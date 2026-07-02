गुरुवार, 2 जुलाई 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. gadar 25 years anil sharma reveals theatres ran 24 hours with 8 shows due to massive craze
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: गुरुवार, 2 जुलाई 2026 (15:04 IST)

जब 'गदर' की दीवानगी में दिन-रात चले शोज, डायरेक्टर अनिल शर्मा ने नाम किया था अनोखा रिकॉर्ड

Gadar 25 Years
डायरेक्टर अनिल शर्मा कभी दिग्गज फिल्ममेकर स्वर्गीय बीआर चोपड़ा के असिस्टेंट डायरेक्टर हुआ करते थे और तब से वह उस लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं, और उन्होंने भारतीय सिनेमा में एक शानदार पहचान बनाई है ऐसी फिल्मों के साथ जिन्होंने पीढ़ियों का मनोरंजन किया है और एक गहरा सांस्कृतिक प्रभाव छोड़ा है। 
 
फिल्ममेकर ने बॉलीवुड की कुछ सबसे यादगार ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं, जिनमें सनी देओल और अमीषा पटेल स्टारर 'गदर: एक प्रेम कथा' उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। इस फिल्म ने हाल ही में अपने 25 साल पूरे किए हैं, इसकी असाधारण सफलता और बेमिसाल थियेट्रिकल रन को आज भी भारतीय सिनेमा के सबसे महान अध्यायों में से एक के रूप में याद किया जाता है।
​जब 2001 में 'गदर: एक प्रेम कथा' रिलीज़ हुई थी, तो यह सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर नहीं थी, यह देश भर में एक बड़ा फेनोमेनन बन गई थी। फिल्म को लेकर जो दीवानगी थी, वैसी थियेटर्स ने पहले कभी नहीं देखी थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अनिल शर्मा की 'गदर: एक प्रेम कथा' इतनी अनस्टॉपेबल थी कि भारतीय थियेटर्स में चौबीसों घंटे, दिन में आठ शोज़ चलाए गए थे।
 
डायरेक्टर अनिल शर्मा ने हाल ही में खुलासा किया कि 'गदर: एक प्रेम कथा' इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर बन गई थी कि दर्शकों की भारी डिमांड को पूरा करने के लिए भारतीय थियेटर्स को दिन में आठ शोज़ के साथ 24 घंटे का साइकिल चलाना पड़ा था। उन्होंने उन असाधारण नज़ारों को भी याद किया जब दर्शक ट्रैक्टरों में भरकर आते थे, अस्थायी कैंप लगा लेते थे, और फिल्म देखने की अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए सिंगल-स्क्रीन थियेटर्स के बाहर खाना तक पकाते थे—एक ऐसा अनोखा नज़ारा जो भारतीय सिनेमा में शायद ही कभी देखा गया हो।
 
​दिग्गज फिल्ममेकर बी.आर. चोपड़ा के दौर के मास एंटरटेनर्स की लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए, अनिल शर्मा ने एक ऐसी फिल्म बनाई जिसने दर्शकों के हर वर्ग के दिल को छुआ। 'गदर' के साथ, उन्होंने अपने ओरिजिनल थियेट्रिकल रन के दौरान लगभग 10 करोड़ फुटफॉल्स का आंकड़ा छुआ और वह चौबीसों घंटे थियेटर्स चलवाने वाले पहले फिल्ममेकर्स में से एक बन गए, जिसने भारत में एक असली मास ब्लॉकबस्टर की परिभाषा को ही बदल दिया। फिल्म की इस ऐतिहासिक सफलता ने शर्मा की शहरों, कस्बों और गाँवों में एक समान रूप से पसंद की जाने वाली कहानियाँ सुनाने की अनोखी काबिलियत को साबित किया।
भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बैकड्रॉप पर बनी 'गदर: एक प्रेम कथा' ने रोमांस, देशभक्ति, एक्शन और ज़मीन से जुड़े मानवीय इमोशंस को बेहद खूबसूरती से पर्दे पर उतारा था। सनी देओल और अमीषा पटेल की यादगार परफॉर्मेंस ने फिल्म को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया, जिससे इसे कल्ट स्टेटस मिला और भारतीय सिनेमा के बेहतरीन स्टोरीटेलर्स में अनिल शर्मा का नाम हमेशा के लिए पक्का हो गया। 
 
दो दशकों से भी ज्यादा समय के बाद, 'गदर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर फिर से वही जादुई क्रेज़ दोहराया और एक ब्लॉकबस्टर बनकर उभरी, जिसने यह साबित कर दिया कि गदर फ्रेंचाइजी की लेगेसी आज भी हर पीढ़ी के दर्शकों का दिल जीत रही है। ​फिलहाल अनिल शर्मा अपनी अगली मैग्नम ओपस की शूटिंग कर रहे हैं, जो चार पार्ट्स वाली एक लार्जर-दैन-लाइफ फिल्म होगी, और इसका पहला पार्ट साल 2027 में रिलीज़ किया जाएगा।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
'मिर्जापुर: द मूवी' में नए लेवल पर दिखेंगे गुड्डू पंडित, अली फजल का बदला हुआ अंदाज करेगा सरप्राइज

अक्षय कुमार ने मुंबई में बेचे 2 लग्जरी फ्लैट्स, 9 साल में कमाया इतना मुनाफा

अक्षय कुमार ने मुंबई में बेचे 2 लग्जरी फ्लैट्स, 9 साल में कमाया इतना मुनाफाबॉलीवुड के 'खिलाड़ी' यानी अक्षय कुमार सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर ही नहीं, बल्कि प्रॉपर्टी मार्केट में भी चौके-छक्के लगा रहे हैं। फिल्मों में मुनाफे के हिस्सेदार रहने वाले अक्षय अब अपने रियल एस्टेट पोर्टफोलियो को लगातार रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं। खबरों के अनुसार अक्षय ने मुंबई में अपने दो लग्जरी अपार्टमेंट करोड़ों रुपए के मुनाफे में बेच ‍दिए हैं।

