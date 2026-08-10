सनी देओल को 60 करोड़ रुपये! ‘बंटवारा 1947’ की स्टारकास्ट फीस ने चौंकाया, प्रीति की वापसी भी खास

सनी देओल की देशभक्ति वाली फिल्मों का सिलसिला एक बार फिर बड़े पर्दे पर लौट रहा है, लेकिन इस बार फिल्म की कहानी के साथ-साथ कलाकारों की फीस भी चर्चा में है। 14 अगस्त को रिलीज होने जा रही ‘बंटवारा 1947’ में सनी देओल सबसे ज्यादा फीस लेने वाले कलाकार हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें फिल्म के लिए 60 करोड़ रुपये मिले हैं। वहीं लंबे समय बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रहीं प्रीति जिंटा ने 10 करोड़ रुपये की फीस ली है। करीब 150 करोड़ रुपये के बजट में बनी यह फिल्म सिर्फ भारत-पाकिस्तान बंटवारे की त्रासदी नहीं दिखाती, बल्कि उस दौर में हिंदू-मुस्लिम परिवारों के बीच बने रिश्तों और इंसानी भावनाओं को भी सामने लाने की कोशिश करती है।

सनी देओल की फीस सबसे ज्यादा, प्रीति जिंटा की वापसी पर नजर

‘बंटवारा 1947’ में सनी देओल मुख्य भूमिका में हैं और फिल्म में उनकी मौजूदगी को दर्शकों को खींचने वाला बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सनी देओल को इस फिल्म के लिए 60 करोड़ रुपये का मेहनताना मिला है। इस तरह वह फिल्म की स्टारकास्ट में सबसे ज्यादा फीस पाने वाले कलाकार बन गए हैं।

वहीं प्रीति जिंटा करीब छह साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने अपनी इस कमबैक फिल्म के लिए 10 करोड़ रुपये लिए हैं। प्रीति आखिरी बार 2018 में आई फिल्म ‘भैयाजी सुपरहिट’ में नजर आई थीं। ऐसे में उनकी वापसी भी फिल्म की सबसे बड़ी खासियतों में शामिल है।

फिल्म में शबाना आजमी भी अहम भूमिका में हैं, लेकिन उनकी फीस का खुलासा नहीं किया गया है। वहीं अली फजल विशेष भूमिका में नजर आएंगे और रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने इसके लिए 7 करोड़ रुपये चार्ज किए हैं।

150 करोड़ रुपये के बजट में बनी है फिल्म

‘बंटवारा 1947’ को बड़े स्तर पर तैयार किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म का बजट करीब 150 करोड़ रुपये है। फिल्म का ट्रेलर पहले ही जारी किया जा चुका है, जिसमें बंटवारे के दौर की उथल-पुथल के बीच रिश्तों और इंसानी जज्बातों की झलक दिखाई गई है।

फिल्म का निर्देशन राजकुमार संतोषी ने किया है। यानी दर्शकों को एक बार फिर संतोषी की कहानी कहने की शैली देखने को मिलेगी, जिन्होंने पहले भी देश, इतिहास और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी कहानियों को बड़े पर्दे पर प्रभावी तरीके से पेश किया है।

सिर्फ बंटवारे की कहानी नहीं, हिंदू-मुस्लिम रिश्तों पर फोकस

‘बंटवारा 1947’ की कहानी भारत के विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित है। फिल्म में उस समय पैदा हुई परिस्थितियों के बीच हिंदू और मुस्लिम परिवारों के रिश्तों को केंद्र में रखा गया है।

कहानी का आधार उर्दू का चर्चित नाटक ‘जिस लाहौर नइ वेख्या ओ जम्याई नइ’ है, जिसे असगर वजाहत ने लिखा था। यह नाटक 1947 के बंटवारे के तुरंत बाद के लाहौर की पृष्ठभूमि में इंसानी रिश्तों और विभाजन से पैदा हुई त्रासदी को सामने लाता है।

यही वजह है कि फिल्म को केवल एक देशभक्ति फिल्म के तौर पर देखना पूरी तस्वीर नहीं होगी। इसकी कहानी में बंटवारे के बीच इंसानियत, रिश्तों और दो समुदायों के बीच पैदा हुई परिस्थितियों को भी महत्वपूर्ण जगह दी गई है।

आमिर खान के प्रोडक्शन में बनी, संगीत एआर रहमान का

‘बंटवारा 1947’ का निर्माण आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले किया गया है। फिल्म के निर्माता आमिर खान और अपर्णा पुरोहित हैं। निर्देशन की कमान राजकुमार संतोषी के हाथ में है।

फिल्म के संगीत की जिम्मेदारी ए. आर. रहमान ने संभाली है, जबकि गीत जावेद अख्तर ने लिखे हैं। यानी फिल्म की स्टारकास्ट के साथ इसकी रचनात्मक टीम भी काफी मजबूत है।

फिल्म में सनी देओल, प्रीति जिंटा और शबाना आजमी के अलावा करण देओल, कनिका कपूर और अभिमन्यु सिंह भी नजर आएंगे।

14 अगस्त को सिनेमाघरों में टक्कर

‘बंटवारा 1947’ 14 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। खास बात यह है कि इसी दिन ‘आवारापन 2’ भी रिलीज हो रही है। यानी बॉक्स ऑफिस पर दोनों फिल्मों के बीच सीधी टक्कर देखने को मिलेगी।

सनी देओल के लिए यह इस साल की दूसरी रिलीज होगी। इससे पहले वह ‘बॉर्डर 2’ में नजर आ चुके हैं। वहीं प्रीति जिंटा के लिए यह फिल्म करीब छह साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी का मौका है।

दिलचस्प बात यह भी है कि शबाना आजमी की दो फिल्में एक ही दिन रिलीज होंगी, ‘बंटवारा 1947’ और ‘अवारापन 2’। ऐसे में 14 अगस्त उनके लिए भी खास रहने वाला है।

सनी की फीस से ज्यादा बड़ा सवाल, क्या कहानी दर्शकों को रोक पाएगी?

‘बटवारा 1947’ के सामने सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर कमाई करना नहीं, बल्कि बंटवारे जैसी संवेदनशील और पहले से कई बार दिखाई जा चुकी कहानी को नए अंदाज में पेश करना है। सनी देओल की लोकप्रियता, प्रीति जिंटा की वापसी, राजकुमार संतोषी का निर्देशन और ए. आर. रहमान का संगीत फिल्म के पक्ष में बड़े पॉइंट हैं।

लेकिन असली फैसला दर्शक करेंगे कि 150 करोड़ रुपये के बजट वाली यह फिल्म बंटवारे की कहानी को कितनी मजबूती से पर्दे पर उतार पाती है। फिलहाल सनी देओल की 60 करोड़ रुपये की फीस और प्रीति जिंटा की 10 करोड़ रुपये की कमबैक फीस ने रिलीज से पहले ही फिल्म को चर्चा में ला दिया है।