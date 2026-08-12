  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. veer pahariya prem keetanu new film announced release on october 2
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Wednesday, 12 August 2026 (13:59 IST)

'स्काई फोर्स' के बाद वीर पहाड़िया का नया अंदाज, 'प्रेम कीटाणु' में दिखेगा रोमांटिक अवतार

Veer Pahariya
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Wed, 12 Aug 2026 (14:02 IST)
google-news
'स्काई फोर्स' से बॉलीवुड में डेब्यू करने के बाद वीर पहाड़िया लगातार बॉलीवुड में अपना दबदबा कायम करते जा रहे हैं और इसका सबूत है महेश भट्ट की 'नाम – टू लिव इज वॉर' के बाद उनकी अगली थिएट्रिकल फिल्म 'प्रेम कीटाणु', जिसकी घोषणा उन्होंने हाल ही में की है। 
 
इसी वर्ष गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2026 को रिलीज़ होने जा रही यह फिल्म दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस फिल्म में वीर पहाड़िया के साथ अपारशक्ति खुराना, आफिया सैयद, राकेश बेदी और निखिल विजय भी नजर आएंगे।
'प्रेम कीटाणु' का निर्देशन अपूर्व सिंह कार्की ने किया है, जो ‘सिर्फ एक बंदा काफी है’ और चर्चित सीरीज ‘एस्पिरेंट्स’ के लिए जाने जाते हैं। यह फिल्म गौरव वर्मा के नए लॉन्च किए गए बैनर अवनिका फिल्म्स की पहली प्रोडक्शन है, जिसे फार्स फिल्म्स के साथ मिलकर प्रस्तुत किया जा रहा है।
 
इसकी कहानी युवाओं की आकांक्षाओं, रिश्तों और रोजमर्रा की चुनौतियों के इर्द-गिर्द घूमती इस फिल्म की कहानी एक दिल छू लेने वाली और रिलेटेबल एंटरटेनर है। हास्य और भावनाओं से भरपूर इस फिल्म में आधुनिक जीवन और प्यार को एक नए नजरिए से पेश करने की कोशिश भी की गई है।
 
ऐसे में यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि ‘प्रेम कीटाणु’ वीर पहाड़िया को उनके डेब्यू ‘स्काई फोर्स’ से बिल्कुल अलग अंदाज में पेश करेगी। ‘स्काई फोर्स’ में उन्होंने भारतीय वायुसेना के अधिकारी टी. विजया का किरदार निभाया था। ऐसे में देशभक्ति और एक्शन से भरपूर ड्रामा के बाद अब युवा और रिश्तों पर आधारित एंटरटेनर का हिस्सा बनना दिखाता है कि वीर अपने करियर के शुरुआती दौर में ही अलग-अलग तरह के किरदार और जॉनर तलाश रहे हैं।
 
जैसा कि वीर की आगामी फिल्मों की लिस्ट में डार्क एक्शन थ्रिलर ‘नाम – टू लिव इज़ वॉर’ भी शामिल है। महेश भट्ट द्वारा प्रस्तुत और सिद्धांत सचदेव द्वारा निर्देशित इस फिल्म में वीर के साथ वरुण शर्मा नजर आएंगे, जो पहली बार नेगेटिव भूमिका में दिखाई देने की उम्मीद है। फिल्म का निर्माण रिद्धि चावड़ा और उत्सव उपाध्याय कर रहे हैं।
 
‘प्रेम कीटाणु’ और ‘नाम – टू लिव इज़ वॉर’ के जरिए वीर पहाड़िया दो बिल्कुल अलग सिनेमाई दुनिया का हिस्सा बन रहे हैं। एक ओर जहां ‘प्रेम कीटाणु’ रोमांस, हास्य और युवा भारत की रोजमर्रा की वास्तविकताओं को सामने लाएगी, वहीं ‘नाम – टू लिव इज़ वॉर’ में उनका एक इंटेंस और रग्ड एक्शन अवतार देखने को मिलेगा।
 
‘स्काई फोर्स’ के बाद इन दोनों फिल्मों की घोषणा वीर पहाड़िया के करियर के अगले चरण की ओर इशारा करती है, जहां अभिनेता किसी एक इमेज तक सीमित रहने के बजाय अलग-अलग जॉनर और किरदारों के जरिए अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
शाहरुख खान का 'बाहें फैलाने वाला' सिग्नेचर पोज कैसे बना? किंग खान ने बताया था मजेदार किस्सा

'रामायणम्' के ट्रेलर से खुश नहीं हुए 'युधिष्ठिर' गजेंद्र चौहान, कैकेयी के लुक पर उठाए सवाल

'रामायणम्' के ट्रेलर से खुश नहीं हुए 'युधिष्ठिर' गजेंद्र चौहान, कैकेयी के लुक पर उठाए सवालनितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही फिल्म 'रामायणम्' को लेकर दर्शकों और सिनेमा प्रेमियों के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। हाल ही में इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है, जिसे दर्शकों और क्रिटिक्स का अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। कई बॉलीवुड और टीवी जगत के दिग्गज कलाकारों ने भी ट्रेलर को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं दी है।

