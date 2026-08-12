रकुल प्रीत सिंह ने रेड बॉडीकॉन गाउन में ढाया कहर, ग्लैमरस लुक देख फैंस हुए दीवाने

बॉलीवुड की खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह अक्सर अपने फैशन सेंस को लेकर चर्चा में बनी रहती हैं। हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपने नए फोटोशूट की तस्वीरें शेयर की हैं, जिन्हें देखकर फैंस की धड़कनें तेज हो गई हैं।

तस्वीरों में रकुल ने स्ट्रैपलेस बॉडीकॉन रेड गाउन पहना हुआ है। गाउन के चेस्ट एरिया पर एक बोल्ड 'V' कट डिज़ाइन दिया गया है, जो उनके लुक को बेहद हॉट और ग्लैमरस बना रहा है।

कमर पर एक मैचिंग फैब्रिक बेल्ट के साथ हिप्स पर पेपलम ड्रेप्स दिए गए हैं, जो गाउन को एक रॉयल और मरमेड कट लुक प्रदान करते हैं।

रकुल ने अपना मेकअप बिल्कुल फ्लॉलेस और न्यूड टोन में रखा है। स्मोकी आईज़, वेल-डिफाइंड आईब्रो, डिफाइंड चीकबोन्स और मैट न्यूड-ब्राउन लिपस्टिक उनके पूरे लुक में निखार ला रही है।

रकुल ने बालों को नीट हाई बन में बांधा हुआ है, जिसमें आगे की ओर कुछ हल्की लटें छोड़ी गई हैं जो उनके चेहरे के कट्स को बेहद खूबसूरती से हाइलाइट कर रही हैं।

लुक को एलीगेंट बनाए रखने के लिए रकुल ने एक नाजुक डायमंड और पन्ने वाला चोकर नेकलेस, मैचिंग डैंगलर इयररिंग्स और उंगलियों में स्टेटमेंट रिंग्स कैरी की हैं।

रकुल के चेहरे के एक्सप्रेशन्स इस फोटोशूट की जान हैं। तस्वीरों में वह कभी कैमरे की ओर सीधे तीखी नजरों से देख रही हैं, तो कभी साइड प्रोफाइल में बेहद नजाकत के साथ पोज़ दे रही हैं।

रकुल प्रीत सिंह का हर एक पोज़ बेहद बोल्ड और एलिगेंट है। फैंस उनकी इन तस्वीरों पर दिल खोलकर लाइक्स और कमेंट्स की बरसात कर रहे हैं। रेड कलर के इस स्टनिंग आउटफिट में रकुल ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि फैशन और ग्लैमर के मामले में वह हमेशा एक कदम आगे रहती हैं।