गुरुवार, 2 जुलाई 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. house of the dragon to isakapatanam best power struggle series and films on ott
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: गुरुवार, 2 जुलाई 2026 (13:17 IST)

मिर्जापुर से हाउस ऑफ द ड्रैगन तक, सत्ता की लड़ाई दिखाने वाली 5 दमदार कहानियां

Isakapatanam Web Series
सत्ता की लड़ाई हमेशा से दर्शकों को अपनी ओर खींचती रही है, क्योंकि इसमें साफ दिखता है कि लोग ताकत बचाने, धोखा देने, कुर्बानी देने या खुद को बदलने तक के लिए कितनी दूर जा सकते हैं। चाहे बात आयरन थ्रोन की हो, विरासत में मिलने वाले मीडिया एम्पायर की, मिर्जापुर की बदलती सत्ता की, माहिष्मती के सिंहासन की या फिर अपराध, राजनीति और पारिवारिक दुश्मनी से घिरे काल्पनिक बंदरगाह शहर इसाकापटनम की, सत्ता की कहानियां हमेशा लोगों को बांधे रखती हैं, क्योंकि हर कुर्सी की लड़ाई की एक निजी कीमत होती है।
 
ये कहानियां उन परिवारों की हैं, जिनकी परीक्षा होती है, जहां वफादारियां बदलती हैं, महत्वाकांक्षाएं खतरनाक रूप ले लेती हैं और लोग यह समझते हैं कि सत्ता हासिल करने की कीमत आखिर क्या होती है। कहानी चाहे किसी भी सिंहासन की हो, लेकिन उसे पाने की भूख हर जगह एक जैसी रहती है।

 

हाउस ऑफ द ड्रैगन

हाउस ऑफ द ड्रैगन में कहानी का केंद्र भले ही आयरन थ्रोन हो, लेकिन असली टकराव टार्गैरियन परिवार के भीतर चलता है। रैनेरा और एलिसेंट उत्तराधिकार की इस जंग में आमने-सामने खड़ी हैं, जहां हर नया साथ कभी भी धोखे में बदल सकता है। ड्रैगन इस सीरीज़ को भव्य बनाते हैं, लेकिन परिवार की राजनीति, बदलती वफादारियां और सालों पुरानी कड़वाहट ही इसे इतना दिलचस्प बनाती है।
 

इसाकापटनम

वहीं, प्राइम वीडियो की इसाकापटनम सत्ता की इसी लड़ाई को एक काल्पनिक बंदरगाह शहर में लेकर आती है, जहां अपराध, राजनीति, पारिवारिक दुश्मनी और निजी महत्वाकांक्षाएं आपस में टकराती हैं। इस दुनिया के केंद्र में हैं नायडू (समुथिरकानी), जिनका दबदबा पूरे शहर और वहां के लोगों की जिंदगी को प्रभावित करता है। लेकिन जैसे-जैसे सत्ता की जंग तेज होती है, परिवारों और रिश्तों में दरारें भी साफ नजर आने लगती हैं। उनकी बेटी भारती (ऐश्वर्या राजेश) की कहानी इसमें भावनात्मक गहराई जोड़ती है। वह महत्वाकांक्षा, वफादारी, बदले और संघर्ष से भरी इस दुनिया में हिम्मत, मजबूत इरादों और अपने फैसले खुद लेने की ताकत की मिसाल बनकर उभरती है।

सक्सेशन

सक्सेशन यह साबित करती है कि हर सत्ता की कुर्सी पर ताज होना जरूरी नहीं होता। यहां वेस्टार रॉयको ही सबसे बड़ा इनाम है और लोगन रॉय के बच्चे उसे अपने नाम करने की लड़ाई में सालों तक उलझे रहते हैं। जैसे-जैसे सत्ता की यह जंग आगे बढ़ती है, बोर्डरूम की बैठकों से लेकर मीडिया की चालों और परिवार के डिनर तक, हर जगह महत्वाकांक्षा, असुरक्षा और वफादारी की परीक्षा होती रहती है।
 

