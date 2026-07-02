सम्बंधित जानकारी
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नितेश तिवारी की 'रामायणम्' ट्रेलर से 11 सेकंड का सीन लीक! यूजर्स ने जताई नाराजगी
नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही महाकाव्य 'रामायणम्' इन दिनों भारतीय सिनेमा की सबसे चर्चित और प्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम और साई पल्लवी माता सीता के किरदार में नजर आने वाली हैं। फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच भारी उत्सुकता है।
इसी बीच फिल्म के ट्रेलर से 11 सेकंड का एक सीन लीक हो गया है। वायरल वीडियो में रणबीर कपूर भगवान राम के अवतार में दिख रहे हैं। वह एक राक्षस का वध करते नजर आ रहे हैं। यूजर्स का दावा है कि यह सीन कथित तौर पर 'रामायणम्' के ट्रेलर का हिस्सा है, जिसे हाल ही में सिनेमाकॉन इवेंट में दिखाया गया था।
WTF— Mabbi_Gaadi_ Ruleee(@ShruthiNai30968) July 1, 2026
RAMAYANA Leaked Scene pic.twitter.com/1i5UwEGD8n
इस लीक सीन को देखकर कई यूजर्स भड़क गए हैं। कुछ यूजर्स का यह भी कहना है कि लीक हुआ सीन असली नहीं है, बल्कि एनआई जेनरेटेड है। हालांकि अभी इस लीक को लेकर 'रामायणम्' के मेकर्स की तरफ से कोई बयान या प्रतिक्रिया नहीं आई है।
दिग्गज स्टारकास्ट से सजी 'रामायण' दो भागों में रिलीज होगी। फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता, यश रावण और सनी देओल हनुमान की भूमिका में नज़र आएंगे। इसके अलावा रवि दुबे और अरुण गोविल भी अहम किरदारों में हैं। फिल्म का पहला भाग दिवाली 2026 के अवसर पर सिनेमाघरों में दस्तक देगा, जबकि दूसरा भाग साल 2027 में रिलीज होने की उम्मीद है।
क्यों एनीमेशन में लौट रही है 'बाहुबली' की दुनिया? एसएस राजामौली ने खोला राज
बाहुबली फ्रेंचाइजी, जिसमें बाहुबली: द बिगिनिंग और बाहुबली: द कन्क्लूजन शामिल हैं, आज भी भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी और सबसे पसंदीदा फ्रेंचाइजी में से एक है। दुनिया भर में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली भारतीय कहानियों में शामिल बाहुबली ने सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड नहीं बनाए, बल्कि एक ग्लोबल कल्चरल फेनोमेनन बन गई।
'मिर्जापुर: द मूवी' में नए लेवल पर दिखेंगे गुड्डू पंडित, अली फजल का बदला हुआ अंदाज करेगा सरप्राइज
'मिर्जापुर' में गुड्डू पंडित का सफर हर सीजन के साथ बदलता गया है। पहले सीजन में एक आम लड़के के तौर पर शुरुआत करने वाला यह किरदार धीरे-धीरे बदले, ताकत और सत्ता की लड़ाई का सबसे बड़ा चेहरा बन गया। अब 'मिर्जापुर: द मूवी' में दर्शकों को गुड्डू पंडित का सफर एक नए पड़ाव पर पहुंचता हुआ देखने को मिलेगा, जहां उनका किरदार पहले से भी ज्यादा मैच्योर और अलग अंदाज़ में नज़र आएगा।
जब 'गदर' की दीवानगी में दिन-रात चले शोज, डायरेक्टर अनिल शर्मा ने नाम किया था अनोखा रिकॉर्ड
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मिर्जापुर से हाउस ऑफ द ड्रैगन तक, सत्ता की लड़ाई दिखाने वाली 5 दमदार कहानियां
सत्ता की लड़ाई हमेशा से दर्शकों को अपनी ओर खींचती रही है, क्योंकि इसमें साफ दिखता है कि लोग ताकत बचाने, धोखा देने, कुर्बानी देने या खुद को बदलने तक के लिए कितनी दूर जा सकते हैं। चाहे बात आयरन थ्रोन की हो, विरासत में मिलने वाले मीडिया एम्पायर की, मिर्जापुर की बदलती सत्ता की कहानियां हमेशा लोगों को बांधे रखती हैं, क्योंकि हर कुर्सी की लड़ाई की एक निजी कीमत होती है।