क्यों एनीमेशन में लौट रही है 'बाहुबली' की दुनिया? एसएस राजामौली ने खोला राज

क्यों एनीमेशन में लौट रही है 'बाहुबली' की दुनिया? एसएस राजामौली ने खोला राजबाहुबली फ्रेंचाइजी, जिसमें बाहुबली: द बिगिनिंग और बाहुबली: द कन्क्लूजन शामिल हैं, आज भी भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी और सबसे पसंदीदा फ्रेंचाइजी में से एक है। दुनिया भर में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली भारतीय कहानियों में शामिल बाहुबली ने सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड नहीं बनाए, बल्कि एक ग्लोबल कल्चरल फेनोमेनन बन गई।

'मिर्जापुर: द मूवी' में नए लेवल पर दिखेंगे गुड्डू पंडित, अली फजल का बदला हुआ अंदाज करेगा सरप्राइज

'मिर्जापुर: द मूवी' में नए लेवल पर दिखेंगे गुड्डू पंडित, अली फजल का बदला हुआ अंदाज करेगा सरप्राइज'मिर्जापुर' में गुड्डू पंडित का सफर हर सीजन के साथ बदलता गया है। पहले सीजन में एक आम लड़के के तौर पर शुरुआत करने वाला यह किरदार धीरे-धीरे बदले, ताकत और सत्ता की लड़ाई का सबसे बड़ा चेहरा बन गया। अब 'मिर्जापुर: द मूवी' में दर्शकों को गुड्डू पंडित का सफर एक नए पड़ाव पर पहुंचता हुआ देखने को मिलेगा, जहां उनका किरदार पहले से भी ज्यादा मैच्योर और अलग अंदाज़ में नज़र आएगा।

जब 'गदर' की दीवानगी में दिन-रात चले शोज, डायरेक्टर अनिल शर्मा ने नाम किया था अनोखा रिकॉर्ड

जब 'गदर' की दीवानगी में दिन-रात चले शोज, डायरेक्टर अनिल शर्मा ने नाम किया था अनोखा रिकॉर्डडायरेक्टर अनिल शर्मा कभी दिग्गज फिल्ममेकर स्वर्गीय बीआर चोपड़ा के असिस्टेंट डायरेक्टर हुआ करते थे और तब से वह उस लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं, और उन्होंने भारतीय सिनेमा में एक शानदार पहचान बनाई है ऐसी फिल्मों के साथ जिन्होंने पीढ़ियों का मनोरंजन किया है और एक गहरा सांस्कृतिक प्रभाव छोड़ा है।

अशनूर कौर के करोड़ों के आशियाने में घुसा बारिश का पानी, एक्ट्रेस ने वीडियो किया शेयर

अशनूर कौर के करोड़ों के आशियाने में घुसा बारिश का पानी, एक्ट्रेस ने वीडियो किया शेयरमुंबई में मानसून की शुरुआत होते ही मायानगरी की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। भारी बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में जलभराव जैसी गंभीर स्थिति पैदा हो गई है। इस आफत की बारिश से आम नागरिकों के साथ-साथ बॉलीवुड और टीवी जगत के सितारे भी अछूते नहीं रहे हैं।

और भी वीडियो देखें

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरल

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरलबॉलीवुड की 'बेबी डॉल' सनी लियोनी अपनी बोल्डनेस के लिए जानी जाती हैं। सनी अपनी हॉट एंड सिजलिंग तस्वीरों से इंरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। फैंस सनी लियोनी की तस्वीरों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस बार सनी लियोनी ने मालदीव वेकेशन से अपनी कुछ बोल्ड तस्वीरें शेयर की है।

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाज

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाजपलक तिवारी हमेशा से ही अपने बेहतरीन फैशन सेंस और गॉर्जियस स्टाइल के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने अपनी दिलकश अदाओं से एक बार फिर फैंस का दिल जीत लिया है। पलक ने एक बेहद यूनीक और स्टाइलिश गोल्डन कॉर्सेट टॉप में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़का

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़काटीवी और सोशल मीडिया सेंसेशन निक्की तंबोली अपने अपने बोल्ड और दिलकश अंदाज के लिए मशहूर हैं। वह अपनी सिजलिंग अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। इस बार निक्की ने मरून कलर की साड़ी में अपनी कुछ सुपर सिजलिंग तस्वीरें शेयर की है। खूबसूरत शिमरी साड़ी में निक्की की अदाएं देखने लायक है।

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिल

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिलश्वेता तिवारी अपने ग्लैमरस लुक्स की वजह से सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। श्वेता का बोल्ड अंदाज देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वह दो बच्चों की मां हैं। 45 साल की श्वेता तिवारी की तस्वीरों पर फैंस जमकर प्यार लुटाते हैं। इस बार श्वेता तिवारी ने वेकेशन से अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलका

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलकाअपनी नीली आंखों और कातिलाना अदाओं से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली सेलिना जेटली पिछले 14 साल से अभिनय की दुनिया से दूर हैं। उन्हें आखिरी बार साल 2011 में आई फिल्म 'थैंक यू' में देखा गया था। इसके बाद वह 2012 में 'विल यू मैरी' में कैमियो रोल में नजर आई थीं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

क्रिकेट

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com