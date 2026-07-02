नितेश तिवारी की 'रामायणम्' ट्रेलर से 11 सेकंड का सीन लीक! यूजर्स ने जताई नाराजगी

नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही महाकाव्य 'रामायणम्' इन दिनों भारतीय सिनेमा की सबसे चर्चित और प्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम और साई पल्लवी माता सीता के किरदार में नजर आने वाली हैं। फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच भारी उत्सुकता है।

इसी बीच फिल्म के ट्रेलर से 11 सेकंड का एक सीन लीक हो गया है। वायरल वीडियो में रणबीर कपूर भगवान राम के अवतार में ‍दिख रहे हैं। वह एक राक्षस का वध करते नजर आ रहे हैं। यूजर्स का दावा है कि यह सीन कथित तौर पर 'रामायणम्' के ट्रेलर का हिस्सा है, जिसे हाल ही में सिनेमाकॉन इवेंट में दिखाया गया था।

इस लीक सीन को देखकर कई यूजर्स भड़क गए हैं। कुछ यूजर्स का यह भी कहना है कि लीक हुआ सीन असली नहीं है, बल्कि एनआई जेनरेटेड है। हालांकि अभी इस लीक को लेकर 'रामायणम्' के मेकर्स की तरफ से कोई बयान या प्रतिक्रिया नहीं आई है।

दिग्गज स्टारकास्ट से सजी 'रामायण' दो भागों में रिलीज होगी। फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता, यश रावण और सनी देओल हनुमान की भूमिका में नज़र आएंगे। इसके अलावा रवि दुबे और अरुण गोविल भी अहम किरदारों में हैं। फिल्म का पहला भाग दिवाली 2026 के अवसर पर सिनेमाघरों में दस्तक देगा, जबकि दूसरा भाग साल 2027 में रिलीज होने की उम्मीद है।