मिर्जापुर

मिर्जापुर में सत्ता बेहद नाजुक, हिंसक और हर पल चुनौती के घेरे में रहती है। कालीन भैया, गुड्डू, मुन्ना और गोलू अलग-अलग वजहों से इस लड़ाई का हिस्सा बनते हैं और हर जीत के साथ एक नई दुश्मनी उनका इंतजार कर रही होती है। यह सीरीज़ दिखाती है कि डर और जिंदा रहने की जंग से बनी इस दुनिया में सत्ता कभी लंबे समय तक किसी एक इंसान के पास नहीं टिकती।
 

एसएस राजामौली की बाहुबली 

सत्ता की लड़ाई को सबसे भव्य अंदाज में पेश करती है। कहानी के केंद्र में अमरेंद्र बाहुबली और भल्लालदेव के बीच सिंहासन की जंग है। दोनों की नेतृत्व, विरासत और कर्तव्य को लेकर सोच बिल्कुल अलग है। फिल्म अपनी भव्यता के लिए जितनी मशहूर है, उतनी ही परिवार के भीतर की खींचतान, ईर्ष्या, वफादारी और विश्वासघात इसे भावनात्मक रूप से बेहद असरदार बनाते हैं।
 
चाहे वह कोई साम्राज्य हो, कॉर्पोरेट दुनिया, अपराध की दुनिया या फिर कोई बंदरगाह शहर, सत्ता की कुर्सी बदल सकती है, लेकिन उसकी कहानी नहीं बदलती। उसे पाने की लड़ाई लड़ने वाले लोग महत्वाकांक्षा, प्यार, वफादारी, बदले और अपने अस्तित्व की जंग से प्रेरित होते हैं। यही वजह है कि हर जीत सिर्फ सत्ता हासिल करने की नहीं, बल्कि एक बेहद निजी और भावनात्मक संघर्ष की भी कहानी बन जाती है।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
अशनूर कौर के करोड़ों के आशियाने में घुसा बारिश का पानी, एक्ट्रेस ने वीडियो किया शेयर

अशनूर कौर के करोड़ों के आशियाने में घुसा बारिश का पानी, एक्ट्रेस ने वीडियो किया शेयर

अशनूर कौर के करोड़ों के आशियाने में घुसा बारिश का पानी, एक्ट्रेस ने वीडियो किया शेयरमुंबई में मानसून की शुरुआत होते ही मायानगरी की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। भारी बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में जलभराव जैसी गंभीर स्थिति पैदा हो गई है। इस आफत की बारिश से आम नागरिकों के साथ-साथ बॉलीवुड और टीवी जगत के सितारे भी अछूते नहीं रहे हैं।

मिर्जापुर से हाउस ऑफ द ड्रैगन तक, सत्ता की लड़ाई दिखाने वाली 5 दमदार कहानियां

मिर्जापुर से हाउस ऑफ द ड्रैगन तक, सत्ता की लड़ाई दिखाने वाली 5 दमदार कहानियांसत्ता की लड़ाई हमेशा से दर्शकों को अपनी ओर खींचती रही है, क्योंकि इसमें साफ दिखता है कि लोग ताकत बचाने, धोखा देने, कुर्बानी देने या खुद को बदलने तक के लिए कितनी दूर जा सकते हैं। चाहे बात आयरन थ्रोन की हो, विरासत में मिलने वाले मीडिया एम्पायर की, मिर्जापुर की बदलती सत्ता की कहानियां हमेशा लोगों को बांधे रखती हैं, क्योंकि हर कुर्सी की लड़ाई की एक निजी कीमत होती है।