रकुल प्रीत सिंह ने रेड बॉडीकॉन गाउन में ढाया कहर, ग्लैमरस लुक देख फैंस हुए दीवाने

रकुल प्रीत सिंह ने रेड बॉडीकॉन गाउन में ढाया कहर, ग्लैमरस लुक देख फैंस हुए दीवानेबॉलीवुड की खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह अक्सर अपने फैशन सेंस को लेकर चर्चा में बनी रहती हैं। हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपने नए फोटोशूट की तस्वीरें शेयर की हैं, जिन्हें देखकर फैंस की धड़कनें तेज हो गई हैं। तस्वीरों में रकुल ने स्ट्रैपलेस बॉडीकॉन रेड गाउन पहना हुआ है।

जूनियर एनटीआर के कंधे की हुई सफल सर्जरी, डॉक्टरों ने दी 6-8 हफ्ते आराम की सलाह, 'ड्रैगन' की शूटिंग पर लगा ब्रेक

जूनियर एनटीआर के कंधे की हुई सफल सर्जरी, डॉक्टरों ने दी 6-8 हफ्ते आराम की सलाह, 'ड्रैगन' की शूटिंग पर लगा ब्रेकसाउथ सुपरस्टार जूनियर एनटीआर के फैंस के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'ड्रैगन' की शूटिंग के दौरान एक्शन सीन शूट करते समय अभिनेता के कंधे में चोट लग गई थी। इस चोट के इलाज के लिए हैदराबाद के एक अस्पताल में उनकी कंधे की सफल सर्जरी की गई है।

'स्काई फोर्स' के बाद वीर पहाड़िया का नया अंदाज, 'प्रेम कीटाणु' में दिखेगा रोमांटिक अवतार

'स्काई फोर्स' के बाद वीर पहाड़िया का नया अंदाज, 'प्रेम कीटाणु' में दिखेगा रोमांटिक अवतार'स्काई फोर्स' से बॉलीवुड में डेब्यू करने के बाद वीर पहाड़िया लगातार बॉलीवुड में अपना दबदबा कायम करते जा रहे हैं और इसका सबूत है महेश भट्ट की 'नाम – टू लिव इज वॉर' के बाद उनकी अगली थिएट्रिकल फिल्म 'प्रेम कीटाणु', जिसकी घोषणा उन्होंने हाल ही में की है। इसी वर्ष गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2026 को रिलीज़ होने जा रही यह फिल्म दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

शाहरुख खान का 'बाहें फैलाने वाला' सिग्नेचर पोज कैसे बना? किंग खान ने बताया था मजेदार किस्सा

शाहरुख खान का 'बाहें फैलाने वाला' सिग्नेचर पोज कैसे बना? किंग खान ने बताया था मजेदार किस्साबॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान अपनी अदाकारी से फैंस के दिल में राज करते हैं। बाहें फैलाकर खड़े होने वाला शाहरुख का सिग्नेचर पोज पूरी दुनिया में मशहूर है। अक्सर फैंस उनके सिग्नेचर पोज को कॉपी करने की कोशिश किया करते हैं। बीते दिनों शाहरुख ने अपने इस सिग्नेचर पोज को लेकर दिलचस्प खुलासा किया था।

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरल

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरलबॉलीवुड की 'बेबी डॉल' सनी लियोनी अपनी बोल्डनेस के लिए जानी जाती हैं। सनी अपनी हॉट एंड सिजलिंग तस्वीरों से इंरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। फैंस सनी लियोनी की तस्वीरों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस बार सनी लियोनी ने मालदीव वेकेशन से अपनी कुछ बोल्ड तस्वीरें शेयर की है।

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाज

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाजपलक तिवारी हमेशा से ही अपने बेहतरीन फैशन सेंस और गॉर्जियस स्टाइल के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने अपनी दिलकश अदाओं से एक बार फिर फैंस का दिल जीत लिया है। पलक ने एक बेहद यूनीक और स्टाइलिश गोल्डन कॉर्सेट टॉप में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़का

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़काटीवी और सोशल मीडिया सेंसेशन निक्की तंबोली अपने अपने बोल्ड और दिलकश अंदाज के लिए मशहूर हैं। वह अपनी सिजलिंग अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। इस बार निक्की ने मरून कलर की साड़ी में अपनी कुछ सुपर सिजलिंग तस्वीरें शेयर की है। खूबसूरत शिमरी साड़ी में निक्की की अदाएं देखने लायक है।

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिल

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिलश्वेता तिवारी अपने ग्लैमरस लुक्स की वजह से सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। श्वेता का बोल्ड अंदाज देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वह दो बच्चों की मां हैं। 45 साल की श्वेता तिवारी की तस्वीरों पर फैंस जमकर प्यार लुटाते हैं। इस बार श्वेता तिवारी ने वेकेशन से अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलका

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलकाअपनी नीली आंखों और कातिलाना अदाओं से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली सेलिना जेटली पिछले 14 साल से अभिनय की दुनिया से दूर हैं। उन्हें आखिरी बार साल 2011 में आई फिल्म 'थैंक यू' में देखा गया था। इसके बाद वह 2012 में 'विल यू मैरी' में कैमियो रोल में नजर आई थीं।