहुबली: द कन्क्लूजन शामिल हैं, आज भी भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी और सबसे पसंदीदा फ्रेंचाइजी में से एक है। दुनिया भर में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली भारतीय कहानियों में शामिल बाहुबली ने सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड नहीं बनाए, बल्कि एक ग्लोबल कल्चरल फेनोमेनन बन गई।

'मिर्जापुर: द मूवी' में नए लेवल पर दिखेंगे गुड्डू पंडित, अली फजल का बदला हुआ अंदाज करेगा सरप्राइज

'मिर्जापुर: द मूवी' में नए लेवल पर दिखेंगे गुड्डू पंडित, अली फजल का बदला हुआ अंदाज करेगा सरप्राइज'मिर्जापुर' में गुड्डू पंडित का सफर हर सीजन के साथ बदलता गया है। पहले सीजन में एक आम लड़के के तौर पर शुरुआत करने वाला यह किरदार धीरे-धीरे बदले, ताकत और सत्ता की लड़ाई का सबसे बड़ा चेहरा बन गया। अब 'मिर्जापुर: द मूवी' में दर्शकों को गुड्डू पंडित का सफर एक नए पड़ाव पर पहुंचता हुआ देखने को मिलेगा, जहां उनका किरदार पहले से भी ज्यादा मैच्योर और अलग अंदाज़ में नज़र आएगा।

जब 'गदर' की दीवानगी में दिन-रात चले शोज, डायरेक्टर अनिल शर्मा ने नाम किया था अनोखा रिकॉर्ड

जब 'गदर' की दीवानगी में दिन-रात चले शोज, डायरेक्टर अनिल शर्मा ने नाम किया था अनोखा रिकॉर्डडायरेक्टर अनिल शर्मा कभी दिग्गज फिल्ममेकर स्वर्गीय बीआर चोपड़ा के असिस्टेंट डायरेक्टर हुआ करते थे और तब से वह उस लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं, और उन्होंने भारतीय सिनेमा में एक शानदार पहचान बनाई है ऐसी फिल्मों के साथ जिन्होंने पीढ़ियों का मनोरंजन किया है और एक गहरा सांस्कृतिक प्रभाव छोड़ा है।

अशनूर कौर के करोड़ों के आशियाने में घुसा बारिश का पानी, एक्ट्रेस ने वीडियो किया शेयर

अशनूर कौर के करोड़ों के आशियाने में घुसा बारिश का पानी, एक्ट्रेस ने वीडियो किया शेयरमुंबई में मानसून की शुरुआत होते ही मायानगरी की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। भारी बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में जलभराव जैसी गंभीर स्थिति पैदा हो गई है। इस आफत की बारिश से आम नागरिकों के साथ-साथ बॉलीवुड और टीवी जगत के सितारे भी अछूते नहीं रहे हैं।

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरल

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरलबॉलीवुड की 'बेबी डॉल' सनी लियोनी अपनी बोल्डनेस के लिए जानी जाती हैं। सनी अपनी हॉट एंड सिजलिंग तस्वीरों से इंरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। फैंस सनी लियोनी की तस्वीरों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस बार सनी लियोनी ने मालदीव वेकेशन से अपनी कुछ बोल्ड तस्वीरें शेयर की है।

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाज

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाजपलक तिवारी हमेशा से ही अपने बेहतरीन फैशन सेंस और गॉर्जियस स्टाइल के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने अपनी दिलकश अदाओं से एक बार फिर फैंस का दिल जीत लिया है। पलक ने एक बेहद यूनीक और स्टाइलिश गोल्डन कॉर्सेट टॉप में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़का

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़काटीवी और सोशल मीडिया सेंसेशन निक्की तंबोली अपने अपने बोल्ड और दिलकश अंदाज के लिए मशहूर हैं। वह अपनी सिजलिंग अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। इस बार निक्की ने मरून कलर की साड़ी में अपनी कुछ सुपर सिजलिंग तस्वीरें शेयर की है। खूबसूरत शिमरी साड़ी में निक्की की अदाएं देखने लायक है।

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिल

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिलश्वेता तिवारी अपने ग्लैमरस लुक्स की वजह से सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। श्वेता का बोल्ड अंदाज देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वह दो बच्चों की मां हैं। 45 साल की श्वेता तिवारी की तस्वीरों पर फैंस जमकर प्यार लुटाते हैं। इस बार श्वेता तिवारी ने वेकेशन से अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलका

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलकाअपनी नीली आंखों और कातिलाना अदाओं से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली सेलिना जेटली पिछले 14 साल से अभिनय की दुनिया से दूर हैं। उन्हें आखिरी बार साल 2011 में आई फिल्म 'थैंक यू' में देखा गया था। इसके बाद वह 2012 में 'विल यू मैरी' में कैमियो रोल में नजर आई थीं।