Lock Upp 2: कंगना रनौत की धमाकेदार एंट्री, राम कपूर की लगाई क्लास

Lock Upp 2: कंगना रनौत की धमाकेदार एंट्री, राम कपूर की लगाई क्लासरियलिटी शो 'लॉक अप' का दूसरा सीजन जब से ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर शुरू हुआ है, तब से इसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा रखा है। इस सीजन को मशहूर कोरियोग्राफर-डायरेक्टर फराह खान और एक्टर रितेश देशमुख होस्ट कर रहे हैं। शो में कई नामी हस्तियां बतौर कंटेस्टेंट नजर आ रही हैं। शो में अपने विवादित बयानों और अजीबोगरीब रवैये के कारण राम कपूर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं।

शाहरुख खान ने रचा इतिहास, लॉस एंजेलिस में खुला नाइट राइडर्स क्रिकेट ग्राउंड

शाहरुख खान ने रचा इतिहास, लॉस एंजेलिस में खुला नाइट राइडर्स क्रिकेट ग्राउंडक्रिकेट की दुनिया में नाइट राइडर्स ग्रुप ने एक नया इतिहास रच दिया है। यह दुनिया का पहला ग्लोबल क्रिकेट ब्रांड बन गया है, जिसने अपना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाया है। लॉस एंजेलिस का नाइट राइडर्स क्रिकेट ग्राउंड अब आधिकारिक तौर पर अपना पहला मेजर लीग क्रिकेट मैच होस्ट कर चुका है।

इम्तियाज अली की 'मैं वापस आऊंगा' देखने के बाद कृति खरबंदा ने लिखा भावुक नोट, कहा - घर की याद मिल गई

इम्तियाज अली की 'मैं वापस आऊंगा' देखने के बाद कृति खरबंदा ने लिखा भावुक नोट, कहा - घर की याद मिल गईबॉलीवुड एक्ट्रेस कृति खरबंदा ने इम्तियाज़ अली की फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' देखने के बाद सोशल मीडिया पर एक बेहद भावुक नोट साझा किया है। उन्होंने बताया कि इस फिल्म ने उन्हें भीतर तक छू लिया और उनके दिवंगत दादाजी और नानाजी की यादें ताज़ा कर दी हैं।

और भी वीडियो देखें

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरल

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरलबॉलीवुड की 'बेबी डॉल' सनी लियोनी अपनी बोल्डनेस के लिए जानी जाती हैं। सनी अपनी हॉट एंड सिजलिंग तस्वीरों से इंरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। फैंस सनी लियोनी की तस्वीरों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस बार सनी लियोनी ने मालदीव वेकेशन से अपनी कुछ बोल्ड तस्वीरें शेयर की है।

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाज

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाजपलक तिवारी हमेशा से ही अपने बेहतरीन फैशन सेंस और गॉर्जियस स्टाइल के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने अपनी दिलकश अदाओं से एक बार फिर फैंस का दिल जीत लिया है। पलक ने एक बेहद यूनीक और स्टाइलिश गोल्डन कॉर्सेट टॉप में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़का

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़काटीवी और सोशल मीडिया सेंसेशन निक्की तंबोली अपने अपने बोल्ड और दिलकश अंदाज के लिए मशहूर हैं। वह अपनी सिजलिंग अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। इस बार निक्की ने मरून कलर की साड़ी में अपनी कुछ सुपर सिजलिंग तस्वीरें शेयर की है। खूबसूरत शिमरी साड़ी में निक्की की अदाएं देखने लायक है।

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिल

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिलश्वेता तिवारी अपने ग्लैमरस लुक्स की वजह से सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। श्वेता का बोल्ड अंदाज देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वह दो बच्चों की मां हैं। 45 साल की श्वेता तिवारी की तस्वीरों पर फैंस जमकर प्यार लुटाते हैं। इस बार श्वेता तिवारी ने वेकेशन से अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलका

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलकाअपनी नीली आंखों और कातिलाना अदाओं से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली सेलिना जेटली पिछले 14 साल से अभिनय की दुनिया से दूर हैं। उन्हें आखिरी बार साल 2011 में आई फिल्म 'थैंक यू' में देखा गया था। इसके बाद वह 2012 में 'विल यू मैरी' में कैमियो रोल में नजर आई थीं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

क्रिकेट

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com