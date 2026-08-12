जूनियर एनटीआर के कंधे की हुई सफल सर्जरी, डॉक्टरों ने दी 6-8 हफ्ते आराम की सलाह, 'ड्रैगन' की शूटिंग पर लगा ब्रेक

साउथ सुपरस्टार जूनियर एनटीआर के फैंस के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'ड्रैगन' की शूटिंग के दौरान एक्शन सीन शूट करते समय अभिनेता के कंधे में चोट लग गई थी। इस चोट के इलाज के लिए हैदराबाद के एक अस्पताल में उनकी कंधे की सफल सर्जरी की गई है।

अस्पताल में भर्ती होने और सर्जरी की खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर फैंस उनकी सलामती की दुआएं मांगने लगे थे। हालांकि, जूनियर एनटीआर की टीम ने प्रेस नोट जारी कर फैंस को पैनिक न होने की सलाह दी है और बताया है कि सर्जरी प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी हो गई है।

Official statement from Mr NTR’s Office pic.twitter.com/J5Dgz9fLyO — Vamsi Kaka (@vamsikaka) August 11, 2026

जूनियर एनटीआर की पीआर टीम द्वारा जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, जुलाई के अंत में शूटिंग के दौरान एनटीआर को कंधे में चोट लगी थी। विस्तृत मेडिकल जांच और डॉक्टरों की सलाह के बाद ही इस सर्जरी का फैसला लिया गया। किम्स अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टरों की टीम, जिसमें डॉ. जे. मधुसूदन राव और डॉ. आर. ए. पूर्णचंद्र तेजस्वी शामिल हैं, उनकी सेहत पर नजर बनाए हुए है।

डॉक्टरों ने अभिनेता को सर्जरी के बाद पूरी तरह से ठीक होने के लिए 6 से 8 हफ्ते के पूर्ण आराम की सलाह दी है। टीम ने फैंस को आश्वासन दिया है कि चिंता की कोई बात नहीं है और रिकवरी से जुड़े अपडेट्स समय-समय पर शेयर किए जाएंगे।

फिलहाल, जूनियर एनटीआर के सभी शूटिंग शेड्यूल रोक दिए गए हैं। डॉक्टर्स की सलाह के अनुसार, वह अगले दो महीनों तक केवल अपनी रिकवरी और रीहैब (Rehab) पर ध्यान केंद्रित करेंगे। दुनिया भर से उनके चाहने वाले सोशल मीडिया पर #GetWellSoonNTR ट्रेंड कराकर उनके जल्द ठीक होने की कामना कर रहे हैं।

'Dragon' में दिखेगा अब तक का सबसे खूंखार अंदाज

'केजीएफ' और 'सालार' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाने वाले निर्देशक प्रशांत नील के निर्देशन में बन रही फिल्म 'ड्रैगन' को लेकर दर्शकों में जबरदस्त बज बना हुआ है। इस फिल्म के लिए जूनियर एनटीआर ने अपने लुक में बेहद चौंकाने वाला बदलाव किया है। 'आरआरआर' और 'देवरा' के मुकाबले वह इस फिल्म में काफी दुबले और फिट नजर आ रहे हैं।

फिल्म में जूनियर एनटीआर 'लुगर' नाम के एक बेरहम कातिल की भूमिका निभा रहे हैं, जो अफीम के काले कारोबार के केंद्र में होता है। फिल्म में बीजू मेनन, रुक्मिणी वसंत, खुशबू सुंदर, गुरु सोमसुंदरम, आशुतोष राणा, राजीव कनकाला और सिद्धांत गुप्ता जैसे कई दिग्गज कलाकार मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। यह पैन-इंडिया फिल्म 11 जून 2027 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।